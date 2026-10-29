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يوميات الشرق

«شيك طاووق» بـ13 دولاراً... شطيرة دجاج تشعل جدلاً في لبنان

«شيك طاووق» (حساب مطعم «ذا غلو بارادايس» على «إنستغرام»)
«شيك طاووق» (حساب مطعم «ذا غلو بارادايس» على «إنستغرام»)
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«شيك طاووق» بـ13 دولاراً... شطيرة دجاج تشعل جدلاً في لبنان

«شيك طاووق» (حساب مطعم «ذا غلو بارادايس» على «إنستغرام»)
«شيك طاووق» (حساب مطعم «ذا غلو بارادايس» على «إنستغرام»)

أثارت شطيرة «شيك طاووق» (Chic Taouk) جدلاً واسعاً في لبنان، بعدما تحوّلت من وجبة تقدمها سلسلة مطاعم تواكب توجهات التغذية الصحية، إلى محور نقاش حول الفجوة المتزايدة بين اللبنانيين القادرين على الإنفاق بحرية وأولئك الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

«شيك طاووق»... شطيرة صحية بسعر يقارب 13 دولاراً

وأطلق مطعم «ذا غلو بارادايس» (The Glow Paradise)، المعروف باهتمامه بالأطعمة الصحية، شطيرة «شيك طاووق» (Chic Taouk)، وهي نسخة أكثر صحية من طبق الشيش طاووق الشامي الشهير، تستهدف الزبائن المهتمين بالسعرات الحرارية والتغذية.

لكن سعر الشطيرة، الذي يقارب 13 دولاراً، أثار انتقادات واسعة، إذ يعادل نحو ضعف ما يدفعه الزبائن عادةً مقابل شطيرة دجاج في بيروت.

ورغم الجدل الذي رافق إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، حققت الشطيرة مبيعات لافتة؛ إذ بيع منها أكثر من 20 ألف قطعة خلال 11 يوماً، وفقاً لما قاله هراغ جيغاليان، الشريك الإداري في المطعم، الذي وصف التفاعل عبر الإنترنت بأنه «تسويق طبيعي».

وفي مقابل الانتقادات، دافع بعض المستهلكين عن فكرة المنتج وسعره، معتبرين أنه موجّه إلى شريحة محددة تستطيع شراءه. ونقلت «رويترز» عن ناتالي أبو كروم، التي جرّبت الشطيرة، قولها إن المنتج يستهدف جمهوراً بعينه، وإن عدم قدرة البعض على شرائه لا يعني أنه غير مناسب لمن يستطيع دفع ثمنه.

«شيك طاووق» ليس الأول...

ولم تكن شطيرة «شيك طاووق» الحالة الوحيدة التي أثارت الجدل حول أسعار المأكولات في لبنان. ففي يوليو (تموز) 2025، أثار «إم شريف ديلي» نقاشاً واسعاً بعدما وصل سعر شطيرة الطماطم لديه إلى نحو 12 أو 13 دولاراً، رغم بساطة مكوناتها، التي تشمل الطماطم والثوم والسماق وزيت الزيتون والفلفل الأخضر والبصل الأخضر.

وتجدد النقاش في أغسطس (آب) 2026 مع تداول تقارير عن شطيرة من الحبش والجبن، استُبدل فيها الخبز بأوراق الخس، بسعر بلغ 19 دولاراً لدى «إم شريف ديلي».

وأعادت هذه الأسعار طرح أسئلة حول تحوّل المأكولات البسيطة إلى منتجات فاخرة تحمل قيمة العلامة التجارية وتجربة المطعم، في وقت يواجه فيه كثير من اللبنانيين صعوبة في تغطية نفقاتهم الأساسية.

وتعكس هذه الحالات مفارقة أوسع في السوق اللبنانية: فبينما تستهدف بعض المطاعم زبائن مستعدين لدفع أسعار مرتفعة مقابل منتجات مميزة أو تجربة طعام مختلفة، يرى منتقدون أن هذه الأسعار تُبرز حجم التفاوت الاجتماعي في بلد لا تزال تداعيات انهياره المالي تضغط على شرائح واسعة من السكان.

شطيرة بـ13 دولاراً في بلد يعاني أزمة معيشية

وقال الاقتصادي سامي نادر، من جامعة القديس يوسف في بيروت، إن الإقبال على المطعم يُخفي واقعاً آخر، مشيراً إلى أن 22 مطعماً أغلقت أبوابها خلال الشهر الماضي.

وانقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بين من اتهموا المطعم بالمبالغة في الأسعار، ومن رأوا أن الشطيرة موجّهة إلى أشخاص يستطيعون تحمّل تكلفتها.

