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يوميات الشرق

أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» ينقل جزءاً من فخامتها إلى منزله

زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
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TT

أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» ينقل جزءاً من فخامتها إلى منزله

زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)

في حصاد أبرز القصص المتعلقة بالسفر، هذا الأسبوع، يسلط تقرير «سي إن إن» الأميركية الضوء على أغرب طائرات الركاب ذات المحركات الأربعة، وطائرة خاصة فاخرة من ثمانينات القرن الماضي يمكن حجزها للإقامة، إلى جانب أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» الذي حوّل منزله إلى نسخة تحاكي مقصورة الدرجة الأولى.

لم يكن الإعجاب من النظرة الأولى هو ما جمع الهندي آرون راجاغوبال بطائرة «إيرباص A380»، أكبر طائرة ركاب في العالم، بل احتاج الأمر إلى 4 رحلات جوية حتى تتحول تجربته معها إلى شغف استثنائي.

ويقول راجاغوبال إن نقطة التحول جاءت خلال رحلته الرابعة على متن الطائرة، عندما سافر على درجة رجال الأعمال إلى سنغافورة. ويتذكر قائلاً: «كانت المقاعد ضخمة، وكانت هناك صالة تضم حانة في مؤخرة الطائرة»، مضيفاً أن التجربة منحته شعوراً بالدهشة، كأنها تنقله إلى مستوى مختلف تماماً من الراحة والرفاهية.

منذ ذلك الحين، أصبح يحرص على السفر بطائرات «A380» كلما أتيحت له الفرصة. وحتى الآن، تجاوز عدد رحلاته على متنها 220 رحلة، قطع خلالها نحو 715 ألف ميل، عبر 6 قارات.

ولم يكتفِ راجاغوبال بخوض تجربة الطائرة في أثناء السفر، بل قرر نقل جانب منها إلى منزله في دبي؛ فقد اقتنى مقعدين من مقاعد الدرجة الأولى التابعة لأول طائرة «A380» لدى طيران الإمارات، إلى جانب مصابيح أصلية من مقصورة الدرجة الأولى، فضلاً عن إعادة توظيف إحدى عجلات الطائرة، وتحويلها إلى طاولة للقهوة.

لكن القطعة الأبرز في منزله تتمثل في إعادة تصميم غرفة المعيشة وتجديدها بعناية، لتصبح نسخة تحاكي جناح «ذا ريزيدنس» الفاخر التابع للاتحاد للطيران، وهو جناح خاص يتكون من 3 غرف، ويُعد من أكثر تجارب السفر الجوي رفاهية. وقد استغرق تنفيذ المشروع عاماً كاملاً، ليتمكن من استحضار أجواء هذه التجربة داخل منزله.

وعلى صعيد آخر، تسلط القصة الضوء على طائرة «إيرباص A340-600»، التي حطمت الأرقام القياسية عند إطلاقها عام 2002، بعدما أصبحت أطول طائرة ركاب في العالم آنذاك، غير أن مسيرتها التجارية لم تحقق النجاح المأمول؛ إذ واجهت صعوبات في الانتشار بسبب استهلاك محركاتها الأربعة كميات كبيرة من الوقود، فضلاً عن طول هيكلها الذي يبلغ 247 قدماً، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات خاصة على مدارج المطارات.

وتتميز الطائرة أيضاً بتصميم غير مألوف؛ إذ تضم دورة مياه في الطابق السفلي، داخل مساحة مخصصة عادة للشحن، وهو تفصيل أثار اهتمام بعض المسافرين ومحبي الطيران.

ورغم محدودية نجاحها التجاري، فقد اكتسبت الطائرة قاعدة جماهيرية كبيرة بين عشاق الطيران وأطقم شركات الطيران. وقد شهد مطار واشنطن دالاس الدولي، هذا الشهر، حضور عدد من المهتمين لمتابعة وصول رحلة تمثل نهاية العلاقة بين شركة «لوفتهانزا» الألمانية والطائرة، في مشهد يعكس مكانتها الخاصة لدى محبي الطيران.

