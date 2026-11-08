تشابي ألونسو: كان يتعين علينا التحلي بالصبر أمام دفاع سندرلاند

برر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، خسارة فريقه أمام سندرلاند، بسبب عدم قدرة لاعبيه على كسر التكتل الدفاعي للاعبي الفريق المنافس، مشيرا إلى أنه كان يتعين على الفريق أن يتحلى بالكثير من الصبر.

وتراجع تشيلسي للمركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد خسارته صفر / 1 أمام سندرلاند، الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة العريقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها الفرنسي إنزو لو في الدقيقة 36، بينما عجز نجوم الفريق اللندني عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لينال تشيلسي خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، ويتجمد رصيده عند 16 نقطة.

وقال ألونسو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «اتسمت المباراة بكثير من الندية والتكافؤ، ولم تشهد الكثير من الفرص. وجاء الهدف من تلك ركلة الجزاء تلك».

وأضاف المدرب الإسباني: «لم ننجح في خلق فرص كافية في الثلث الأخير من الملعب بسبب التكتل الدفاعي المتأخر للخصم. لم نتمكن من فرض سيطرتنا أو الحفاظ على ضغطنا الهجومي في تلك المنطقة».

وأوضح المدرب الإسباني: «لقد تحدثنا وعملنا على ذلك، لكننا لم نؤدِ بالشكل المطلوب، رغم أننا تدربنا طوال الأسبوع على كيفية تحييد نقاط قوتهم. بالتأكيد، لم نتصرف بشكل جيد في بعض المواقف».

وأردف ألونسو قائلاً: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ومتقاربة للغاية. هذا الفريق يمنحك مساحات كبيرة ويسمح لك بالاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، لذا كان يتعين علينا أن نكون أكثر دقة وصبراً».

وعن قرار احتساب ركلة الجزاء، قال مدرب تشيلسي في ختام تصريحاته: «لم أشاهد الإعادة، ولا أريد التعليق على أداء الحكم. الأمر يعود إلينا. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل».

مايك بيندرز حارس مرمى تشيلسي (رويترز)

من جانبه، صرح مايك بيندرز، حارس مرمى تشيلسي، لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب اللقاء: «عندما تأتي إلى هذا الملعب، تدرك أن المباراة ستكون صعبة، وهذا بالضبط ما حدث الليلة».

وكشف: «كنا نعلم أنها ستكون مواجهة شاقة، ونحن نشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة. في مرحلة ما، سارت المباراة بإيقاع سريع جداً من جانب إلى آخر، وكان ينبغي علينا أحياناً فرض السيطرة».

وذكر بيندرز: «عندما يدافع الخصم بـ 11 لاعباً خلف الكرة، يصبح من الصعب إيجاد مساحات».

وأكمل: «سواء كان مستوانا جيداً أم لا، فالمهم هو أن نبقى متكاتفين. فترة التوقف الدولي قادمة، مما يمنح اللاعبين فرصة لتهدئة أذهانهم، وعندما نعود جميعا، يجب أن نكون في كامل حماسنا للمضي قدماً من جديد».