في المقابل، تساءل آخرون عن جدوى التركيز على هذا الجدل في وقت يواجه فيه البلد أزمات أكثر إلحاحاً، من بينها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب، إلى جانب أزمتي الكهرباء والمياه.

ويعود الانهيار المالي اللبناني إلى عام 2019، وسط اتهامات لسنوات من الفساد والإنفاق المفرط من جانب النخبة الحاكمة، فيما زادت الصراعات المتتالية من صعوبة التعافي الاقتصادي.

تراجع الاقتصاد وارتفاع الأسعار يضغطان على اللبنانيين

تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 40 في المائة منذ عام 2019، فيما توقع البنك الدولي ارتفاع التضخم إلى 17.5 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والشحن عالمياً. ويزيد هذا المعدل بأكثر من أربعة أضعاف توقعات التضخم العالمي التي أشار إليها صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز).

وفي سبتمبر (أيلول)، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أربعة من كل خمسة أسر لبنانية تواجه صعوبة في تحمّل تكلفة الاحتياجات الأساسية.

ويرى نادر أن الطبقة الوسطى في لبنان «اختفت» بعد سلسلة من الأزمات، بدأت بالانهيار المالي عام 2019، مروراً بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وصولاً إلى حربين خلال أقل من عامين.

ولا تقتصر الضغوط على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، بل تشمل أيضاً تكلفة الكهرباء، التي يعتمد كثير من اللبنانيين فيها على المولدات الخاصة لتعويض النقص في التغذية من الشبكة العامة.

وارتفعت فواتير المولدات الخاصة بنحو 20 في المائة في أغسطس (آب) 2026، لتصبح الأسعار أعلى بنحو 60 في المائة مقارنةً بشهر فبراير (شباط)، وفقاً لأسعار الكيلوواط/ساعة التي أعلنتها وزارة الطاقة اللبنانية.

وبالنسبة إلى كثير من الأسر، قد تصل تكلفة تأمين الكهرباء على مدار الساعة إلى مئات الدولارات شهرياً، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار.

«كل شيء أصبح باهظاً»...

يعكس هذا الواقع حجم الضغوط التي تواجهها الأسر اللبنانية، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وقال فؤاد فاخري الدين، وهو عامل في أحد المطاعم يبلغ 53 عاماً ويعيش في منطقة الحمرا ببيروت، إن «كل شيء أصبح باهظاً، والناس لم يعودوا قادرين على مواكبة ذلك».

وأضاف أن كثيرين يتقاضون رواتبهم، ثم يضطرون إلى الاستدانة لتغطية نفقاتهم ومواصلة حياتهم اليومية.

ووصف فاخري الدين واقع اللبنانيين بأنه ينقسم بين فئة لا تزال قادرة على العيش والإنفاق، وأخرى تواجه ظروفاً قاسية، قائلاً إن أفرادها «ليسوا أمواتاً وينتظرون الموت»، في إشارة إلى حجم المعاناة التي يعيشونها.

وهكذا، تجاوز الجدل حول شطيرة «شيك طاووق» سعر وجبة في مطعم، ليكشف عن انقسام أوسع في المجتمع اللبناني، حيث باتت القدرة على تحمّل تكلفة بعض السلع والخدمات مؤشراً على اتساع الفجوة بين من يستطيعون مواصلة الإنفاق، ومن يكافحون لتأمين أبسط احتياجاتهم.

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يوميات الشرق

هل أنت من محبي الصباح أم السهر؟... السرّ في ساعتك البيولوجية

ساعتك البيولوجية تعمل بكفاءة أكبر عندما تلتزم بجدول نوم منتظم (بيكسلز)
ساعتك البيولوجية تعمل بكفاءة أكبر عندما تلتزم بجدول نوم منتظم (بيكسلز)
TT
TT

هل أنت من محبي الصباح أم السهر؟... السرّ في ساعتك البيولوجية

ساعتك البيولوجية تعمل بكفاءة أكبر عندما تلتزم بجدول نوم منتظم (بيكسلز)
ساعتك البيولوجية تعمل بكفاءة أكبر عندما تلتزم بجدول نوم منتظم (بيكسلز)

رغم أنك لا تستطيع سماع دقاتها، فإن جسمك يمتلك ساعة داخلية خاصة به، تنظم العديد من وظائفه على مدار اليوم. وتُعرف التغيرات الجسدية والذهنية التي تتحكم فيها هذه الساعة باسم «الإيقاعات اليوماوية» (Circadian Rhythms)، وهي إيقاعات توجد لدى معظم الكائنات الحية، بما في ذلك الحيوانات والنباتات، وحتى بعض أنواع الجراثيم، وفقاً لموقع «ويب ميد».

