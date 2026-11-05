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الاقتصاد

«بنك إنجلترا» يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023... ويحذر من زيادات إضافية

التضخم مرشح لبلوغ 4.9 % منتصف 2027... والمصرف رفع توقعاته للنمو رغم ضغوط الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (أ.ب)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (أ.ب)
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«بنك إنجلترا» يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023... ويحذر من زيادات إضافية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (أ.ب)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (أ.ب)

أعاد «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة إلى مسار الصعود للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في مواجهة موجة تضخمية تغذيها تداعيات الصراع الأميركي - الإيراني وارتفاع تكاليف الطاقة، محذِّراً من أنَّ الزيادة التي أقرَّها الخميس قد لا تكون الأخيرة إذا استمرَّت المواجهة في الشرق الأوسط.

ويأتي القرار في وقت يتوقَّع فيه البنك أن يقترب التضخم البريطاني من 5 في المائة خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل، ما يضع الأسر والحكومة الجديدة أمام ضغوط إضافية، رغم إبداء الاقتصاد قدرة أكبر من المتوقع على الصمود.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، من 3.75 إلى 4 في المائة، بأغلبية 8 أعضاء مقابل صوت واحد. غير أن العضوة المعارضة، كاثرين مان، لم تطالب بالإبقاء على الفائدة كما كان متوقعاً، بل دعت إلى زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى 4.25 في المائة، محذِّرة من مخاطر تسارع التضخم وفقدان الأسواق الثقة في قدرة البنك المركزي على احتوائه.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن الزيادة لا ينبغي أن تُفهم على أنها بداية سلسلة حتمية وطويلة من الزيادات، لكنه أضاف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يجعل من غير المرجَّح أن تكون الخطوة الأخيرة. وأشار، في محضر الاجتماع، إلى وجود مبرِّرات لزيادة أخرى إذا لم تظهر تطورات تخفِّف الضغوط التضخمية، بينما رجَّحت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي الحاجة إلى تشديد إضافي في المدى القريب.

محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي لتقرير السياسة النقدية لـ«بنك إنجلترا» في مقره بلندن (رويترز)

التضخم يقترب من 5 في المائة

ورفع البنك توقعاته للتضخم، مقدِّراً أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند 4.9 في المائة خلال الرُّبع الثاني من 2027، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023، مقارنة بتقدير سابق عند 3.2 في المائة في توقعاته الصادرة خلال يوليو (تموز). ويعكس التعديل حجم الأثر المتوقع لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وانتقاله تدريجياً إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار السلع والخدمات.

وحذَّرت المؤسسة النقدية من أن ارتفاع فواتير الطاقة قد يفاقم الضغوط على الأسر البريطانية، إذ يُتوقع أن تزيد الفواتير بنحو 25 في المائة في يناير (كانون الثاني) المقبل عند تعديل سقف الأسعار المنظم، مع احتمال تسجيل زيادة أخرى في أبريل (نيسان).

ولا يقتصر القلق على الارتفاع المباشر في أسعار الوقود والطاقة، بل يمتد إلى ما يُعرَف بالتأثيرات التضخمية من الجولة الثانية، عندما تدفع زيادة تكاليف الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها، أو يطالب العاملون بزيادات في الأجور لتعويض تراجع القوة الشرائية. ويرى البنك أن هذه الضغوط قد تظهر بصورة أوضح مع انتهاء عقود التحوُّط واتفاقات الأسعار الثابتة طويلة الأجل التي حدَّت حتى الآن من انتقال الزيادات إلى المستهلكين.

وفي سيناريو أكثر تشاؤماً يفترض تكرار التصعيد في الصراع مع إيران، يتوقَّع البنك أن يصل التضخم إلى 6.2 في المائة خلال الرُّبع الثالث من 2027. وحتى في السيناريو الأقل حدة، الذي لا يفترض ظهور تأثيرات تضخمية إضافية، قد يبلغ التضخم 4.8 في المائة مطلع العام المقبل، مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة سقف فواتير الطاقة.

أشخاص يتسوَّقون في أحد أحياء لندن (رويترز)

الأسواق تستعد لمزيد من الزيادات

وعكست تحركات الأسواق توقعات استمرار التشديد النقدي؛ إذ عزَّز المستثمرون رهاناتهم على زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 50 في المائة لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، بينما باتت الأسواق تضع في حساباتها قرابة 3 زيادات إضافية حتى نهاية 2027.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 3 نقاط أساس إلى 4.77 في المائة، بينما استقرَّ الجنيه الاسترليني قرب 1.347 دولار. وفي المقابل، صعد مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية في لندن بنحو 0.7 في المائة.

