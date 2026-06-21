دونيس: أنا واقعي... لن أخسر ثقتي باللاعبين بسبب رباعية إسبانيا

أرجع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الخسارة أمام إسبانيا إلى الضعف الدفاعي واستقبال هدف مبكر أربك حسابات فريقه، مؤكداً أن الأخضر لم يكن بالقوة الكافية لمواجهة أحد أقوى منتخبات العالم.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كان علينا أن نكون أقوى دفاعياً، ليست لدي إجابة عما جرى بشكل جيد، كل شيء لم يسر على ما يرام، لكن الأساس أننا لم نكن أقوياء بما يكفي في الدفاع، وإسبانيا سجلت هدفاً مبكراً صعّب المهمة».

️| دونيس مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي:- كان علينا أن نكون أقوى دفاعيا، ليس لدّي إجابة عما يجري بشكل جيد، كل شيء لم يجري على ما يرام ولكن الأساس بأننا لم نكن أقوياء بما يكفي في الدفاع وإسبانيا سجلت هدف مبكر صعّب المهمة. #السعودية_إسبانيا#كأس_العالم2026... pic.twitter.com/EHbA1hduAq — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 21, 2026

ورفض مدرب الأخضر وصف ما حدث بالخوف، لكنه أقر بأن لاعبيه افتقدوا الشعور بالاطمئنان مع سير المباراة، موضحاً: «عندما لا تسير الأمور بما يرام بالطبع سنشعر بعدم الاطمئنان، حاولت تهدئة اللاعبين، وهذا يحدث في أكبر الفرق. لا أقول إننا شعرنا بالخوف، لكننا شعرنا بعدم الأمان وعلينا إيجاد الحلول».

وكشف دونيس أن الأخضر دخل المواجهة بخطة 4-5-1 وبكتلة دفاعية منخفضة، مشيراً إلى أن قوة المنتخب الإسباني فرضت هذا الخيار الفني.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن حديثه السابق عن صعوبة تغيير الخطط ثم اعتماده نهجاً مختلفاً أمام إسبانيا، قال: «في مواجهة الأوروغواي لعبنا 4-4-2، ولو لعبنا اليوم بالخطة ذاتها لما نجحنا، لأن إسبانيا فريق قوي جداً ويستطيع الوصول من عدة جوانب. الهدف كان عدم إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء، ومواجهة إسبانيا تختلف عن المواجهات السابقة، لذلك اتخذنا القرار الأفضل».

دونيس رفض الحديث عند سؤاله عن محمد كنو وعدم مشاركته بصفة أساسية (رويترز)

ورفض دونيس التعليق على أسباب عدم إشراك محمد كنو أساسياً، مكتفياً بالقول: «لن أجيب على أي سؤال يتعلق بالأفراد».

وأكد مدرب المنتخب السعودي أن الخسارة الثقيلة لن تؤثر على ثقته بمجموعته أو نظرته للمستقبل، مضيفاً: «حققنا نتيجة سيئة اليوم، لكن هذا لن يوقفنا لأننا واجهنا فريقاً قوياً. أنا واقعي جداً، وفي المستقبل سيكون لدينا فريق أفضل».

️| قلت في المواجهة الماضية انك تفتقد المرونة وشرحت بأنه من الصعب تغيير الخطة واليوم كانت خطة جديدة على اللاعبين .. هل تشعر أنك لم توفق في ذلك ؟️| دونيس مدرب المنتخب السعودي ردا على سؤال « الشرق الأوسط »:- في مواجهة الأوروغواي لعبنا 4-4-2 وفي مواجهة اليوم لو لعبنا بذات... pic.twitter.com/LeaMXy3VZK — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 21, 2026

وحول المكاسب المنتظرة من هذه المشاركة على صعيد الاستحقاقات المقبلة، مثل كأس الخليج وكأس آسيا، قال دونيس: «أنا فخور بكل ما يقوم به اللاعبون يومياً، ولن أخسر فخري بهم بسبب نتيجة واحدة. رأيت مباريات كثيرة في كأس العالم انتهت بنتائج كبيرة، والأهم أننا هنا لتقبّل الانتقادات، لكن كل من ينتقدنا يجب أن يكون واقعياً».