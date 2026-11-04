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الاقتصاد

الأسهم والسندات ترتفع والدولار يتراجع بعد مكاسب الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس

النتائج عززت الرهانات على كبح الإنفاق الحكومي وتحدُّ من هامش تحرك ترمب

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
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الأسهم والسندات ترتفع والدولار يتراجع بعد مكاسب الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

انعكست المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس الأميركي على الأسواق العالمية؛ إذ ارتفعت الأسهم، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، مع تنامي توقعات المستثمرين بأن تؤدي السيطرة الديمقراطية على المجلسين إلى فرض قيود أكبر على أجندة الرئيس دونالد ترمب، والحد من قدرته على تمرير سياسات توسعية في الإنفاق.

وجاءت تحركات الأسواق بعدما قبل ترمب نتائج الانتخابات، في وقت أظهرت فيه النتائج تقدم الديمقراطيين في معاقل جمهورية في أنحاء البلاد، ما يضع إدارته أمام هامش أضيق للتحرك خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وقال ترمب إنه يستطيع العمل مع مجلسَي النواب والشيوخ اللذين تديرهما المعارضة: «إذا أراد الديمقراطيون العمل معي».

وفي تعاملات الأسواق، عوضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 1.1 في المائة، كما تحولت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» إلى الصعود بقوة، مع انحسار الضبابية المرتبطة بالانتخابات، وعودة المستثمرين إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تعرضت لضغوط في الفترة الماضية.

وفي المقابل، تعرَّضت أسهم «تسلا» و«سبيس إكس» لضغوط، عقب الانتصارات الديمقراطية في انتخابات مجلس الشيوخ، وسباق حاكم ولاية تكساس، في وقت تركزت فيه أنظار المستثمرين على انعكاسات التحولات السياسية في الولايات على قطاع التكنولوجيا ومشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وامتد الصعود إلى الأسواق الأوروبية، بينما لم تشهد الأسهم الآسيوية تغيراً يذكر. وفي سوق الدين الأميركية، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.93 في المائة، في حين اتجه الدولار نحو تسجيل أكبر خسارة يومية له منذ سبتمبر (أيلول)، متراجعاً أمام جميع العملات الرئيسية.

كبح الإنفاق والاقتراض

وتعكس تحركات السندات والدولار توقعات بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى الحد من التوسع المالي المحتمل، بما يخفف المخاوف المرتبطة بزيادة الاقتراض الحكومي الأميركي.

ويرى المستثمرون أن صعوبة تمرير تشريعات حزبية كبرى قد تقلص احتمالات إقرار إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يحد من الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة.

وقال جورج سارافيلوس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في «دويتشه بنك»، إن اجتماع الأغلبية الديمقراطية الكبيرة في الكونغرس، مع إعلان ترمب استعداده للعمل مع المعارضة، من شأنه أن يشكل كابحاً للسياسات الأكثر حدة، ويخفض علاوة المخاطر في الأسواق.

من جانبه، أشار ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي في «إنفيسكو لإدارة الأصول»، إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل تمرير الإدارة الأميركية تشريعات حزبية رئيسية أكثر صعوبة، مضيفاً أن تراجع التحفيز المالي قد يخفف الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة.

أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع صندوق متداول يتتبع أسهم شركات تصنيع الرقائق المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.9 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بينما قفز سهم «إيه إم دي» بنحو 7 في المائة، بعدما قدَّمت الشركة توقعات قوية للمبيعات، مدعومة بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه المكاسب، لا تزال أسهم شركات الرقائق منخفضة بنحو 28 في المائة عن ذروتها المسجلة في يونيو (حزيران). وقالت إنيكا غوبتا، من «ويسدوم تري»، إن تأثير الانتخابات على القطاع لا يزال غير محسوم.

وأضافت أن من المستبعد أن يصبح أي مشروع قانون يحد بصورة كبيرة من بناء مراكز البيانات قانوناً، ولكنها لفتت إلى أن التأثير الأبعد مدى قد يظهر على مستوى الولايات، مشيرة إلى أن تكساس وجورجيا تستحوذان معاً على نحو ثلث الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وأن الولايتين شهدتا انتخاب حاكمين ديمقراطيين.

وفي السياق نفسه، قال ديفيد فورستر، كبير الاستراتيجيين لدى «كريدي أغريكول سي آي بي» في سنغافورة، إن ارتباط الدولار بطفرة الذكاء الاصطناعي قد يشكل نقطة ضعف للعملة الأميركية، موضحاً أن أي قيود على توسع مراكز البيانات أو تباطؤ في زخم الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضغطان على الدولار.

العملات المشفرة والشركات

وفي أسواق العملات، سجَّل الدولار النيوزيلندي أكبر مكاسب بين العملات الرئيسية أمام نظيره الأميركي، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد اليورو والفرنك السويسري بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.