لكن هذه الرهانات تتجاوز ما يرجحه عدد من الاقتصاديين. ويرى ديفيد ريس، كبير الاقتصاديين لدى «شرودرز»، أن «بنك إنجلترا» انجرف إلى دورة رفع الفائدة العالمية بفعل التضخم المستورد من الطاقة، لكنه لا يتوقَّع حملة تشديد حادة، مرجحاً أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.25 في المائة، وهو مستوى أدنى من المسار الذي تسعّره الأسواق حالياً.

من جهتها، قالت ماريون أميو، الاقتصادية لدى «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، إن قوة بيانات النمو وتحسُّن مؤشرات سوق العمل يجعلان رفع الفائدة خطوة مبررة، محذِّرة من أن استمرار الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع قد يدفع البنك إلى زيادة أخرى خلال الرُّبع الأول من العام المقبل.

نمو أقوى... لكن المخاطر مستمرة

وفي موازاة رفع الفائدة، حسَّن «بنك إنجلترا» توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني، إذ رفع تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، من 1.1 في المائة سابقاً، كما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 1.3 في المائة من 1.1 في المائة.

لكن البنك خفَّض تقديره لنمو 2028 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بتوقع سابق عند 1.7 في المائة، على أساس أن آثار صدمة الطاقة ستظل تضغط على النشاط الاقتصادي لفترة أطول.

ويعكس هذا التباين معضلة السياسة النقدية البريطانية: فالاقتصاد الذي أظهر صلابة أكبر من المتوقع لا يمنح البنك مبرراً كافياً للتريث إذا استمرَّت الأسعار في الصعود، لكن رفع الفائدة بوتيرة أسرع قد يزيد الضغوط على الأسر والشركات ويحد من النمو.

كما قدَّر البنك أن الموازنة الحكومية المقبلة ستسهم في خفض التضخم بنحو 0.25 نقطة مئوية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل، وهو أثر أكبر من تقديرات هيئة الرقابة المالية المستقلة.

وفي المحصلة، لا يقدم قرار «بنك إنجلترا» إشارة إلى بدء دورة طويلة ومؤكدة من رفع الفائدة، لكنه يعكس انتقال البنك من سياسة الانتظار إلى التَّحرُّك الوقائي، خشية أن تتحوَّل صدمة الطاقة إلى تضخم أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني. وتبقى الخطوة التالية رهناً بمسار الصراع وأسعار الطاقة، وبمدى انتقال تكاليفها إلى الأجور والأسعار المحلية.

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إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة تقفز 3.6 % خلال الربع الثالث

عمال يعملون تحت أشعة الشمس بورشة بناء في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
عمال يعملون تحت أشعة الشمس بورشة بناء في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
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إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة تقفز 3.6 % خلال الربع الثالث

عمال يعملون تحت أشعة الشمس بورشة بناء في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
عمال يعملون تحت أشعة الشمس بورشة بناء في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)

سجلت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمواً يفوق التوقعات خلال الربع الثالث، ما أسهم في خفض تكاليف العمالة ودعم التقديرات التي تشير إلى أن سوق العمل لم تكن مصدراً لضغوط التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إنتاجية العاملين في القطاعات غير الزراعية، التي تقيس حجم الإنتاج لكل ساعة عمل، ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 3.6 في المائة خلال الربع الماضي، بعد زيادة معدَّلة بالرفع بلغت 2.1 في المائة خلال الربع الثاني.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع الإنتاجية بمعدل 2.8 في المائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4 في المائة وفق القراءة السابقة للربع الثاني.

وتتسم الإنتاجية بالتقلب على أساس فصلي، في حين سجلت نمواً بمعدل 2.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأمل اقتصاديون وصانعو السياسات أن تؤدي الطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة بالإنتاجية.

في المقابل، تراجعت تكاليف وحدة العمل، التي تقيس تكلفة العمالة اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلع أو الخدمات، بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، في أول انخفاض لها منذ الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد ارتفاعها بمعدل 1.9 في المائة خلال الربع الثاني، وفق قراءة معدلة بالرفع.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع تكاليف وحدة العمل بمعدل 0.6 في المائة، بعد زيادة بلغت 1.2 في المائة وفق القراءة السابقة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.4 في المائة.

