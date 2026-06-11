«الأخضر» يفتتح تدريباته للجماهير في أوستن ... ودونيس: استمتعوا بالرحلة

فتح المنتخب السعودي أبواب تدريباته أمام الجماهير في مدينة أوستن الأميركية، ضمن فعالية مجتمعية نظمها قبل أيام من مواجهة الأوروغواي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري تابع جانباً من تحضيرات «الأخضر» والتقى عدداً من لاعبيه.

وما دعا إدارة المنتخب السعودي إلى السماح للمشجعين بالحضور هو ما تم اعتباره «يوم مجتمعي» يستهدف السكان المحليين في مدينة «أوستن» مقر إقامة وتدريبات الأخضر.

| كلمة دونيس مدرب المنتخب السعودي، وسالم الدوسري قائد الأخضر للجماهير في الحصة التدريبية المفتوحة قبل انطلاق المونديال ️ #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/b9MOA6qeg6 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 10, 2026

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب السنغال مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا بدأ بالإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورات من حارس مرمى واحد.

بعد ذلك أقام المنتخب جلسة تصوير وتوقيع بحضور سالم الدوسري ومحمد أبو الشامات ونواف العقيدي وصالح الشهري وعلي مجرشي، تم منح المشجعين هدايا تذكارية تحمل صور اللاعبين وتوقيعاتهم.

ويشجع الاتحاد الدولي «الفيفا» المنتخبات المشاركة في المونديال إلى فتح أحد الحصص التدريبية لجذب الجماهير المحلية والانخراط بشكل أكبر مع المجتمع المحلي.

دونيس يتقدم لاعبي الأخضر في بداية الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة أمام الجماهير (المنتخب السعودي)

ووجه دونيس مدرب المنتخب السعودي وسالم الدوسري قائد الفريق كلمة للمشجعين حيث قال دونيس «ندعوكم للاستمتاع معنا وسعداء بأن نكون جزء من هذه المدينة في تحضيراتنا ونشكر تواجدكم ودعمكم لنا»

أما قائد الأخضر، سالم الدوسري فوجه كلماته للجماهير الحاضرة في الملعب: «سعيدين بوجودنا في أوستن وشكرا على دعمكم وحضوركم كما ننتظر دعمكم في المواجهات القادمة»

| طفل يرتدي قميص #النصر السعودي وعدد من الأطفال لحظة حصولهم على تواقيع من لاعبي المنتخب السعودي بعد الحصة التدريبية في أوستن #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/hwW0LDslYB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 11, 2026

وأضاف قائد المنتخب السعودي: «نعدكم بالاستمتاع، وشعور اللعب في كأس العالم ممتع ونتمنى أن تستمتعوا بالتجربة».

شهدت الحصة التدريبية ما يقارب تواجد 100 مشجع كانت الأغلبية من المجتمع المحلي ومشجعي نادي أوستن كما تواجد عدد من المبتعثين السعوديين.