أما البتكوين، فتراجعت في بداية التعاملات بما يصل إلى 2.8 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية إلى تعطيل تشريعات تحظى بدعم قطاع العملات المشفرة، وفتح المجال أمام رقابة أكثر تشدداً على شركات الأصول الرقمية، قبل أن تمحو العملة خسائرها بالكامل.

وعلى صعيد الشركات، تستعد «ميتا» لطرح أول إصدار لها من السندات المقومة باليورو، مع توقعات بأن تقدم عوائد جاذبة للمستثمرين، في وقت تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي.

ورفعت شركة «نوفو نورديسك» توقعاتها السنوية للمرة الثانية، بعد أن أسهم الطلب على حبوب «ويغوفي» وحقن «أوزمبيك» في دعم نتائجها. كما أعلنت «غوغل»، التابعة لـ«ألفابت»، خططاً لاستثمار 15 مليار دولار لتوسيع عمليات مراكز البيانات والخدمات السحابية في ماليزيا، مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن «أوراكل» ألغت صفقة بقيمة 7 مليارات دولار لتأجير رقائق لشركة «تينسنت»، بينما قدمت «إيه إم دي» توقعات للمبيعات تجاوزت تقديرات المحللين، ورفعت «سوبر مايكرو كومبيوتر» توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، مع توقع إيرادات للربع الحالي أعلى من تقديرات السوق.

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الأسواق المالية انتخابات التجديد النصفي الأميركية سندات الدولار اقتصاد وول ستريت أميركا

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السوق السعودية ترتفع 1.7 % وتسجل أعلى إغلاق في أسبوعين

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
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السوق السعودية ترتفع 1.7 % وتسجل أعلى إغلاق في أسبوعين

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

واصلت الأسهم السعودية مكاسبها حتى إغلاق تعاملات الأربعاء، بعدما افتتحت الجلسة على ارتفاع بالتزامن مع صعود أسواق الخليج، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، في نتيجة يترقب المستثمرون انعكاساتها على توجهات الإدارة الأميركية ومسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» مرتفعاً بنسبة 1.7 في المائة عند 10.039 نقطة، مضيفاً 163 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق منذ أسبوعين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

الأسهم القيادية

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم، حيث صعد سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2.2 في المائة، و«الأهلي السعودي» بنسبة 2.7 في المائة، فيما ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.

وتصدرت أسهم «الغاز القابضة» و«الآمار» و«نسيج» و«سي جي إس» و«ملاذ للتأمين» قائمة الشركات المرتفعة، بنسب بلغت 10 في المائة أو قاربتها.

كما ارتفعت أسهم «طيران ناس» و«رتال» و«الخريف» و«أفالون فارما» بنسب تراوحت بين 3 و4 في المائة.

تراجعات السوق

في المقابل، تراجع سهم «أسمنت ينبع» بنسبة 4 في المائة إلى 12.90 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من عام 2026، خلافاً لمتوسط توقعات السوق التي أشارت إلى تحقيق صافي ربح يتجاوز 25 مليون ريال.

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تداول السوق المالية السعودية أخبار السعودية الاقتصاد السعودي أسهم السعودية
الاقتصاد

برنت يتداول عند 100 دولار بعد تراجعه 3 دولارات للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة أتيراو بكازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة أتيراو بكازاخستان (رويترز)
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برنت يتداول عند 100 دولار بعد تراجعه 3 دولارات للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة أتيراو بكازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة أتيراو بكازاخستان (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، الأربعاء، في تعاملات اتسمت بالتقلب، حيث ترقَّب المستثمرون الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وذلك في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري - الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب - السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية.

وبحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.01 دولار، أو 2.95 في المائة، لتصل إلى 100.63 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.9 دولار، أو 2.91 في المائة، لتصل إلى 93.34 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين قد سجَّل ارتفاعاً بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام برنت قد أغلق في الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع، مع تقييم المتعاملين للمحادثات الجارية لإنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران.

وقد أقرَّ ترمب بأنَّ الحرب مع إيران لعبت دوراً في الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبه في الانتخابات النصفية، حيث تمكَّن الديمقراطيون من السيطرة على كل من مجلسَي النواب والشيوخ.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في شركة «آي جي» وفقاً لـ«رويترز»، إن سوق النفط اتجهت نحو الانخفاض وسط توقعات بأن ترمب قد يغيِّر نهجه تجاه إيران، لكن الأمر يتطلب أنباءً أكثر أهميةً حول محادثات السلام لتحقيق استقرار حقيقي في السوق.

وأضاف: «في الوقت الراهن، لا تزال هذه الأنباء غائبةً، لكن مع تقديم إيران بعض التنازلات، يبدو أن المزاج العام يتجه نحو التَّوصُّل إلى اتفاق أكثر استقراراً».

ولا تزال الأسواق تترقَّب أي تقدُّم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، في الوقت الذي كثَّفت فيه قطر جهود الوساطة لتجنُّب تصعيد الهجمات في أعقاب الانتخابات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، ذكر ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الثلاثاء، أنَّ الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لشنِّ ضربة ضد إيران.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في بنك «إس إي بي (SEB)»: «لا يزال هناك خطر يتمثَّل في إمكانية قيام ترمب وإسرائيل بشنِّ ضربة، لكن الشعور بوجود خطر وشيك ومباشر قد تلاشى من السوق».

