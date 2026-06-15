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البريكان: سنظهر بهويتنا أمام الأوروغواي

فراس البريكان (المنتخب السعودي)
فراس البريكان (المنتخب السعودي)
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البريكان: سنظهر بهويتنا أمام الأوروغواي

فراس البريكان (المنتخب السعودي)
فراس البريكان (المنتخب السعودي)

أكد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، أن لاعبي «الأخضر» أكملوا استعداداتهم بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة الأوروغواي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026، مشدداً على أن المجموعة تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط البطولة، وأن العمل مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس يتطور بشكل مستمر على الصعيدين الفني والهجومي.

وقال البريكان، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب الحصة التدريبية الأخيرة: «استعددنا بأفضل ما يكون، وغداً سنظهر هويتنا بإذن الله».

وعن الخبرات التي يمتلكها المنتخب السعودي في كأس العالم، أوضح: «بالتأكيد نمتلك خبرة، ولدينا لاعبون سبق لهم المشاركة في كأس العالم، وبإذن الله سنظهر بصورة أفضل».

وفيما يتعلق بتأثير المباريات الودية على استيعاب اللاعبين أفكار المدرب دونيس، قال: «بالتأكيد المدرب حضر في فترة قصيرة ويرغب في فرض أسلوبه بأفضل صورة، والمباريات الودية عادت علينا بفوائد كبيرة».

وحول الجانب البدني وأهميته في البطولة، أشار البريكان إلى أن جميع المنتخبات وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، وقال: «نحن في نهاية الموسم وجميع المنتخبات جاهزة بدنياً، وربما تؤثر الظروف المناخية على اللاعبين، لكننا جاهزون بإذن الله».

وعن التغييرات الكبيرة التي شهدها المنتخب على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية، مقابل استمرار الانسجام داخل المجموعة، قال: «اللاعبون دائماً موجودون مع بعضهم، وتركيزنا ينصب داخل الملعب فقط».

واعتبر البريكان أن الانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر يمثل دافعاً معنوياً لـ«الأخضر»، قائلاً: «بالتأكيد هو حافز إيجابي».

ووجّه مهاجم المنتخب السعودي رسالة إلى الجماهير، قال فيها: «كل الشكر لهم، دائماً حاضرون معنا، وبإذن الله لن نخذلهم».

كما أشاد بالدعم المتواصل من وزير الرياضة، مضيفاً: «دائماً يحفزنا ويدعمنا ويطالبنا باللعب بأريحية وتقديم أفضل ما لدينا».

واختتم البريكان حديثه بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل التطور تحت قيادة دونيس، قائلاً: «بإذن الله الفريق سيتحسن هجومياً مع دونيس ومن أفضل إلى أفضل».

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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)

سيظهر طاقم التحكيم المكلف إدارة مباراة السعودية وأوروغواي، مساء الاثنين، في ميامي ضمن كأس العالم 2026، بقميص وردي خاص أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم احتفاءً بالمدينة المستضيفة لأول مباراة مونديالية تحتضنها.

وسيرتدي الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني ومساعدوه، حسب شبكة «The Athletic»، قميصاً وردياً مستوحى من طائر «الفلامنغو»، في إشارة إلى الرموز الشهيرة لمدينة ميامي، بما في ذلك طيور الفلامنغو التي ارتبطت بتاريخ المدينة، وغروب الشمس الوردي، ومباني «آرت ديكو» ذات الألوان الوردية على شاطئ ساوث بيتش.

ويُقيم جميع حكام البطولة، باستثناء حكام تقنية الفيديو الموجودين في دالاس، في مدينة ميامي طوال فترة كأس العالم، حيث يتخذون من كلية «ميامي ديد» مقراً للتدريبات، كما أن ملابسهم التدريبية جاءت باللون الوردي ذاته.

وقال بييرلويجي كولينا إن اختيار اللون الوردي جاء تقديراً للمدينة التي تستضيف الحكام طوال نحو شهرين من البطولة، مؤكداً أن القميص يمثل «لفتة تقدير واعتراف» تجاه ميامي.

ويُعد اللون الوردي أحد الألوان البارزة في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما انتشر أيضاً في أحذية عدد كبير من اللاعبين من مختلف الشركات الرياضية، لما يوفره من وضوح بصري داخل الملعب وعلى شاشات التلفزيون.

وبخلاف مباراة السعودية وأوروغواي ومباريات ميامي الأخرى، يواصل الحكام خلال بقية البطولة ارتداء أطقمهم المعتادة بالألوان الأسود أو الأخضر أو الأزرق أو الأحمر أو الأصفر.

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الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
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الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)

تعاقدت إدارة نادي الخليج مع اللاعب عبد الله العمار لدعم صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد إلى موسمين حتى «2028».

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع المالي كيكي كوياتي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر وهو من اللاعبين الذين مروا بتجربة كبيرة في الملاعب السعودية حيث مثل الهلال والاتحاد والأهلي وكذلك الفتح وضمك والحزم.

وتتركز صفقات الخليج حالياً على خط الدفاع الذي أظهر ضعفاً كبيراً وخصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، فيما لا يزال الفريق يحتفظ بأسماء هجومية مميزة يتقدمهم النرويجي جواشوا كينغ الذي بات الهداف التاريخي للخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)

تأهل الخليج السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد، بعد فوزه المستحق على الكويت الكويتي المستضيف بنتيجة 29-24 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعد العبد الله بالعاصمة الكويتية.

ونجح الخليج في فرض تفوقه على منافسه القوي منذ البداية، ولم يسمح له بتسيير المباراة كما يريد، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 12-10.

جماهير الخليج سجلت حضوراً قوياً في المواجهة (موقع نادي الخليج)

وسيخوض الخليج المباراة النهائية، الأربعاء، أمام برقان الكويتي الذي تفوق بصعوبة بالغة على الدحيل القطري 32-31.

ويعد هذا التأهل الثالث على التوالي لفريق الخليج إلى النهائي الآسيوي بعد أن كسبها في المرة الأولى وخسرها في الثانية، ويود استعادة اللقب القاري مجدداً، ويواصل الوجود في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» في نسختها المقبلة.

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