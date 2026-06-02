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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي يسجل رقماً قياسياً بـ49 لاعباً في كأس العالم 2026

الهلال الأكثر بـ12... يليه النصر والأهلي

كريستيانو رونالدو قائد النصر في تدريبات البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو قائد النصر في تدريبات البرتغال (رويترز)
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الدوري السعودي يسجل رقماً قياسياً بـ49 لاعباً في كأس العالم 2026

كريستيانو رونالدو قائد النصر في تدريبات البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو قائد النصر في تدريبات البرتغال (رويترز)

سجلت الأندية السعودية حضوراً تاريخياً في كأس العالم 2026، بعدما بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى فرقها والموجودين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعباً، وفق القوائم الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في بطولات كأس العالم.

ويعكس هذا الرقم التحول الكبير الذي شهدته الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت أنديتها وجهة لعدد متزايد من اللاعبين الدوليين ومصدراً مهماً لتمثيل المنتخبات في أكبر حدث كروي عالمي.

وتُظهر الأرقام التاريخية تصاعداً ملحوظاً في عدد لاعبي الأندية السعودية المشاركين في كأس العالم، إذ بلغ العدد 22 لاعباً في نسختي 1994 و1998، وارتفع إلى 24 لاعباً في نسختي 2002 و2006، قبل أن يتراجع إلى لاعب واحد فقط في نسختي 2010 و2014، ثم يعود للصعود مع 30 لاعباً في مونديال 2018، و35 لاعباً في نسخة 2022، وصولاً إلى الرقم القياسي الجديد البالغ 49 لاعباً في نسخة 2026.

وعلى مستوى الدوريات العالمية، جاءت إنجلترا في الصدارة بوجود 200 لاعب ينشطون في أنديتها ضمن قوائم المنتخبات المشاركة، تلتها ألمانيا بـ109 لاعبين، ثم إسبانيا وفرنسا بـ86 لاعباً لكل منهما، وإيطاليا بـ71 لاعباً، فيما حلت السعودية سادسة عالمياً بـ49 لاعباً، متقدمة على تركيا (45 لاعباً)، والولايات المتحدة (42 لاعباً)، وهولندا (38 لاعباً).

النجم ثيو هيرنانديز في قائمة منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

وتكشف القائمة النهائية عن تمثيل 11 نادياً سعودياً مختلفاً في البطولة، يتصدرها الهلال بـ12 لاعباً، يليه الأهلي والنصر بـ9 لاعبين لكل منهما، ثم القادسية بـ6 لاعبين، والاتحاد بـ4 لاعبين، فيما يمثل الاتفاق والنجمة لاعبان لكل فريق، مقابل لاعب واحد لكل من الشباب والفيحاء ونيوم وأبها.

ويعد الهلال النادي الأكثر حضوراً في المونديال بوجود 12 لاعباً هم المغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والأوروغواياني داروين نونيز، إلى جانب السعوديين علي لاجامي، وحسن تمبكتي، وناصر الدوسري، وسالم الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، ومتعب الحربي.

رياض محرز قائد الأهلي يحضر في قائمة الجزائر المونديالية (رويترز)

ويشارك الأهلي بتسعة لاعبين يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسييه، والإنجليزي إيفان توني، والسنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، إضافة إلى السعوديين علي مجرشي، وفراس البريكان، وزياد الجهني.

كما يحضر النصر بتسعة لاعبين أيضاً، هم البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب السعوديين نواف العقيدي، وعبد الإله العمري، وأيمن يحيى، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان.

ويأتي القادسية رابعاً بستة لاعبين هم الغاني كريستوفر باه، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والسعوديون مصعب الجوير، وأحمد الكسار، وجهاد ذكري، ومحمد أبو الشامات.

روبين نيفيز لاعب الهلال أحد الحاضرين في قائمة منتخب البرتغال (منتخب البرتغال)

أما الاتحاد فيمثلّه أربعة لاعبين هم الجزائري حسام عوار، والبرازيلي فابينيو، والسعوديان صالح الشهري وحسن كادش، فيما يحضر الاتفاق عبر خالد الغنام والاسكوتلندي جاك هندري، والنجمة عبر المصري نبيل دونغا والعراقي علي جاسم.

وتكتمل قائمة الأندية السعودية الممثلة في البطولة عبر الأردني علي عزيزة من الشباب، والبنمي أورلاندو موسكيرا من الفيحاء، والسعودي علاء حجي من نيوم، ولاعب كوراساو يورين غاري من أبها.