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يوميات الشرق

«داليدا»... استعراض يخطف ومضات من سيرة «الديفا»

قدمت فرح الديباني أغنيات عدَّة خلال العرض (الشرق الأوسط)
قدمت فرح الديباني أغنيات عدَّة خلال العرض (الشرق الأوسط)
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«داليدا»... استعراض يخطف ومضات من سيرة «الديفا»

قدمت فرح الديباني أغنيات عدَّة خلال العرض (الشرق الأوسط)
قدمت فرح الديباني أغنيات عدَّة خلال العرض (الشرق الأوسط)

من مأساة المغني والملحن الإيطالي لويجي تينكو، ومحاولة داليدا الانتحار بعدها، يفتح العرض الغنائي الاستعراضي «داليدا... الأغنية التي لا تنتهي» نافذة على ماضي النجمة الفرنسية ذات الأصول الإيطالية، المولودة في مصر، عائداً إلى طفلة في حي شبرا الشعبي بالقاهرة تتعرض للتنمر بسبب نظارتها الطبية، وتنتظر أباً يأخذه الاعتقال بعيداً عن أسرته، ثم يعود إليها رجلاً آخر. وفيما يستعيد العرض هذه البدايات، يرصد حكاية امرأة بحثت عن الحب والأمان، في حين كانت تصنع حضوراً غنائياً تجاوز الحدود واللغات.

وقدمت الفنانة المصرية فرح الديباني شخصية داليدا في عرض أخرجه المصري خيري بشارة، وكتبه وليد خيري، مستعيناً بالغناء والتمثيل والرقص لاستعادة محطات من سيرتها، وقُدّم للمرة الأولى مساء السبت على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

ويتوقف العمل، الذي استمر لأكثر من 130 دقيقة، عند العلاقات التي أسهمت في تشكيل حياة داليدا، والمسافة بين صورتها أمام الجمهور واحتياجاتها الشخصية، فيما منحت العودة إلى الطفولة مجالاً لقراءة هذه المسافة عبر تجارب سبقت الشهرة، وبقيت آثارها حاضرة في الذاكرة.

ويضع استهلال العرض بمأساة انتحار المغني والملحن الإيطالي لويجي تينكو المشاهد أمام جرح مفتوح، قبل أن يدعوه إلى التعرف على صاحبته. فقد اقترنت علاقته بداليدا بمشروع فني وحلم بالزواج، وانتهت بوفاته منتحراً خلال مهرجان سان ريمو عام 1967، ثم بمحاولتها الانتحار بعد ذلك.

قدم العرض برؤية غنائية مسيرة داليدا (الشرق الأوسط)

وعلى مدار الأحداث، تعرض لقطات مصورة سلفاً بعض مراحل حياة داليدا، إلى جانب استعادة ما تناولته وسائل الإعلام من أخبار عن حياتها، فنرى الطفلة يولاندا قبل أن تصبح داليدا، وهي تواجه تعليقات الآخرين على النظارة التي ترتديها.

وتكتسب هذه التفاصيل معناها حين توضع إلى جوار الصورة اللاحقة للنجمة، التي أصبح جمالها وأناقتها جزءاً من حضورها العام، فالطفلة التي تتأذى من نظرات المحيطين تكبر لتعيش تحت أنظار جمهور واسع.

وتحضر علاقة الأب بوصفها أحد المحاور الأساسية في مرحلة الطفولة؛ إذ كان عازف الكمان الإيطالي بيترو جيجليوتي يعمل في أوبرا القاهرة قبل اعتقاله خلال الحرب العالمية الثانية، ويمتد أثر الاعتقال إلى البيت الذي ينتظر عودته، ثم يعود الأب أكثر قسوة.

