فريق السعودية: تألق نسائي... و82 ميدالية «خليجية» في الدوحة

أنهى أخضر اليد مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي اختتمت الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، بتحقيق الميدالية البرونزية.

وبذلك ارتفع رصيد فريق السعودية إلى 82 ميدالية (32 ذهبية، 27 فضية، 23 برونزية)، متجاوزاً مجموع ميداليات النسخة الماضية في الكويت 2022 ومضاعفاً عدد الذهبيات، بواقع 67 ميدالية (16 ذهبية، 22 فضية، 29 برونزية).

وفي النسخة الحالية من الدورة، شاركت المملكة بـ164 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 رياضة، ساهم 14 فريقاً منها بتحقيق هذا العدد من الميداليات، منها 3 رياضات نالت 10 ميداليات وأكثر؛ ألعاب القوى (5 ذهبية، 5 فضية، 4 برونزية)، السهام (4 ذهبية، 4 فضية، 2 برونزية)، السباحة (2 ذهبية، 6 فضية، 4 برونزية).

وشهدت الدورة الحالية تألق العنصر النسائي، حيث حققن ما مجموعه 15 ميدالية، وهو ضعف عدد ميداليات الكويت (7 ميداليات)، مع تسجيل عدد من الأولويات، وأهمها تحقيق أول ميدالية في تاريخ مشاركة البادل في الدورات (فضية)، وحصول فريق السلة 3×3 على أول فضية نسائية في الدورات الرياضية.

وحصل فريق الرماية على 6 ميداليات (4 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية)، والتايكوندو 6 ميداليات (3 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية)، وكرة الطاولة 6 ميداليات (3 ذهبيات، 1 فضية، 2 برونزية)، والمبارزة على 7 ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزية).

وتألقت البولينغ السعودية بتحقيق 4 ميداليات (3 ذهبيات، 1 فضية)، وهو نفس عدد ميداليات الملاكمة (3 ذهبيات، 1 برونزية)، وخمس ميداليات للكاراتيه (2 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية)، وأربع للبلياردو والسنوكر (1 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية).

ونجح فريق السلة في تحقيق برونزية الرجال 3×3، وكرة اليد بالحصول على البرونزية.