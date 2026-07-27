عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تنتعش مع تحسن شهية المخاطرة قبل أسبوع أرباح حاسم

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT
TT

الأسهم الأوروبية تنتعش مع تحسن شهية المخاطرة قبل أسبوع أرباح حاسم

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين؛ مدعومة بتراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً حاسماً لنتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 649.34 نقطة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن إيران ستُوقف هجماتها إذا أوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، وذلك بعدما علّقت واشنطن حملتها الجوية، وسط مخاوف بشأن استنزاف مخزونها من الذخائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6 في المائة إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، ما ضغط على أسهم قطاع الطاقة التي انخفضت بنسبة 2 في المائة، لتصبح، إلى جانب قطاع المرافق العامة، القطاعين الوحيدين المتراجعين ضمن مؤشر «ستوكس 600».

وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب في الأسواق الأوروبية، بارتفاع بلغ 2.4 في المائة، بعدما عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بتحسن أداء شركات الطيران. وصعدت أسهم «لوفتهانزا» و«آي إيه جي» بنسبة 3.7 في المائة لكل منهما، في حين ارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 3.4 في المائة.

وتتجه أنظار المستثمرين، هذا الأسبوع، إلى نتائج الربع الثاني لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«أمازون» و«أبل»، بحثاً عن مؤشرات حول استمرار موجة الصعود التي قادها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما تشهد أوروبا نشاطاً مكثفاً في موسم إعلان نتائج الشركات، مع متابعة المستثمرين تأثيرات ارتفاع تكاليف التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسهم «فودافون» بنسبة 3.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها، عقب صفقة «سافاريكوم»، مؤكدة أنها تتوقع تحقيق نتائج مالية عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها المعدَّلة.

مواضيع
أسهم أسواق نفط حرب إيران أرباح بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

انفراجة جيوسياسية تنعش «وول ستريت» وتدفع العقود الآجلة للصعود

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انفراجة جيوسياسية تنعش «وول ستريت» وتدفع العقود الآجلة للصعود

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» يوم الاثنين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقفاً مؤقتاً للنار خلال عطلة نهاية الأسبوع

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

أرباح «مجموعة تداول» الفصلية تتراجع 4 % إلى 24.6 مليون دولار

تراجعت أرباح «مجموعة تداول» الفصلية 4 في المائة إلى 24.6 مليون دولار رغم نمو الإيرادات بدعم التكنولوجيا والبيانات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا (أ.ب)
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

انتعشت أسواق الأسهم في آسيا، يوم الاثنين، بينما سجلت أسواق السندات مكاسب، بعدما أدى انحسار التوترات الأميركية الإيرانية إلى هبوط أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد رجل يمر أمام شعار تداول (أ.ف.ب)
الاقتصاد

السوق السعودية تتراجع 0.3 % بضغط النفط والأسهم القيادية

تراجع «تاسي» 0.3 % مع هبوط «أرامكو» و«أكوا»، بينما دعمت مكاسب «الراجحي» و«سليمان الحبيب» و«تبوك الزراعية» أداء بعض الأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع شركة «المطاحن الحديثة» (الشركة)
الاقتصاد

«المطاحن الحديثة» ترفع أرباحها 7.6 %

ارتفع صافي أرباح شركة «المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية» بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 53.4 مليون ريال (14.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)