وفي انتقالها إلى باريس، تظل هذه البدايات خلفية لحكاية تتسع فصولها تدريجياً، وتأتي محطة الغناء على مسرح «الأولمبيا» لتجسد الانتقال من الرغبة في الاعتراف إلى نيله أمام الجمهور. فالوقوف على المسرح يضعها في علاقة جديدة مع نظرات الآخرين؛ تنصت القاعة إلى صوتها، وتمنحها استجابتها، وتبدأ صورة داليدا في التكون. وتكتسب هذه اللحظة أهميتها بوصفها اختباراً للحضور، وبداية لمسار تصبح فيه الأغنية مهنة وحياة والتزاماً يومياً.

وفي هذا المسار يظهر المسؤول الإذاعي الفرنسي لوسيان موريس، مكتشفها والداعم لانطلاقتها، رجلاً تتداخل في علاقتها به العاطفة والطموح، لتبرز الفجوة بين ما تنتظره منه وما يستحوذ على اهتمامه؛ فهي تريد الزواج وحياة مشتركة، بينما ينشغل هو بنجاحها واستمرار صعودها.

وحين يتحقق الزواج، لا تنتهي المسافة بينهما، فيتسلل الإهمال إلى الحياة المشتركة، ويصبح ما انتظرته داليدا طويلاً عاجزاً عن منحها الطمأنينة المنشودة. وتضيف رغبتها في الإنجاب، مقابل رفض زوجها، وجهاً آخر للخلاف؛ فهما يتقاسمان النجاح، لكن تصورهما للحياة لا يتطابق.

وتواصلت قصص الحب في حياة داليدا مع الممثل والرسام الفرنسي جان سوبيسكي، الذي ارتبطت به بعد ابتعادها عن لوسيان موريس، قبل أن تنتهي علاقتهما بدورها.

قُدم العرض على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية (الشرق الأوسط)

وجمعتها بالممثل الفرنسي آلان ديلون علاقة عاطفية، إلى جانب صداقة وتعاون فني أثمر أغنية «بارول بارول» عام 1973. أما الفرنسي ريتشارد شانفري، الذي قدّم نفسه باسم «كونت سان جيرمان»، فشاركها سنوات من حياتها قبل انفصالهما عام 1981، ثم وفاته منتحراً عام 1983. وتكشف هذه العلاقات، على اختلاف ظروفها ونهاياتها، جانباً من بحثها المتكرر عن الاستقرار، من دون أن تختصر وحدها أسباب معاناتها النفسية.

واستعان المخرج خيري بشارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم عدد من الخلفيات المسرحية، التي استحضرت صوراً لداليدا في مراحل مختلفة من حياتها، إلى جانب أماكن عاشت فيها خلال ستينات القرن الماضي وسبعيناته. كما احتل الغناء مساحة واسعة من العرض، بصوت فرح الديباني.

وقال الناقد المصري علي الكشوطي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم على العرض من ليلته الأولى قد ينطوي على قدر من التسرع والظلم؛ لأن التجارب المسرحية تحتاج إلى تتابع ليالي العرض حتى تنضج، ويزداد التفاهم بين المشاركين فيها، خصوصاً حين تكون فترة التحضير والبروفات محدودة. وأشار إلى أن اختيار فرح الديباني لتجسيد داليدا موفق، لما تمتلكه من صوت مميز وإمكانات غنائية كبيرة.

وأضاف أن فرح الديباني وبقية الممثلين كانوا بحاجة إلى تدريبات مكثفة على الأداء التمثيلي، مؤكداً أن اعتماد العمل على الغناء والاستعراض لا يقلل من أهمية البناء الدرامي للشخصيات.

وانتقد الكشوطي المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي التي استعان بها المخرج خيري بشارة، موضحاً أن ملامح داليدا تبدلت بدرجة ملحوظة بين مقطع وآخر، بما أضعف اتساق صورتها.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الليالي المقبلة تطوراً في الأداء التمثيلي وتسلسل الأحداث، بما يتيح للجمهور التعرف بصورة أعمق على أبعاد معاناة داليدا الإنسانية.

