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يوميات الشرق

لماذا تتراجع سعادتنا مع قصر ساعات النهار؟

«كآبة الشتاء» قد تخفي اضطراباً نفسياً يؤثّر في النوم والمزاج والسلوك

للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
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لماذا تتراجع سعادتنا مع قصر ساعات النهار؟

للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)

يُستخدم تعبير «كآبة الشتاء» لوصف الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة وتراجع الحالة المزاجية، الذي قد يصيب البعض مع قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة وانتشار الأجواء الغائمة خلال هذا الوقت من العام. لكن الأمر لا يقتصر لدى بعض الأشخاص على حالة عابرة من الفتور أو الضيق، فقد يتطوَّر إلى مشكلة أكثر عمقاً.

وكشفت دراسة أُجريت في مركز كليفلاند للبحوث الطبية في الولايات المتحدة، نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، عن أنّ ما بين 10 و20 في المائة من الأميركيين قد يلاحظون تراجعاً طفيفاً في حالتهم المزاجية خلال فصل الشتاء. أما عندما تصبح هذه العوارض حادّة بما يكفي للتأثير في ممارسة الأنشطة اليومية، فقد تكون مؤشّراً على شكل من أشكال الاكتئاب يُعرف باسم «الاضطراب العاطفي الموسمي».

وتشير البحوث إلى وجود عوامل عدّة قد تكون مسؤولة عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية، من بينها العوامل الوراثية وكيمياء الدماغ واضطراب الساعة البيولوجية للجسم. وتقول أستاذة علم النفس بجامعة فيرمونت، الباحثة كيلي روهان، في تصريحات نقلها موقع «هيلث داي» المتخصّص في البحوث الطبية، إنّ هذه العوامل قد تؤدّي مجتمعة دوراً في ظهور هذا الاضطراب.

وركزت بحوث عدّة على مادتَين كيميائيتَين في الدماغ قد ترتبطان بالاضطراب العاطفي الموسمي، هما السيروتونين الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية، والميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ووفق المعهد الوطني الأميركي للصحة النفسية، فإنّ التغيرات في مستويات السيروتونين والميلاتونين لدى المصابين بالاضطراب تؤثر في الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، ممّا يجعل التكيف مع تغيّر ساعات النهار أكثر صعوبة، وينعكس على النوم والحالة المزاجية والسلوك.

يقصر النهار... ويطول ما في النفس (آيستوك)

ويرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بعوارض عدّة، منها الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس معظم ساعات اليوم، وانخفاض الطاقة والشعور المستمر بالإرهاق، وصعوبة التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات، وسرعة الانفعال أو القلق أو الشعور بالذنب وانعدام القيمة، وتغيّرات في النوم أو الشهية أو وزن الجسم.

ولا يوجد تحليل دم أو فحص تصويري محدّد لتشخيص الاضطراب العاطفي الموسمي، إذ يعتمد التشخيص على تقييم العوارض والتاريخ المرضي، والتحقُّق من تكرار نوبات الاكتئاب في الموسم نفسه لمدّة عامين متتاليين على الأقل.

وتُستخدم وسائل عدّة لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي، منها العلاج بالضوء، باستخدام مصابيح خاصة لتعويض نقص التعرض لضوء الشمس خلال أشهر الشتاء، وكذلك العلاج النفسي الذي يساعد الأشخاص على تحديد السلوكيات السلبية وتعديلها، بما يُسهم في تحسين التعامل مع العوارض.

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الصحة النفسية أميركا

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يوميات الشرق

روبوت ذكي يغوص 4 آلاف متر لاستخراج كنوز المحيط

مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
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روبوت ذكي يغوص 4 آلاف متر لاستخراج كنوز المحيط

مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)

أعلنت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، العاملة في مجال التعدين في قاع البحار، نجاح اختبار روبوت يعمل ذاتياً ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعادن الحيوية بشكل انتقائي، على عمق قد يتجاوز 4 آلاف متر في المحيط الهادئ.

