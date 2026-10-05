ميلان يفتقد خدمات سايليمايكرس لنهاية العام

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الاثنين، أن لاعب وسطه الدولي البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس تعرض مجدداً لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن، وسيغيب عن ملاعب كرة القدم حتى عام 2027، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأوضح ميلان في بيان: «خضع أليكسيس سايليمايكرس خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحوص إضافية على كاحله الأيمن، وهو الكاحل نفسه الذي خضع لعملية جراحية عام 2024 لعلاج كسر في الكعب».

وأضاف: «أظهرت الفحوص أن الكاحل فقد جزءاً من ثباته في منطقة العملية الجراحية السابقة نتيجة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب خلال التدريبات. وفي ضوء نتائج هذه الفحوص، يجري حالياً تقييم متخصص لتحديد المسار العلاجي الأنسب». ولم يقدم النادي مزيداً من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» أن سايليمايكرس الذي لم يستدعِه المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا مارك فان بوميل خلال فترة المباريات الدولية الحالية، سيخضع لعملية جراحية جديدة، ما يعني أن لاعب الوسط الهجومي لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية العام.

وبعدما كان من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلة ماسيميليانو أليغري الموسم الماضي، حيث خاض 35 مباراة بينها 33 أساسياً وسجل ثلاثة أهداف في الدوري، تراجع وقت لعب سايليمايكرس منذ وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ لم يبدأ أساسياً سوى في مباراتين خلال المراحل الخمس الأولى من الدوري الإيطالي، ولم يفتتح بعد رصيده التهديفي هذا الموسم.

وقبل مواجهة ساسوولو، الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري، يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة روما وإنتر ولاتسيو.