تأتي هذه البيانات عقب صدور أرقام الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً معتدلاً في مؤشر تكلفة التوظيف خلال الربع الثالث، وهو أوسع المقاييس نطاقاً لقياس تكاليف العمالة.

ويرى صانعو السياسات والاقتصاديون أن سوق العمل لا تشكل مصدراً رئيسياً للتضخم. كما يمنح الاعتدال في نمو الأجور مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجالاً أوسع للتركيز على ضغوط الأسعار المتزايدة الناجمة عن استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضِمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً». ويتوقع اقتصاديون أن يعمد «الفيدرالي» إلى رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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الاقتصاد الأميركي سوق العمل أميركا
الاقتصاد

9.4 تريليون دولار ديون البلدان النامية وسط تصاعد أعباء خدمة الدين

شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)
شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)
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9.4 تريليون دولار ديون البلدان النامية وسط تصاعد أعباء خدمة الدين

شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)
شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)

قفزت الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، وسط عودة قوية للاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص، وانتعاش إصدارات السندات الدولية، لكن بتكلفة تمويل لا تزال مرتفعة، تضاعف الضغوط على الاقتصادات الأكثر فقراً، وتحد من قدرتها على توجيه الموارد نحو التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.

ووفقاً لتقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن «مجموعة البنك الدولي»، سجل نمو الديون خلال العام الماضي معدلاً يقارب 4 أضعاف متوسط النمو المسجل خلال الفترة بين 2022 و2024، مع ارتفاع الدين الخارجي بوتيرة أسرع في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر؛ حيث زاد بنسبة 8.1 في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في الدول المؤهلة للحصول على التمويل الميسر من «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة للبنك الدولي.

وكان التمويل من القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، إذ ارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والجهات المدعومة حكومياً بنحو 35 في المائة، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات، مع عودة عدد من البلدان النامية إلى أسواق السندات الدولية.

وقالت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين، ومديرة «مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي»، إن عودة الدائنين من القطاع الخاص إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تُمثل تطوراً إيجابياً، لكن هذه البلدان باتت تقترض أكثر وتدفع تكاليف أعلى، في وقت لا يتبقى لديها في كثير من الحالات سوى موارد أقل لتمويل التنمية طويلة الأجل.

وأضافت أن الإدارة المسؤولة عن الديون تتيح للجميع، بمن فيهم الأجيال المقبلة، فرصة تحقيق الازدهار.

تكلفة اقتراض مرتفعة

ورغم تحسن فرص الوصول إلى التمويل الدولي، لا تزال تكلفة الاقتراض مرتفعة، خصوصاً بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. وبلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ارتباطاتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2 في المائة خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989، فيما وصلت الفائدة على السندات الجديدة إلى 9.4 في المائة.

واتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تدفعها للقطاع الخاص، من 3.4 نقطة مئوية في عام 2016 إلى 5.5 نقطة مئوية في عام 2025.

وفي المقابل، بلغ متوسط سعر الفائدة على السندات الجديدة للبلدان المؤهلة فقط للحصول على قروض غير ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 5.5 في المائة، انخفاضاً من 5.8 في المائة في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن حكومات عديدة أصدرت سندات جديدة لإعادة تمويل ديون اقترب موعد استحقاقها، في خطوة أسهمت في تحسين آجال السداد من دون خفض أرصدة الديون بصورة ملموسة، وغالباً بأسعار فائدة أعلى.

واستمر إقبال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على أسواق السندات الدولية رغم ارتفاع تكاليف التمويل، إذ تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان بحلول منتصف أغسطس (آب) 2026 إجمالي إصداراتها خلال عام 2025 بأكمله، فيما عادت بلدان أخرى إلى هذه الأسواق.

أعباء خدمة الدين

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ظلّت أعباء خدمة الدين مرتفعة، إذ سددت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار من أصل الديون والفوائد خلال عام 2025، بزيادة 1.9 في المائة، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً للعام الخامس على التوالي.

وارتفعت المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر الممول من خلال إصدار سندات جديدة.