وتوجد في أجزاء من قاع المحيط صخور تشبه حبات البطاطا، تُعرف باسم «العقيدات متعدّدة الفلزات»، وهي غنية بالنحاس والنيكل وغيرهما من المعادن المُستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والإلكترونيات. وتعتزم شركات كثيرة تعمل في هذا المجال الناشئ استخدام أجهزة تشبه المكانس الكهربائية لاستخراج تلك العقيدات، ممّا يثير جدلاً بين علماء البيئة وخبرائها.

وطوّرت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، المدعومة من شركة «واي كومبيناتور»، روبوتاً مزوّداً بطرف مخلبي كبير، تقول إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفادي الإضرار بالحياة البحرية والحدّ من الآثار البيئية السلبية. وجاء الاختبار ضمن بعثة علمية خلال سبتمبر (أيلول)، إذ توجّه الروبوت ذاتياً إلى قاع البحر، واستخرج نحو 450 غراماً من العقيدات، ثم عاد إلى السطح.

وذكرت «رويترز» أنّ نتائج الاختبار ستُستخدم في تطوير نسخة أكبر من الروبوت. ومع ذلك، لا تزال الشركة بحاجة إلى موافقة إجرائية من الهيئة الدولية لقاع البحار أو الحكومة الأميركية.

وعلى صعيد منفصل، قالت «إمبوسيبل ميتالز» إنّ عائلة مؤسِّس شركة «فيديكس»، فريد سميث، شاركت في جولة التمويل «سيريس إي» الخاصة بالشركة، وهي أول جولة تمويل مؤسسي رسمية تحصل عليها الشركة الناشئة، وانتهت في وقت سابق من العام الحالي. ورفضت الشركة الإفصاح عن قيمة الجولة، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنها تقترب من 25 مليون دولار، ممّا يرفع قيمة الشركة إلى نحو 110 ملايين دولار.

بدوره، قال المسؤول التنفيذي في «فيديكس» ونائب رئيس شركة «إف دابليو إس إنتربرايزيز»، التي تدير شؤون عائلة سميث، ريتشارد سميث، إنّ تكنولوجيا «إمبوسيبل ميتالز» هي التي جذبته وأثارت حماسته. وأوضح: «إنه (الروبوت) يغوص بشكل مسؤول جداً، وبطريقة صديقة للبيئة، إلى ذلك العمق، ويُخرج تلك العقيدات من قاع البحر من دون إحداث أيّ ضرر بالبيئة». ورفض الكشف عن قيمة الاستثمار، مكتفياً بالقول إنها «كبيرة». وتُعدّ عائلة سميث حالياً ثاني أكبر مساهم في «إمبوسيبل ميتالز».

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روبوت تطور التكنولوجيا تكنولوجيا آفاق علمية أميركا
يوميات الشرق

لماذا تتراجع سعادتنا مع قصر ساعات النهار؟

للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
TT
TT

لماذا تتراجع سعادتنا مع قصر ساعات النهار؟

للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)
للشتاء غيوم لا تراها السماء (بكسلز)

يُستخدم تعبير «كآبة الشتاء» لوصف الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة وتراجع الحالة المزاجية، الذي قد يصيب البعض مع قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة وانتشار الأجواء الغائمة خلال هذا الوقت من العام. لكن الأمر لا يقتصر لدى بعض الأشخاص على حالة عابرة من الفتور أو الضيق، فقد يتطوَّر إلى مشكلة أكثر عمقاً.

وكشفت دراسة أُجريت في مركز كليفلاند للبحوث الطبية في الولايات المتحدة، نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، عن أنّ ما بين 10 و20 في المائة من الأميركيين قد يلاحظون تراجعاً طفيفاً في حالتهم المزاجية خلال فصل الشتاء. أما عندما تصبح هذه العوارض حادّة بما يكفي للتأثير في ممارسة الأنشطة اليومية، فقد تكون مؤشّراً على شكل من أشكال الاكتئاب يُعرف باسم «الاضطراب العاطفي الموسمي».

وتشير البحوث إلى وجود عوامل عدّة قد تكون مسؤولة عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية، من بينها العوامل الوراثية وكيمياء الدماغ واضطراب الساعة البيولوجية للجسم. وتقول أستاذة علم النفس بجامعة فيرمونت، الباحثة كيلي روهان، في تصريحات نقلها موقع «هيلث داي» المتخصّص في البحوث الطبية، إنّ هذه العوامل قد تؤدّي مجتمعة دوراً في ظهور هذا الاضطراب.

