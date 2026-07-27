الأسهم الأوروبية تنتعش مع تحسن شهية المخاطرة قبل أسبوع أرباح حاسم

صعدت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين؛ مدعومة بتراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً حاسماً لنتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 649.34 نقطة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن إيران ستُوقف هجماتها إذا أوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، وذلك بعدما علّقت واشنطن حملتها الجوية، وسط مخاوف بشأن استنزاف مخزونها من الذخائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6 في المائة إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، ما ضغط على أسهم قطاع الطاقة التي انخفضت بنسبة 2 في المائة، لتصبح، إلى جانب قطاع المرافق العامة، القطاعين الوحيدين المتراجعين ضمن مؤشر «ستوكس 600».

وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب في الأسواق الأوروبية، بارتفاع بلغ 2.4 في المائة، بعدما عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بتحسن أداء شركات الطيران. وصعدت أسهم «لوفتهانزا» و«آي إيه جي» بنسبة 3.7 في المائة لكل منهما، في حين ارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 3.4 في المائة.

وتتجه أنظار المستثمرين، هذا الأسبوع، إلى نتائج الربع الثاني لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«أمازون» و«أبل»، بحثاً عن مؤشرات حول استمرار موجة الصعود التي قادها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما تشهد أوروبا نشاطاً مكثفاً في موسم إعلان نتائج الشركات، مع متابعة المستثمرين تأثيرات ارتفاع تكاليف التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسهم «فودافون» بنسبة 3.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها، عقب صفقة «سافاريكوم»، مؤكدة أنها تتوقع تحقيق نتائج مالية عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها المعدَّلة.