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المسرح مصر
يوميات الشرق

أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» ينقل جزءاً من فخامتها إلى منزله

زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
TT
TT

أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» ينقل جزءاً من فخامتها إلى منزله

زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)
زوار يحيطون بطائرة من طراز «إيرباص A340-600» بمطار في برلين (أ.ب)

في حصاد أبرز القصص المتعلقة بالسفر، هذا الأسبوع، يسلط تقرير «سي إن إن» الأميركية الضوء على أغرب طائرات الركاب ذات المحركات الأربعة، وطائرة خاصة فاخرة من ثمانينات القرن الماضي يمكن حجزها للإقامة، إلى جانب أحد عشاق طائرة «إيرباص A380» الذي حوّل منزله إلى نسخة تحاكي مقصورة الدرجة الأولى.

لم يكن الإعجاب من النظرة الأولى هو ما جمع الهندي آرون راجاغوبال بطائرة «إيرباص A380»، أكبر طائرة ركاب في العالم، بل احتاج الأمر إلى 4 رحلات جوية حتى تتحول تجربته معها إلى شغف استثنائي.

ويقول راجاغوبال إن نقطة التحول جاءت خلال رحلته الرابعة على متن الطائرة، عندما سافر على درجة رجال الأعمال إلى سنغافورة. ويتذكر قائلاً: «كانت المقاعد ضخمة، وكانت هناك صالة تضم حانة في مؤخرة الطائرة»، مضيفاً أن التجربة منحته شعوراً بالدهشة، كأنها تنقله إلى مستوى مختلف تماماً من الراحة والرفاهية.

منذ ذلك الحين، أصبح يحرص على السفر بطائرات «A380» كلما أتيحت له الفرصة. وحتى الآن، تجاوز عدد رحلاته على متنها 220 رحلة، قطع خلالها نحو 715 ألف ميل، عبر 6 قارات.

ولم يكتفِ راجاغوبال بخوض تجربة الطائرة في أثناء السفر، بل قرر نقل جانب منها إلى منزله في دبي؛ فقد اقتنى مقعدين من مقاعد الدرجة الأولى التابعة لأول طائرة «A380» لدى طيران الإمارات، إلى جانب مصابيح أصلية من مقصورة الدرجة الأولى، فضلاً عن إعادة توظيف إحدى عجلات الطائرة، وتحويلها إلى طاولة للقهوة.

لكن القطعة الأبرز في منزله تتمثل في إعادة تصميم غرفة المعيشة وتجديدها بعناية، لتصبح نسخة تحاكي جناح «ذا ريزيدنس» الفاخر التابع للاتحاد للطيران، وهو جناح خاص يتكون من 3 غرف، ويُعد من أكثر تجارب السفر الجوي رفاهية. وقد استغرق تنفيذ المشروع عاماً كاملاً، ليتمكن من استحضار أجواء هذه التجربة داخل منزله.

وعلى صعيد آخر، تسلط القصة الضوء على طائرة «إيرباص A340-600»، التي حطمت الأرقام القياسية عند إطلاقها عام 2002، بعدما أصبحت أطول طائرة ركاب في العالم آنذاك، غير أن مسيرتها التجارية لم تحقق النجاح المأمول؛ إذ واجهت صعوبات في الانتشار بسبب استهلاك محركاتها الأربعة كميات كبيرة من الوقود، فضلاً عن طول هيكلها الذي يبلغ 247 قدماً، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات خاصة على مدارج المطارات.

وتتميز الطائرة أيضاً بتصميم غير مألوف؛ إذ تضم دورة مياه في الطابق السفلي، داخل مساحة مخصصة عادة للشحن، وهو تفصيل أثار اهتمام بعض المسافرين ومحبي الطيران.

