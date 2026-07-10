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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الألماني ليتش مدرباً للشباب

توماس ليتش في منشور بثه نادي الشباب بعد تعيينه رسمياً (موقع النادي)
توماس ليتش في منشور بثه نادي الشباب بعد تعيينه رسمياً (موقع النادي)
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رسمياً... الألماني ليتش مدرباً للشباب

توماس ليتش في منشور بثه نادي الشباب بعد تعيينه رسمياً (موقع النادي)
توماس ليتش في منشور بثه نادي الشباب بعد تعيينه رسمياً (موقع النادي)

أعلن نادي الشباب، الجمعة، تعيين المدرب الألماني توماس ليتش مديراً فنياً للفريق الأول، ليتولى قيادة «الليوث» في الموسم الرياضي الجديد.

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت، نقلاً عن حصول الشباب على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد مع ليتش، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تعيينه مديراً فنياً للفريق.

ويمثل التعاقد مع ليتش خطوة جديدة ضمن مشروع الإدارة لإعادة بناء الفريق، بعد سلسلة من التحركات الإدارية والفنية التي شهدها النادي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويأتي الإعلان عن المدرب الألماني قبل توجه الفريق إلى معسكره الإعدادي في النمسا، ضمن خطة استكمال المشروع الفني التي شهدت تعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، والتعاقد مع الدكتور جمال خليفة للإشراف على الجهاز الطبي، إلى جانب مواصلة العمل على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كوليبالي: لم أتدخل في تشكيلة السنغال... وأرفض المساس بشرف اللاعبين

كوليبالي في صراع مع هالاند على الكرة خلال بطولة كأس العالم (أ.ب)
كوليبالي في صراع مع هالاند على الكرة خلال بطولة كأس العالم (أ.ب)
  • داكار: «الشرق الأوسط»
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  • داكار: «الشرق الأوسط»
TT

كوليبالي: لم أتدخل في تشكيلة السنغال... وأرفض المساس بشرف اللاعبين

كوليبالي في صراع مع هالاند على الكرة خلال بطولة كأس العالم (أ.ب)
كوليبالي في صراع مع هالاند على الكرة خلال بطولة كأس العالم (أ.ب)

أعلن قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي تحمله المسؤولية الكاملة عن خروج منتخب بلاده من كأس العالم، مؤكداً أن الفريق لم يكن في مستوى طموحات الجماهير، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن كثيراً مما قيل وكتب بعد الإقصاء تجاوز حدود النقد الرياضي، وطال شرف اللاعبين، ووحدتهم.

وقال كوليبالي، في بيان وجهه إلى الجماهير السنغالية، إن الليالي كانت طويلة منذ الخروج من البطولة، وإن ارتداء شارة القيادة لا يعني العودة إلى المنزل بعد الهزيمة فقط، بل يحمل معه خيبة أمل شعب بأكمله، والبحث المستمر عن إجابات.

وأضاف: كنا نريد أن نجعلكم فخورين بنا من جديد، وأن نطيل حلم كأس العالم لبلادنا لأطول فترة ممكنة، لكننا للأسف لم نكن على مستوى طموحاتنا.

ووجّه قائد السنغال الشكر للجماهير على ثقتها، ودعمها، ومساندتها المتواصلة، مؤكداً أنهم كانوا على قدر الموعد حتى اللحظة الأخيرة، بينما لم يكن المنتخب على مستوى ذلك الدعم.

وأكد كوليبالي أنه، بصفته قائداً للفريق، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإقصاء، مشيراً إلى أن اللاعبين يتحملون نصيبهم من المسؤولية أيضاً، وأن المنتخب لم يقدم المستوى المطلوب لمواصلة المشوار، وهي حقيقة يجب تقبلها بتواضع، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في كرة القدم على أعلى المستويات.

وأوضح أنه يتفهم مشاعر الحزن، والغضب، والانتقادات، معتبراً أنها مشروعة، وتعكس حب الجماهير لمنتخبها، وأن النقد سيظل جزءاً طبيعياً من كرة القدم، وسيواصل اللاعبون تقبله.

