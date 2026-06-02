الدوري السعودي يسجل رقماً قياسياً بـ49 لاعباً في كأس العالم 2026

سجلت الأندية السعودية حضوراً تاريخياً في كأس العالم 2026، بعدما بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى فرقها والموجودين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعباً، وفق القوائم الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في بطولات كأس العالم.

ويعكس هذا الرقم التحول الكبير الذي شهدته الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت أنديتها وجهة لعدد متزايد من اللاعبين الدوليين ومصدراً مهماً لتمثيل المنتخبات في أكبر حدث كروي عالمي.

وتُظهر الأرقام التاريخية تصاعداً ملحوظاً في عدد لاعبي الأندية السعودية المشاركين في كأس العالم، إذ بلغ العدد 22 لاعباً في نسختي 1994 و1998، وارتفع إلى 24 لاعباً في نسختي 2002 و2006، قبل أن يتراجع إلى لاعب واحد فقط في نسختي 2010 و2014، ثم يعود للصعود مع 30 لاعباً في مونديال 2018، و35 لاعباً في نسخة 2022، وصولاً إلى الرقم القياسي الجديد البالغ 49 لاعباً في نسخة 2026.

وعلى مستوى الدوريات العالمية، جاءت إنجلترا في الصدارة بوجود 200 لاعب ينشطون في أنديتها ضمن قوائم المنتخبات المشاركة، تلتها ألمانيا بـ109 لاعبين، ثم إسبانيا وفرنسا بـ86 لاعباً لكل منهما، وإيطاليا بـ71 لاعباً، فيما حلت السعودية سادسة عالمياً بـ49 لاعباً، متقدمة على تركيا (45 لاعباً)، والولايات المتحدة (42 لاعباً)، وهولندا (38 لاعباً).

النجم ثيو هيرنانديز في قائمة منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

وتكشف القائمة النهائية عن تمثيل 11 نادياً سعودياً مختلفاً في البطولة، يتصدرها الهلال بـ12 لاعباً، يليه الأهلي والنصر بـ9 لاعبين لكل منهما، ثم القادسية بـ6 لاعبين، والاتحاد بـ4 لاعبين، فيما يمثل الاتفاق والنجمة لاعبان لكل فريق، مقابل لاعب واحد لكل من الشباب والفيحاء ونيوم وأبها.

ويعد الهلال النادي الأكثر حضوراً في المونديال بوجود 12 لاعباً هم المغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والأوروغواياني داروين نونيز، إلى جانب السعوديين علي لاجامي، وحسن تمبكتي، وناصر الدوسري، وسالم الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، ومتعب الحربي.

رياض محرز قائد الأهلي يحضر في قائمة الجزائر المونديالية (رويترز)

ويشارك الأهلي بتسعة لاعبين يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسييه، والإنجليزي إيفان توني، والسنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، إضافة إلى السعوديين علي مجرشي، وفراس البريكان، وزياد الجهني.

كما يحضر النصر بتسعة لاعبين أيضاً، هم البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب السعوديين نواف العقيدي، وعبد الإله العمري، وأيمن يحيى، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان.

ويأتي القادسية رابعاً بستة لاعبين هم الغاني كريستوفر باه، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والسعوديون مصعب الجوير، وأحمد الكسار، وجهاد ذكري، ومحمد أبو الشامات.

روبين نيفيز لاعب الهلال أحد الحاضرين في قائمة منتخب البرتغال (منتخب البرتغال)

أما الاتحاد فيمثلّه أربعة لاعبين هم الجزائري حسام عوار، والبرازيلي فابينيو، والسعوديان صالح الشهري وحسن كادش، فيما يحضر الاتفاق عبر خالد الغنام والاسكوتلندي جاك هندري، والنجمة عبر المصري نبيل دونغا والعراقي علي جاسم.

وتكتمل قائمة الأندية السعودية الممثلة في البطولة عبر الأردني علي عزيزة من الشباب، والبنمي أورلاندو موسكيرا من الفيحاء، والسعودي علاء حجي من نيوم، ولاعب كوراساو يورين غاري من أبها.

ولا يقتصر الإنجاز على تسجيل رقم قياسي جديد فحسب، بل يمتد ليؤكد المكانة المتنامية للدوري السعودي على الساحة العالمية، بعدما أصبح سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً للاعبين في كأس العالم 2026، في مؤشر واضح على اتساع تأثيره الفني وقدرته على استقطاب وصناعة لاعبين يمثلون منتخباتهم في أعلى مستويات المنافسة الدولية.