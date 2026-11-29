أظهرت المراجعة الدورية التي أجرتها وكالة «موديز» لتصنيفات لبنان استمرار القيود الهيكلية والمالية التي تواجه الاقتصاد، وفي مقدمتها تداعيات التعثر السيادي منذ مارس (آذار) 2020، وضعف المؤسسات والموازنة الحكومية، والحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للدين العام والقطاع المصرفي.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف لبنان عند مستوى «سي»، وهو الأدنى في سلم تصنيفاتها، لا يُتوقع أن يشهد تغييراً قبل إنجاز إعادة هيكلة الدين، مع استمرار النظرة المستقبلية «مستقرة».

وقالت الوكالة إن خسائر حاملي السندات في أي عملية إعادة هيكلة مستقبلية للدين يُرجح أن تتجاوز 65 في المائة من القيمة الأصلية، مشيرة إلى أن استمرار الاختلالات السياسية والمؤسسية، إلى جانب تداعيات المواجهات الإقليمية على الأراضي اللبنانية، زاد الضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأضعف قدرة البلاد على مواجهة الصدمات.

وأوضحت «موديز» أن تجدد التواصل بين لبنان وصندوق النقد الدولي أعاد الحوار بين الجانبين، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى اتفاق على برنامج مدعوم من الصندوق.

ولفتت إلى أن بعثة الصندوق التي زارت بيروت بين 10 و13 نوفمبر أحرزت تقدماً في توضيح مواقف الحكومة ومصرف لبنان، لكنها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.

وربطت الوكالة إحراز تقدم نحو برنامج مع الصندوق باستكمال عدد من الخطوات، أبرزها تطبيق قانون إصلاح أوضاع المصارف، وإقرار قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب اعتماد موازنة 2027 وإطار مالي متوسط الأجل ينسجمان مع استدامة الدين. واعتبرت أن التمويل المرتبط بالبرنامج وأي دعم خارجي أوسع سيبقيان احتماليين إلى حين الاتفاق على هذه الإجراءات وتنفيذها.

إعادة الهيكلة شرط لأي تحسن

وأكدت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقديرها بأن التصنيف لن يشهد تغييراً قبل إنجاز إعادة هيكلة الدين، في ضوء حجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتوقعها تكبد الدائنين خسائر كبيرة مقارنة بالقيمة الاسمية الأصلية للسندات.

وأضافت أن أي رفع للتصنيف بعد إعادة الهيكلة سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وتحسُّن قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات، وانتقال الاقتصاد إلى نموذج نمو جديد، فضلاً عن تطور مسار الدين بما يضمن استدامته ويحد من مخاطر التعثر مجدداً.

وصنفت الوكالة القوة الاقتصادية للبنان عند «سي إيه إيه 1» «caa1»، في ضوء انكماش القاعدة الاقتصادية وتراجع نموذج النمو السابق القائم على تدفقات الأموال الخارجية، فيما منحت قوة المؤسسات والحوكمة والقوة المالية درجة «سي إيه» «ca»، عاكسة ضعف المؤسسات، واستمرار التعثر السيادي، وارتفاع أعباء الدين، وضعف السيولة الحكومية، وهشاشة القطاع المصرفي واحتياجات التمويل الخارجي.