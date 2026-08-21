التوتر الأميركي - الإيراني يدفع النفط لثاني مكاسب أسبوعية

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها كانت في الطريق لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي في وقت يواصل فيه الجمود بين الولايات المتحدة وإيران تعطيل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 93.44 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 86.76 دولار للبرميل بعد مكاسب 2.3 في المائة يوم الخميس. وخلال مكاسب على مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 في المائة والخام الأميركي بما يزيد على 8 في المائة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو (تموز). وزادت الأسعار بسبب المخاوف من أن يؤدي الوضع غير الحاسم للحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران إلى استمرار تعطيل الإمدادات. وانتهى سريان مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع دون مساعٍ من الطرفين لاستئناف المحادثات، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإجراءات اقتصادية ضد الدول الداعمة لإيران. وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي»: «يتمسك كل طرف بموقفه، لكنهما لا يملكان الرفاهية لممارسة لعبة الانتظار في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام». وقالت وحدة «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سلوشنز» يوم الجمعة إنها ستراجع توقعاتها لسعر برنت هذا الشهر، وأضافت أن العوامل في تلك التوقعات «تميل صوب الارتفاع»، وأن «الصادرات تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة بسبب تعطلين حاليين في مضيق هرمز، بسبب إغلاق إيران للمضيق والحصار البحري الأميركي، وفي البحر الأحمر بسبب تهديدات الحوثيين». وهدد ترمب يوم الأربعاء بشن «حرب اقتصادية وفرض عزلة على نطاق لم يسبق له مثيل» على طهران، محذراً من عواقب تلحق باقتصاد أي دولة تقدم «أي نوع من المساعدة لإيران».
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» أن سبع سفن شحن أبحرت عبر مضيق هرمز يوم الخميس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف حيال وضع حركة الملاحة في الشرق الأوسط في ظل استمرار جمود المحادثات
بين الولايات المتحدة وإيران. ومن بين هذا العدد، دخلت أربع سفن الممر المائي وغادرته ثلاث. ولم تكن هناك ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت مضيق هرمز عبر المسار الإيراني. أما عند مضيق باب المندب، فتباطأت حركة الملاحة قليلاً يوم الخميس مقارنة باليومين السابقين. وأظهرت بيانات «كبلر» أن إجمالي عدد سفن البضائع العابرة لمضيق باب المندب بلغ 23 سفينة مقارنة مع 34 سفينة في كل من اليومين السابقين. ودخلت المضيق يوم الخميس 16 سفينة وخرجت سبع منه. ومن بين السفن السبع الخارجة منه ناقلتان متوسطتا الحجم تحملان نفطاً خاماً إلى فيتنام والهند، بحسب البيانات. ولم تمر ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر مضيق باب المندب يوم الخميس. ولا ترصد البيانات السفن المبحرة عبر المضيقين وأجهزة الإرسال والاستقبال بها مطفأة.