ولا يقتصر الإنجاز على تسجيل رقم قياسي جديد فحسب، بل يمتد ليؤكد المكانة المتنامية للدوري السعودي على الساحة العالمية، بعدما أصبح سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً للاعبين في كأس العالم 2026، في مؤشر واضح على اتساع تأثيره الفني وقدرته على استقطاب وصناعة لاعبين يمثلون منتخباتهم في أعلى مستويات المنافسة الدولية.

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أبيل فيريرا ومارتينيز وسيلفا... خيارات تدريبية على طاولة النصر

أبيل فيريرا مرشح لقيادة النصر (رويترز)
أبيل فيريرا مرشح لقيادة النصر (رويترز)
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أبيل فيريرا ومارتينيز وسيلفا... خيارات تدريبية على طاولة النصر

أبيل فيريرا مرشح لقيادة النصر (رويترز)
أبيل فيريرا مرشح لقيادة النصر (رويترز)

دخل النصر سباق التعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، في ظل بحث النادي السعودي عن مدير فني جديد يقود المشروع في الموسم المقبل، بعد رحيل مواطنه خورخي خيسوس عن الفريق عقب التتويج بلقب دوري روشن.

ووفقاً لتقارير صحافية برتغالية، أصبح سيلفا أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب النصر، لكن المهمة لن تكون سهلة، في ظل المنافسة القوية من بنفيكا الذي وضع مدرب فولهام على رأس أولوياته لخلافة جوزيه مورينيو بعد رحيله إلى ريال مدريد.نجح النصر هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ليمنح نجمه وقائده كريستيانو رونالدو أول لقب دوري محلي منذ انتقاله إلى المملكة.

لكن الاحتفالات لم تدم طويلاً، بعدما أعلن خورخي خيسوس رحيله عن النادي، لتبدأ الإدارة النصراوية البحث عن مدرب قادر على الحفاظ على النجاحات ومواصلة المنافسة قارياً ومحلياً.

ويُنظر إلى ماركو سيلفا باعتباره أحد الأسماء القادرة على قيادة هذه المرحلة، بعدما صنع لنفسه سمعة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة مع فولهام. في المقابل، يتحرك بنفيكا بقوة لحسم الملف سريعاً، حيث تشير التقارير إلى أن النادي البرتغالي دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع سيلفا، وسط اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق شفهي.

وتتضمن الصيغة المطروحة عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي، بينما لا يزال المدرب مرتبطاً بعقد مع فولهام حتى صيف 2027.

ورغم أن النادي الإنجليزي عرض على مدربه تمديد العقد، فإن المؤشرات القادمة من إنجلترا تؤكد أن سيلفا منفتح على خوض تجربة جديدة خارج «البريميرليغ».

ولا يضع النصر كل أوراقه على اسم واحد فقط، إذ بدأ النادي دراسة خيارات أخرى تحسباً لفشل التعاقد مع سيلفا.ويبرز البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، كأحد أبرز البدائل المطروحة، بعدما حقق نجاحات كبيرة في البرازيل وقاد الفريق لحصد 11 لقباً، بينها لقبان في كأس ليبرتادوريس.

كما يظهر اسم روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ضمن قائمة المرشحين، خاصة مع توقعات برحيله عن المنتخب عقب نهاية كأس العالم 2026.

يُعد ماركو سيلفا واحداً من أبرز المدربين البرتغاليين في جيله، حيث سبق له تدريب أندية إستوريل وسبورتينغ لشبونة وأولمبياكوس، قبل الانتقال إلى إنجلترا عبر محطات مع هال سيتي وواتفورد وإيفرتون ثم فولهام.وخلال فترته الأخيرة، نجح في تحويل فولهام إلى فريق مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل أسلوبه الهجومي وقدرته على تطوير اللاعبين وإدارة المجموعات التنافسية.

وبين إغراء المشروع السعودي مع النصر، وفرصة العودة إلى البرتغال عبر بوابة بنفيكا، يبدو أن ماركو سيلفا يقف أمام أحد أهم القرارات في مسيرته التدريبية، بينما تترقب جماهير النصر معرفة هوية الرجل الذي سيقود فريق كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الرئيس التنفيذي لنادي الخليج لـ«الشرق الأوسط»: إمكاناتنا محدودة ولم نزايد في غوميز... أقنعه مشروعنا

علي المحسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
علي المحسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
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الرئيس التنفيذي لنادي الخليج لـ«الشرق الأوسط»: إمكاناتنا محدودة ولم نزايد في غوميز... أقنعه مشروعنا

علي المحسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
علي المحسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

قال علي المحسن، الرئيس التنفيذي لنادي الخليج، إن ناديه سيشارك الأرباح مع الشريك الجديد للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد النادي والعلامة التجارية في آن واحد، ضمن خطط تعزيز العلاقات في هذا المجال وتحقيق المكاسب المشتركة مع الشركاء الجدد، لتتجاوز الشراكات المكاسب التقليدية.

