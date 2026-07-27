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الاقتصاد

عوائد السندات البريطانية تهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع تراجع النفط

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
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عوائد السندات البريطانية تهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع تراجع النفط

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، يوم الاثنين، مع تراجع حاد في أسعار النفط بعدما تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، قبل أن توقف الولايات المتحدة هجماتها على إيران.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.362 في المائة، متجاوزةً في انخفاضها الطفيف تراجع عوائد السندات الألمانية والأميركية، وفق «رويترز».

وسجل العائد على السندات لأجل عامين أدنى مستوى له عند 4.348 في المائة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يُسجّل منذ 20 يوليو (تموز).

كما انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 5 في المائة، متراجعاً 5 نقاط أساس إلى 4.986 في المائة، في حين تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5.69 في المائة. وسجل كلا العائدين أدنى مستوياتهما منذ 20 يوليو، متحركين بشكل عام في اتجاه مماثل لعوائد الديون الأميركية والألمانية.

وقال محللو استراتيجيات الأسواق في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة للعملاء، يوم الاثنين: «تتحرك الأسواق بشكل عام في اتجاه إيجابي نحو المخاطرة، كما كان متوقعاً».

ورغم وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، لم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، بينما واصل معظمهم توقع انقسام التصويت في لجنة السياسة النقدية بواقع 7 أصوات مقابل صوتين.

وفي المقابل، كانت الأسواق المالية، التي تميل إلى توقعات أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، تسعّر يوم الاثنين احتمالاً بنسبة 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر (أيلول)، مع توقع زيادة ثانية بحلول مارس (آذار) 2027.

مواضيع
سندات نفط أسواق البنك المركزي بريطانيا

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