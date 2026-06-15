البريكان: سنظهر بهويتنا أمام الأوروغواي

أكد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، أن لاعبي «الأخضر» أكملوا استعداداتهم بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة الأوروغواي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026، مشدداً على أن المجموعة تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط البطولة، وأن العمل مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس يتطور بشكل مستمر على الصعيدين الفني والهجومي.

وقال البريكان، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب الحصة التدريبية الأخيرة: «استعددنا بأفضل ما يكون، وغداً سنظهر هويتنا بإذن الله».

وعن الخبرات التي يمتلكها المنتخب السعودي في كأس العالم، أوضح: «بالتأكيد نمتلك خبرة، ولدينا لاعبون سبق لهم المشاركة في كأس العالم، وبإذن الله سنظهر بصورة أفضل».

وفيما يتعلق بتأثير المباريات الودية على استيعاب اللاعبين أفكار المدرب دونيس، قال: «بالتأكيد المدرب حضر في فترة قصيرة ويرغب في فرض أسلوبه بأفضل صورة، والمباريات الودية عادت علينا بفوائد كبيرة».

وحول الجانب البدني وأهميته في البطولة، أشار البريكان إلى أن جميع المنتخبات وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، وقال: «نحن في نهاية الموسم وجميع المنتخبات جاهزة بدنياً، وربما تؤثر الظروف المناخية على اللاعبين، لكننا جاهزون بإذن الله».

️ | فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي:- نمتلك عناصر لديها خبرة مونديالية، ومباراة الأرجنتين تمثل حافزاً إيجابياً لنا لا ضغطاً.- اللاعبون جاهزون، وبإذن الله سنظهر هويتنا في كأس العالم ونواصل التطور هجومياً مع المدرب دونيس.#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qEZm2ShaoS — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 14, 2026

وعن التغييرات الكبيرة التي شهدها المنتخب على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية، مقابل استمرار الانسجام داخل المجموعة، قال: «اللاعبون دائماً موجودون مع بعضهم، وتركيزنا ينصب داخل الملعب فقط».

واعتبر البريكان أن الانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر يمثل دافعاً معنوياً لـ«الأخضر»، قائلاً: «بالتأكيد هو حافز إيجابي».

ووجّه مهاجم المنتخب السعودي رسالة إلى الجماهير، قال فيها: «كل الشكر لهم، دائماً حاضرون معنا، وبإذن الله لن نخذلهم».

كما أشاد بالدعم المتواصل من وزير الرياضة، مضيفاً: «دائماً يحفزنا ويدعمنا ويطالبنا باللعب بأريحية وتقديم أفضل ما لدينا».

واختتم البريكان حديثه بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل التطور تحت قيادة دونيس، قائلاً: «بإذن الله الفريق سيتحسن هجومياً مع دونيس ومن أفضل إلى أفضل».