وأضاف أن ما حدث بعد الخروج تجاوز في بعض الأحيان الإطار الرياضي، مؤكداً رفضه الإساءة إلى شرف لاعبين دافعوا دائماً عن ألوان السنغال بكل إخلاص، وقال: رغم أخطائنا الرياضية، فإن التزامنا ووحدتنا وحبنا لهذا القميص لم يضعف يوماً، وبقيت مجموعتنا متماسكة، ومتضامنة، ومحترفة من البداية حتى النهاية، وسأظل أول المدافعين عن زملائي عندما يُشكك في نزاهتهم ظلماً.

ونفى قائد السنغال بشكل قاطع كل ما أثير بشأن تدخله في اختيارات المنتخب، مؤكداً أنه لم يختر يوماً لاعباً للانضمام إلى القائمة، ولم يمنع أي لاعب من تمثيل المنتخب، ولم يطلب استبعاد أي لاعب.

وشدد على أن المدرب كان صاحب القرار الوحيد في جميع الأمور الفنية، سواء فيما يتعلق باستدعاء اللاعبين، أو تشكيل المباريات، أو الخيارات التكتيكية، وأن جميع أفراد المنتخب احترموا تلك القرارات بشكل كامل.

واختتم كوليبالي بيانه بالتأكيد على أنه يعرف تضحيات اللاعبين، وإصاباتهم، وشكوكهم، وحبهم للقميص الوطني، لأنه يعيش تفاصيلهم اليومية، مشدداً على أنه سيواصل الدفاع عنهم كلما دعت الحاجة، وأن مرارة الإقصاء كبيرة، لكنها يجب ألا تمحو كل ما قدمه هذا الجيل لكرة القدم السنغالية.

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كأس العالم السنغال
الرياضة رياضة سعودية

المالك لـ«الشرق الأوسط»: لن أترشح لاتحاد الكرة «دون أن يطلب مني»

سلمان المالك (الشرق الأوسط)
سلمان المالك (الشرق الأوسط)
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المالك لـ«الشرق الأوسط»: لن أترشح لاتحاد الكرة «دون أن يطلب مني»

سلمان المالك (الشرق الأوسط)
سلمان المالك (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن سلمان المالك، الرئيس السابق لناديي النصر والحزم، يدرس التقدم بملف ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً للرئيس المستقيل ياسر المسحل، «في حال توافرت الظروف المناسبة لخوض السباق الانتخابي».

ولدى المالك خبرة إدارية ورياضية تمتد لسنوات، كما يحمل العضوية الشرفية في أكثر من نادٍ سعودي، إلى جانب حضوره في عدد من الملفات الرياضية والإدارية.

وهذا ليس الظهور الأول للمالك في سباق رئاسة اتحاد الكرة؛ إذ سبق أن خاض انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم أواخر عام 2016، التي فاز بها آنذاك عادل عزت.

وفي اتصال أجرته «الشرق الأوسط»، أوضح المالك أنه لم يحسم قراره حتى الآن، مؤكداً أنه لن يتقدم للترشح إلا إذا طُلب منه ذلك، تجنباً لتكرار ما حدث في الانتخابات السابقة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى خدمة الوطن وتسخير خبرته الرياضية والإدارية متى ما طُلب منه ذلك.

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الدوري السعودي كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو يركز على «القوة البدنية» للاعبي النصر

بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
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بوستيكوغلو يركز على «القوة البدنية» للاعبي النصر

بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)

واصل النصر تدريباته اليومية، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، والتي تستمر حتى 11 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن ينتقل إلى أبها لخوض المرحلة الثانية من معسكره الصيفي.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»، صوراً من الحصة التدريبية المسائية، مرفقة بعبارة أشارت إلى اقتراب موعد التوجه إلى أبها، فيما نشر لاحقاً صوراً إضافية من التدريبات ذاتها تضمنت جوانب بدنية وتمارين في صالة الحديد والأثقال، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.

ومن المقرر أن يخوض النصر معسكراً داخلياً في أبها لمدة عشرة أيام، تُركّز خلاله التدريبات على الجوانب البدنية واللياقية، على أن يختتم الفريق برنامجه الإعدادي بمعسكر خارجي في العاصمة البرتغالية لشبونة، يمتد من 25 يوليو حتى 5 أغسطس (آب) المقبل، تتخلله مباريات ودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

يُذكر أن عدداً من لاعبي النصر الدوليين ما زالوا غائبين عن التدريبات، بعد حصولهم على إجازة إضافية عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2026، على أن ينضموا إلى الفريق في وقت لاحق.

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