«كونوكو فيليبس» تتوقع ارتفاع الحد الأدنى لسعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

قال رايان لانس، رئيس مجلس إدارة شركة «كونوكو فيليبس»، يوم الاثنين، إنه يتوقع ارتفاع الحد الأدنى لأسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ويرى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند منتصف الدورة الاقتصادية سيتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل.
وأضاف، خلال مؤتمر «إنرجي إنتليجنس» المنعقد في لندن، أن إنتاج النفط الأميركي قد يتجاوز نطاقاً يتراوح بين 14 مليوناً و14.5 مليون برميل يومياً إذا ظلت أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية.
ويُتداول خام برنت حالياً فوق 100 دولار للبرميل، حتى مع أنباء تفيد بعودة ضخ الإمدادات من الخليج عبر مضيق هرمز وطرق أخرى بديلة، في الأسواق.