ورغم محدودية نجاحها التجاري، فقد اكتسبت الطائرة قاعدة جماهيرية كبيرة بين عشاق الطيران وأطقم شركات الطيران. وقد شهد مطار واشنطن دالاس الدولي، هذا الشهر، حضور عدد من المهتمين لمتابعة وصول رحلة تمثل نهاية العلاقة بين شركة «لوفتهانزا» الألمانية والطائرة، في مشهد يعكس مكانتها الخاصة لدى محبي الطيران.

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سفر وسياحة منوعات
يوميات الشرق

«النفس المطمئنة»... دراما رعب كويتية يلاحقها الجدل

بطل العمل يعقوب الفرحان في مشهد من المسلسل (نتفليكس)
بطل العمل يعقوب الفرحان في مشهد من المسلسل (نتفليكس)
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«النفس المطمئنة»... دراما رعب كويتية يلاحقها الجدل

بطل العمل يعقوب الفرحان في مشهد من المسلسل (نتفليكس)
بطل العمل يعقوب الفرحان في مشهد من المسلسل (نتفليكس)

تعود الدراما الكويتية إلى عالم الرعب عبر مسلسل «النفس المطمئنة»، المؤلف من 4 حلقات، من إنتاج «شاشا»، التي طوَّرت قصته، وإخراج سعيد الماروق، وكتابة إياد صالح. وبدأت منصة «نتفليكس» عرض المسلسل مؤخراً، وتدور أحداثه عن شاب يعود مع أسرته الصغيرة إلى بيت عائلته في الكويت أواخر سبعينات القرن الماضي، بعد غياب 8 سنوات في أميركا، ليجد نفسه أمام أسرار وطلاسم غامضة.

تبدأ الحكاية بعودة «طلال (يعقوب الفرحان)» إلى بلده بعد وفاة والده (حسين المنصور)، بصحبة زوجته «منى (ليلى عبد الله)» وابنتهما الصغيرة. ويقيم في بيت العائلة الكبير إلى جانب والدته (غادة الملا)، بحضور عمه (إبراهيم الحربي). وتخيِّم أجواء العزاء على بداية الحلقة الأولى، لتضفي على المكان طابعاً كئيباً ومعتماً. وفي ساحة المنزل تقف شجرة ضخمة تلفت الأنظار، وتخبر «منى» زوجها بأنها تخشاها منذ طفولتها، لتغدو الشجرة جزءاً من تاريخ البيت، وعلامة تُثير القلق لدى المشاهد منذ البداية.

يحشد المسلسل مجموعة من عناصر الرعب المألوفة التي كرَّستها السينما الهوليوودية، من أصوات الرعد والظلام، إلى التحذير من دخول غرفة بعينها، والوجوه التي تظهر فجأة، والرأس المختبئ تحت السرير، وصولاً إلى الشجرة الملعونة التي تخفي أسراراً في ساحة المنزل. ويستحضر العمل هذه الصور دفعة واحدة، مستنداً إلى مخزون بصري مألوف لدى جمهور هذا النوع من الأعمال، لكنه يطرح أسئلة كثيرة، قبل أن ينتهي من دون تقديم إجابات واضحة عنها.

جواز سفر يثير الجدل

يتناول العمل عوالم السحر والشعوذة (نتفليكس)

لم يقتصر النقاش بشأن العمل على جانبه الفني وحكايات الرعب والسحر؛ إذ أثارت الحلقة الرابعة الأخيرة جدلاً واسعاً بعد ظهور جواز سفر عُماني داخل غرفة الساحرة (أسمهان توفيق). وقرأ مشاهدون عُمانيون ظهور الوثيقة على أنه إشارة إلى جنسية الشخصية، معترضين على وضع وثيقة وطنية في سياق يرتبط بالسحر والشعوذة. ومع انتشار الاعتراضات على منصات التواصل الاجتماعي، تصدَّر هاشتاغ المسلسل قوائم «الترند» في سلطنة عُمان.