وركزت بحوث عدّة على مادتَين كيميائيتَين في الدماغ قد ترتبطان بالاضطراب العاطفي الموسمي، هما السيروتونين الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية، والميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ووفق المعهد الوطني الأميركي للصحة النفسية، فإنّ التغيرات في مستويات السيروتونين والميلاتونين لدى المصابين بالاضطراب تؤثر في الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، ممّا يجعل التكيف مع تغيّر ساعات النهار أكثر صعوبة، وينعكس على النوم والحالة المزاجية والسلوك.

يقصر النهار... ويطول ما في النفس (آيستوك)

ويرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بعوارض عدّة، منها الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس معظم ساعات اليوم، وانخفاض الطاقة والشعور المستمر بالإرهاق، وصعوبة التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات، وسرعة الانفعال أو القلق أو الشعور بالذنب وانعدام القيمة، وتغيّرات في النوم أو الشهية أو وزن الجسم.

ولا يوجد تحليل دم أو فحص تصويري محدّد لتشخيص الاضطراب العاطفي الموسمي، إذ يعتمد التشخيص على تقييم العوارض والتاريخ المرضي، والتحقُّق من تكرار نوبات الاكتئاب في الموسم نفسه لمدّة عامين متتاليين على الأقل.

وتُستخدم وسائل عدّة لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي، منها العلاج بالضوء، باستخدام مصابيح خاصة لتعويض نقص التعرض لضوء الشمس خلال أشهر الشتاء، وكذلك العلاج النفسي الذي يساعد الأشخاص على تحديد السلوكيات السلبية وتعديلها، بما يُسهم في تحسين التعامل مع العوارض.

مواضيع
الصحة النفسية أميركا
يوميات الشرق

البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعي

الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)
الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)
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البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعي

الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)
الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)

فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الاثنين بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» التي تطرح مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي في قالب ساخر وقاتم يصور بريطانيا في مرحلة ما بعد الكارثة.

وأصبح هاريسون البالغ 81 عاما، أكبر فائز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار) والتي تساهم في تعزيز مبيعات الفائز ورفع مكانته.

وتغلب هاريسون على الكتاب الذين اختيروا للقائمة القصيرة وهم مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت وإليزابيث ستراوت ولوك كينارد وريبيكا بيري.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم ماري بيرد في مؤتمر صحافي إن كتاب «ذي إند أوف إفريثينغ» تفوّق «بفضل أسلوبه الكتابي البارع والاستثنائي، وكذلك بفضل طموحه الهائل».

وتتناول الرواية، وهي الثالثة عشرة لهاريسون، قصة فيليب تيننت الذي يمضي وقته في تمشيط الشاطئ وعمته مارني التي تعاني الخرف، على ساحل إنكلترا العاصف الذي يتعرض لغزو من أجسام غامضة تعرف باسم «آي-غيتي». وتلقي كارثة غامضة بالشخصيتين في عالم كئيب لما بعد نهاية العالم حيث يبدو أن القارة الأوروبية اختفت بينما يثير ظهور كائنات «آي-غيتي» التي يمكنها محاكاة البشر تساؤلات حول التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

وتستحضر هذه الرواية التي تقع في 198 صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة «كوفيد-19» وتغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية. وسبق أن ذكر المؤلف أنه استلهم فكرته من الأزمة المالية عام 2008، وأنه أراد كتابة رواية حول «عجز المجتمع عن تقديم تفسيرات».

ومُنحت الجائزة التي تكرّم أفضل الأعمال الروائية الطويلة التي يكتبها مؤلفون من أي جنسية باللغة الإنكليزية وتنشر خلال العام الماضي، الاثنين خلال مراسم أقيمت في لندن.

والعام الماضي، فاز الكاتب البريطاني-المجري ديفيد سالاي بالجائزة عن روايته «فلِش»، وهي قصة مؤلمة تدور حول مهاجر مجري في لندن.

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