وخلال الفترة من 2022 إلى 2025، سددت البلدان النامية لخدمة ديونها مبالغ تجاوزت ما تلقته من تمويل جديد بنحو 436 مليار دولار. غير أن هذا الاتجاه انعكس خلال عام 2025، إذ تحوَّلت تدفقات الديون طويلة الأجل من صافي تدفقات خارجة بلغ 118 مليار دولار في عام 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بقيمة 45 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن تحركات أسعار الصرف أسهمت أيضاً في زيادة أعباء الديون، إذ يعود أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في قيمة الدين العام والمضمون من الحكومة إلى تأثير تراجع الدولار الأميركي في قيمة الديون المقومة بعملات أخرى عند تحويلها إلى الدولار.

وبالنسبة إلى عدد من أكبر المقترضين بشروط ميسرة، تجاوز أثر تحركات أسعار الصرف قيمة أصل الدين الذي سددوه خلال عام 2025، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة ديونهم المسجلة رغم استمرارهم في سداد التزامات خدمة الدين.

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الاقتصاد

مسؤولة في «الفيدرالي»: خفض التضخم إلى 2 % يتطلب مزيداً من رفع الفائدة تدريجياً

بيث هاماك خلال كلمة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
بيث هاماك خلال كلمة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
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مسؤولة في «الفيدرالي»: خفض التضخم إلى 2 % يتطلب مزيداً من رفع الفائدة تدريجياً

بيث هاماك خلال كلمة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
بيث هاماك خلال كلمة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الخميس، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال أمامه مزيد من العمل لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعةً بصورة غير مقبولة.

وأضافت هاماك، في نصِّ كلمة أعدتها لإلقائها خلال فعالية في زيوريخ، أنها تتوقع أن تتجه السياسة النقدية نحو مستوى تقييدي من أجل إعادة التضخم إلى 2 في المائة خلال فترة زمنية مناسبة.

ورغم أنها لم تحدِّد موعداً للزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، فإنها أوضحت أنها تفضِّل الوصول إلى هذا المستوى من خلال زيادات أصغر وأكثر تقارباً كلما أمكن، عادة أن هذا النهج سيكون أقل إرباكاً للأسر والشركات والأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت إن الزيادات التدريجية من شأنها أيضاً الحد من مخاطر تأخر السياسة النقدية عن المستوى المطلوب، والحيلولة دون ترسخ عقلية تضخمية في الاقتصاد.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية، الأسبوع الماضي، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، رغم إقرار صانعي السياسة النقدية بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. وكان البنك قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بينما تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).

وصوَّتت هاماك، إلى جانب عضوة مجلس محافظي «الفيدرالي» ليزا كوك، ضد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مفضلتين رفعها. وكانت هاماك قد عارضت أيضاً قرار تثبيت الفائدة في أواخر يوليو (تموز).

وترى هاماك أن السياسة النقدية والأوضاع المالية الأوسع نطاقاً لا توفران حتى الآن مستوى التشديد اللازم لكبح النشاط الاقتصادي والتضخم، وهو ما يستدعي، بحسب موقفها، رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

وفي كلمتها، شدَّدت هاماك على أهمية استقلالية البنوك المركزية لتحقيق استقرار الأسعار، مضيفة أن «الاحتياطي الفيدرالي اكتسب المصداقية» بصفته مؤسسة تستند في قراراتها إلى الأدلة والبيانات الاقتصادية، وليس إلى الضغوط السياسية.

مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية

وخصَّصت هاماك جانباً كبيراً من كلمتها لدور الدولار وأهميته على الساحة العالمية، مؤكدة أن العملة الأميركية لا تزال تتصدَّر العملات الاحتياطية العالمية بفارق كبير، بفضل قوة المؤسسات الأميركية والنظام القانوني في البلاد.

وقالت إن مكانة الدولار تعتمد على الحفاظ على المقومات الأساسية التي تدعم قوته وتوفر قاعدة متينة لأي عملة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بما يتيح له تنفيذ مهامه.

وأضافت أنها لا تتوقع فقدان الدولار دوره العالمي، موضحة أنه من الممكن أن تكون حصة العملة الأميركية من الاحتياطات العالمية قد بلغت ذروتها، لكن من الصعب تصور حدوث تغييرات كبيرة وشيكة في دورها الدولي.

كما استبعدت أن تُشكِّل العملات المشفرة تهديداً لمكانة الدولار في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن التقلبات الحادة في أسعارها تجعلها أقل موثوقية بوصفها مخزناً للقيمة مقارنة بالعملة الأميركية.

وقالت: «إلى أن تتم معالجة هذه المشكلات، أظل متشككة في أن تُشكِّل العملات المشفرة تهديداً لمكانة الدولار».

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