وفي الولايات المتحدة، أفادت مصادر في السوق يوم الأربعاء - استناداً إلى بيانات من معهد البترول الأميركي - بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.27 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وكان 8 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا في المتوسط ​​ارتفاعاً في مخزونات الخام بنحو 880 ألف برميل.

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الاقتصاد

الخزانة الأميركية تلمّح إلى تغييرات في أحجام مزادات السندات

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)
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الخزانة الأميركية تلمّح إلى تغييرات في أحجام مزادات السندات

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)

فتحت وزارة الخزانة الأميركية الباب أمام إعادة هيكلة أحجام مزادات سندات الدين الحكومية، بعدما عدّلت صياغة توجيهاتها بشأن الإصدارات المستقبلية، في تحول يتوقع محللون أن يمهد لزيادة مبيعات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، مع احتمال خفض أحجام المزادات ذات الآجال الطويلة.

ويأتي هذا التوجه عقب موجة بيع حادة شهدتها سوق السندات الشهر الماضي، فدفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، وسط ضغوط على الطلب على بعض الإصدارات طويلة الأجل.

وحذفت الوزارة عبارة «على الأقل» من توجيهاتها السابقة بشأن الإبقاء على أحجام مزادات السندات ذات العائد الثابت، وأذون الخزانة ذات العائد المتغير، موضحة أنها تتوقع إبقاء هذه الأحجام دون تغيير «خلال الأرباع القليلة المقبلة».

ويفسر عدد من المحللين عبارة «الأرباع القليلة» بأنها تعني ربعين، ما يفتح المجال أمام إجراء تعديلات خلال النصف الأول من عام 2027.

ويرجح محللون أن تتركز التخفيضات المحتملة في مزادات السندات لأجل 20 و30 عاماً، حيث واجهت في بعض الفترات صعوبة في جذب الطلب الكافي، في حين قد تتركز الزيادات في إصدارات الآجال التي تتراوح بين عامين وسبعة أعوام، مع احتمال أن تشمل سندات العشر سنوات أيضاً.

وكانت التكهنات بشأن احتمال خفض أحجام مزادات السندات طويلة الأجل قد بدأت في أغسطس (آب)، عندما أشارت الخزانة إلى أنها تواصل تقييم التغييرات المحتملة في أحجام إصدارات السندات ذات العائد الثابت، والأوراق المالية ذات العائد المتغير. وجاء ذلك تحولاً عن إعلانها في مايو (أيار)، حيث أشار إلى احتمال زيادة الإصدارات.

احتياجات التمويل تحد من خيارات الخزانة

لكن خفض أحجام المزادات طويلة الأجل ليس أمراً محسوماً؛ إذ لا يتوقع جميع المحللين أن تتجه الوزارة إلى هذه الخطوة، كما قد تجد صعوبة في تقليص الإصدارات إذا نمت احتياجاتها التمويلية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وتجاوز حجم الدين الحكومي الأميركي القائم 33 تريليون دولار، مقارنة بنحو 14 تريليون دولار قبل عقد، أي إنه زاد بأكثر من الضعف خلال تلك الفترة، ما يعكس اتساع احتياجات الحكومة إلى التمويل.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستواصل تقييم التغييرات المحتملة في أحجام المزادات استناداً إلى اتجاهات الطلب الهيكلي في السوق، والتكاليف، والمخاطر المحتملة لمختلف أنماط إصدار الدين. كما تعتزم التواصل مع المشاركين في السوق لفهم التحولات في العرض والطلب على سندات الخزانة، مع التأكيد على أن هدفها يتمثل في تأمين التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة على المدى الطويل.

وفي إطار التعديلات على برنامج الإصدارات، أعلنت الوزارة تحويل سندات الخزانة لأجل سبع سنوات إلى مزاد ربع سنوي، يتبعه طرحان إضافيان لإعادة فتح الاكتتاب في الإصدار نفسه.

كما تتوقع خفض أحجام مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل في ديسمبر (كانون الأول)، قبل زيادتها عبر مختلف الآجال في يناير (كانون الثاني)، استجابة للتغيرات الموسمية في التدفقات المالية الحكومية.

وفيما يتعلق بإدارة السيولة في سوق السندات، قالت الخزانة إنها تتوقع إعادة شراء سندات خزانة بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار عبر مختلف الآجال، لأغراض دعم سيولة السوق، وستواصل دراسة سبل تطوير عمليات إعادة الشراء، بما في ذلك تعديل الحدود القصوى لقيم المشتريات.

ومن المقرر أن تبيع الوزارة سندات بقيمة 125 مليار دولار الأسبوع المقبل، تشمل 58 مليار دولار من السندات لأجل ثلاث سنوات، و42 مليار دولار من السندات لأجل عشر سنوات، و25 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً.

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