ووقّع نادي الخليج مع إحدى شركات العناية الشخصية عقد شراكة، تميز بوجود منتجات خاصة تحمل شعار النادي، ونبذة عن مراحل تأسيسه، ومعلومات عن مدينة سيهات، حيث مقر النادي شرق السعودية.

وسيكون الشريك الجديد أيضاً راعياً رسمياً لفريق كرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة اليد في الكويت، التي يسعى من خلالها الخليج إلى استعادة اللقب القاري من خلال الاستعداد القوي، وعقد «5» صفقات للاعبين، غالبيتهم من أوروبا، لمساعدة الفريق على تحقيق هدفه في البطولة.

وبيّن المحسن، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن النادي يحرص على نوع الشراكات، وليس عددها، مبيناً أنهم دائماً يبحثون عن الإضافة الفعلية من هذه الشراكات، وليس زيادة عددها فحسب.

وعن استعدادات فريق كرة اليد والصفقات التي عقدها للبطولة الآسيوية، بيّن المحسن أن البطولة المقبلة ستكون صعبة، نتيجة ضمّ العديد من الأندية المشاركة أسماء أوروبية من أندية كبيرة، ما سيجعل المنافسة قوية، مبيناً أن هدفهم تشريف كرة اليد السعودية في البطولة القارية المقبلة.

وحول ما يتردد عن أن الخليج قام بالمزايدة والإغراء للتعاقد مع المدرب السابق لفريق الفتح، البرتغالي جوزيه غوميز، قال المحسن إنهم لم يزايدوا، وليست لديهم الإمكانات الكبيرة للقيام بذلك، وإن إمكانات النادي محدودة، بل إن لديهم مشروعاً اقتنع به المدرب، بعد أن تم اختياره من ضمن عدة أسماء مرشحة، وإن المدرب لديه نجاحات جيدة في مشواره التدريبي، ما جعله الخيار الأنسب.

وعن المعسكر المقبل للفريق الكروي تأهباً للموسم المقبل، أكد المحسن أن القرار هو أن يكون في هولندا، مبيناً أن هناك عملاً كبيراً فيما يتعلق بالصفقات الجديدة لضمّ لاعبين للفريق بعد رحيل غالبية الأسماء الأجنبية مع نهاية الموسم المنصرم.

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الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق ونيوم يمثلان السعودية في كأس أندية الخليج… والقرعة 9 سبتمبر

12 نادياً في دوري أبطال الخليج للأندية (اتحاد كأس الخليج)
12 نادياً في دوري أبطال الخليج للأندية (اتحاد كأس الخليج)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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الاتفاق ونيوم يمثلان السعودية في كأس أندية الخليج… والقرعة 9 سبتمبر

12 نادياً في دوري أبطال الخليج للأندية (اتحاد كأس الخليج)
12 نادياً في دوري أبطال الخليج للأندية (اتحاد كأس الخليج)

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تحديد يوم 9 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026 - 2027، على أن تنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة إلى 12 نادياً بدلاً من 8 أندية، كما حدد آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء استناداً إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية لموسم 2026 - 2027.

وسيحصل كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيشارك من جانبه ناديا الاتفاق ونيوم باعتبارهما صاحبي المركزين السابع والثامن في الدوري، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد العراقي لكرة القدم، على مقعدين لكل اتحاد ضمن التصنيف الأول، فيما سيحصل كل من الاتحاد العُماني لكرة القدم، والاتحاد البحريني لكرة القدم، والاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد اليمني لكرة القدم، على مقعد واحد لكل اتحاد ضمن التصنيف الثاني.

ووجّه اتحاد كأس الخليج دعوة رسمية إلى الاتحادات الوطنية لتسمية الأندية التي ستمثلها في البطولة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 17 يونيو (حزيران) 2026، مؤكداً ضرورة أن تكون الأندية المرشحة من بين الأعلى ترتيباً في مسابقات الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حال عدم الالتزام يحق للاتحاد اختيار نادٍ آخر يراه مناسباً.

وأكد الاتحاد الخليجي أنه سيقوم في وقت لاحق بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للبطولة والمخصصات المالية التي ستُمنح للأندية المشاركة.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستشهد مشاركة نخبة الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج باهتمام متزايد بعد النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية على المستويين التنظيمي والفني، بما يعزز مكانة البطولة كواحدة من أبرز المسابقات الإقليمية للأندية في منطقة الخليج.

يُذكر أن نادي دهوك العراقي تُوّج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية عقب انتصاره على نادي الشباب السعودي في المباراة النهائية.

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