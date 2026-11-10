لماذا تتراجع سعادتنا مع قصر ساعات النهار؟

يُستخدم تعبير «كآبة الشتاء» لوصف الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة وتراجع الحالة المزاجية، الذي قد يصيب البعض مع قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة وانتشار الأجواء الغائمة خلال هذا الوقت من العام. لكن الأمر لا يقتصر لدى بعض الأشخاص على حالة عابرة من الفتور أو الضيق، فقد يتطوَّر إلى مشكلة أكثر عمقاً.

وكشفت دراسة أُجريت في مركز كليفلاند للبحوث الطبية في الولايات المتحدة، نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، عن أنّ ما بين 10 و20 في المائة من الأميركيين قد يلاحظون تراجعاً طفيفاً في حالتهم المزاجية خلال فصل الشتاء. أما عندما تصبح هذه العوارض حادّة بما يكفي للتأثير في ممارسة الأنشطة اليومية، فقد تكون مؤشّراً على شكل من أشكال الاكتئاب يُعرف باسم «الاضطراب العاطفي الموسمي».

وتشير البحوث إلى وجود عوامل عدّة قد تكون مسؤولة عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية، من بينها العوامل الوراثية وكيمياء الدماغ واضطراب الساعة البيولوجية للجسم. وتقول أستاذة علم النفس بجامعة فيرمونت، الباحثة كيلي روهان، في تصريحات نقلها موقع «هيلث داي» المتخصّص في البحوث الطبية، إنّ هذه العوامل قد تؤدّي مجتمعة دوراً في ظهور هذا الاضطراب.

وركزت بحوث عدّة على مادتَين كيميائيتَين في الدماغ قد ترتبطان بالاضطراب العاطفي الموسمي، هما السيروتونين الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية، والميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ووفق المعهد الوطني الأميركي للصحة النفسية، فإنّ التغيرات في مستويات السيروتونين والميلاتونين لدى المصابين بالاضطراب تؤثر في الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، ممّا يجعل التكيف مع تغيّر ساعات النهار أكثر صعوبة، وينعكس على النوم والحالة المزاجية والسلوك.

يقصر النهار... ويطول ما في النفس (آيستوك)

ويرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بعوارض عدّة، منها الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس معظم ساعات اليوم، وانخفاض الطاقة والشعور المستمر بالإرهاق، وصعوبة التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات، وسرعة الانفعال أو القلق أو الشعور بالذنب وانعدام القيمة، وتغيّرات في النوم أو الشهية أو وزن الجسم.

ولا يوجد تحليل دم أو فحص تصويري محدّد لتشخيص الاضطراب العاطفي الموسمي، إذ يعتمد التشخيص على تقييم العوارض والتاريخ المرضي، والتحقُّق من تكرار نوبات الاكتئاب في الموسم نفسه لمدّة عامين متتاليين على الأقل.

وتُستخدم وسائل عدّة لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي، منها العلاج بالضوء، باستخدام مصابيح خاصة لتعويض نقص التعرض لضوء الشمس خلال أشهر الشتاء، وكذلك العلاج النفسي الذي يساعد الأشخاص على تحديد السلوكيات السلبية وتعديلها، بما يُسهم في تحسين التعامل مع العوارض.