وعلى أثر ذلك، نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق اعتذاراً عبر حسابه على منصة «إكس»، موضحاً أن ظهور الجواز حدث سهواً، ومعلناً رفع نسخة معدَّلة على «نتفليكس». وفي النسخة الجديدة، طُمست التفاصيل التي تكشف هوية جواز السفر، غير أن الجدل ظل مستمراً بشأن تداعيات الواقعة ودلالاتها في سياق العمل.

أسرار الماضي والرعب النفسي

يمكن قراءة «النفس المطمئنة» بوصفه محاولة للخروج من الأنماط المألوفة في الدراما الخليجية، عبر الاستعانة ببعض تقنيات الرعب النفسي التي اشتهرت بها الأعمال الأميركية. وعلى مستوى الحكاية، تظهر «حصة (هيا عبد السلام)» بصفتها حبيبة «طلال» السابقة في الحلقة الأولى، قبل أن تكشف نهاية الحلقة عن أنها توفيت قبل عامين؛ مما يفتح باب التساؤل عن طبيعة ما يراه «طلال»: هل هي رؤى تنسجها مشاعر الذنب والحنين، أم قوى غيبية تلاحقه منذ عودته؟ ومن هذا الالتباس، يربط المسلسل الرعب بماضٍ عاطفي ظل حاضراً في حياة «طلال».

ويتسلَّل الماضي إلى علاقة «طلال» بزوجته «منى» مع ازدياد جفاء «طلال» وارتيابه، فتجد نفسها في مواجهة تغيرات تهدد استقرار الأسرة. ويصبح التساؤل عن حقيقة ظهور «حصة» جزءاً من توتر الأحداث؛ إذ تضع عودتها زواج «طلال» أمام ماضٍ عاطفي لم ينتهِ أثره بعد ويتجدد حضوره مع تقدم الحلقات.

وتواصل الحلقات الكشف عن أسرار العائلة والمنزل والشجرة العملاقة، فيما تتداخل مشاعر الفقد والهوس والذنب مع الغموض المحيط بعودة «طلال». ويستفيد العمل من اقتصاره على 4 حلقات في تركيز الحكاية على هذه الروابط، وإتاحة مساحة للمشاهد لإعادة قراءة الأحداث مع ظهور كل معلومة جديدة. وتظل العلاقة بين «طلال» و«حصة» أحد المحاور الأساسية لفهم اضطرابه، ودافعاً للحكاية نحو وصل ألغاز الماضي بتداعياتها على حياته الحالية.

الرعب في الدراما الكويتية

هيا عبد السلام في دور «حصة» التي تلاحق «طلال» في المسلسل (نتفليكس)

يأتي «النفس المطمئنة» ضمن تجارب كويتية متقاربة في استكشاف عوالم الرعب والجن. فقد عُرض مسلسل «البيت الملعون» لهدى حسين عام 2024، مستثمراً أجواء منزل غامض وأسراره، ثم افتتح الموسم الثاني من سلسلة «وحوش» عام 2026 بحكاية «عرس الجن»، المستوحاة من قصة متداولة عن المغنية الكويتية نورة الطقاقة. وتعكس هذه الأعمال حضوراً متنامياً لحكايات الرعب في الدراما الكويتية، من خلال استلهام الموروث الشعبي وتوظيفه في بناء أجواء الخوف والغموض.

ويستند «النفس المطمئنة» إلى عناصر يعرفها جمهور الرعب، لكنه يضعها داخل حكاية عائلية تتقدم عبر أسرار المنزل وظهور «حصة» في حياة «طلال». ويقوم تشويقه على الجمع بين الصور البصرية المألوفة والغموض النفسي المرتبط بالذاكرة والهوس والزواج المهدد.

ويشارك في بطولة العمل: هيا عبد السلام، ويعقوب الفرحان، وليلى عبد الله، وحسين المنصور، وإبراهيم الحربي، وأسمهان توفيق، وغادة الملا، وحسين الحداد، وعبد الله البلوشي، وسيرين درويش.

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