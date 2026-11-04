«ميتا» تبدأ طرح أول سندات باليورو لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لـ«فيسبوك»، الأربعاء، طرح أول إصدار لها من السندات المقوّمة باليورو، في خطوة تعكس استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في اللجوء إلى أسواق الدين لتمويل استثماراتها المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، رغم تزايد الشكوك بشأن قوة الطفرة التي يشهدها القطاع.

وأظهرت مذكرة صادرة عن أحد مديري الإصدار، اطّلعت عليها «رويترز»، فتح دفاتر الاكتتاب في الإصدار الأول للشركة من السندات متعددة الشرائح باليورو، على أن تتراوح آجال استحقاقها بين أربع و38 سنة.

وكانت «ميتا» قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تعتزم جمع 15 مليار دولار عبر إصدار سندات مقوّمة بالدولار، موزعة على خمس شرائح، في وقت تتجه فيه الشركة إلى أسواق الدين للإسهام في تمويل تسارع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي الإصدار ضمن موجة متنامية من عمليات جمع التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع سعي الشركات إلى توفير رأس المال اللازم لإنشاء مراكز البيانات، وتوسيع قدرات الحوسبة والخدمات السحابية، رغم اعتمادها تقليدياً على أرصدتها النقدية القوية لتمويل النمو.

وتُعد «ميتا» ثاني شركة تكنولوجية كبرى تلجأ إلى أسواق السندات الأوروبية هذا الأسبوع، بعدما باعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، الاثنين، سندات بقيمة 6 مليارات يورو (6.74 مليار دولار)، وسط طلب قوي تجاوزت معه طلبات الاكتتاب 17 مليار يورو.

وأثارت الاحتياجات التمويلية الضخمة لتوسيع استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التساؤلات بشأن العوائد التي يمكن أن تبرر هذه النفقات، ضغوطاً على أسهم شركات التكنولوجيا وسنداتها خلال الأسابيع الأخيرة. وتراجع مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).

ويأتي طرح «ميتا» أيضاً في أعقاب الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت يوم الثلاثاء، وهو ما عزّز المخاوف من أن تؤدي الرقابة التنظيمية المشددة إلى إبطاء النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما تتيح إصدارات السندات بالعملات الأجنبية للشركات التحوّط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بأصولها العالمية، والاستفادة في الوقت نفسه من انخفاض تكاليف الاقتراض نسبياً في أسواق مثل أوروبا.

وتوفّر أسواق رأس المال الأوروبية، بعمقها واتساعها، مصدراً جاذباً للتمويل.

واستقرت أسهم «ميتا» تقريباً في تداولات منصة «تريدغيت» الأوروبية الأربعاء، قبيل بدء التداولات الأميركية.

وحسب المذكرة، يتولى بنكا «سيتي» و«مورغان ستانلي» إدارة الإصدار.