وتؤثر هذه الإيقاعات في أنماط النوم، إلى جانب وظائف أخرى في الجسم، مثل إفراز الهرمونات ودرجة حرارة الجسم والعادات الغذائية. وعندما يختل انتظامها، فقد تترتب على ذلك مشكلات صحية؛ إذ ارتبط اضطرابها بحالات مختلفة، من بينها السكري والسمنة والاكتئاب.

وللحصول على نوم جيد وصحي، من المفيد فهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على انتظام ساعتك البيولوجية، وتلك التي قد تتسبب في اضطراب إيقاعها.

كيف تعمل الإيقاعات اليوماوية؟

تتكون «الساعة الرئيسية» في جسمك من نحو 20 ألف خلية عصبية، تقع في جزء من الدماغ يُعرَف باسم «النواة فوق التصالبية» (Suprachiasmatic Nucleus)، داخل منطقة «تحت المهاد» (Hypothalamus).

وتتولى هذه البنية تنظيم الإيقاعات اليوماوية في الجسم. ورغم أن هذه الإيقاعات تتحدد بصورة أساسية بفعل الجينات وعوامل طبيعية أخرى داخل الجسم، فإن عوامل خارجية في البيئة المحيطة يمكن أن تؤثر فيها وتغيّر انتظامها.

ويُعدّ الضوء العامل الخارجي الأهم في ضبط هذه الساعة؛ إذ إن جسمك مهيأ بيولوجياً للنوم عندما يحل الظلام، والبقاء مستيقظاً عندما يسود الضوء.

وترتبط العينان بالساعة البيولوجية الرئيسية في الدماغ عبر مسارات عصبية مباشرة. فعندما يتلاشى ضوء النهار، ترسل العينان إشارات إلى الدماغ لزيادة إفراز هرمون «الميلاتونين»، الذي يساعد على الشعور بالنعاس.

أما عند شروق الشمس، فتصل إلى الدماغ إشارات تؤدي إلى خفض إفراز هذا الهرمون؛ ما يساعد الجسم على الاستيقاظ.

أنماط مختلفة من شخص إلى آخر

ربما لاحظت أنك تشعر بمزيد من النشاط واليقظة في أوقات معينة من اليوم، في حين تنخفض مستويات طاقتك في أوقات أخرى.

ويرتبط هذا الاختلاف بما يُعرف بـ«النمط الزمني» (Chronotype)، وهو النمط الذي يحدّد الأوقات التي تميل فيها إلى النوم والاستيقاظ، ويرتبط بإيقاعك اليوماوي.

وتختلف هذه الأنماط من شخص إلى آخر، رغم أنها قد تكون سمة متوارثة داخل العائلات.

وغالباً ما يندرج الأشخاص ضمن فئتين رئيسيتين:

الأشخاص الصباحيون (Early Birds):

إذا كنت تستيقظ بسهولة في الصباح، وتشعر بأن طاقتك تبلغ ذروتها في الساعات الأولى من اليوم، فمن المرجح أنك تنتمي إلى هذه الفئة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الساعة البيولوجية لدى الأشخاص الصباحيين قد تعمل وفق دورة أقصر قليلاً من 24 ساعة.

الأشخاص المسائيون (Night Owls):

أما إذا كنت تميل إلى السهر حتى ساعات متأخرة، فقد تكون ساعتك البيولوجية تعمل وفق دورة أطول قليلاً من 24 ساعة، حسب بعض الأبحاث.

وفي هذه الحالة، قد تجد صعوبة في الاستيقاظ صباحاً والشعور باليقظة خلال الساعات الأولى من اليوم، في حين تبلغ مستويات طاقتك ذروتها في وقت متأخر، ربما قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ومع ذلك، فإن نمطك الزمني ليس ثابتاً طوال حياتك؛ إذ تتغير الإيقاعات اليوماوية بصورة طبيعية مع التقدم في العمر.

فعلى سبيل المثال، تشهد الساعة البيولوجية تغيرات خلال مرحلة المراهقة؛ ما يدفع المراهقين إلى الرغبة في النوم في أوقات متأخرة، والحصول على ساعات نوم أطول مقارنة بالأطفال الأصغر سناً.

وقد تفرض عليك طبيعة عملك أو جدولك الدراسي الانتقال من النمط المسائي إلى النمط الصباحي.

ويمكنك محاولة تعديل إيقاعك اليوماوي بنفسك، لكن من الأفضل إجراء هذا التغيير تدريجياً. فعلى سبيل المثال، يمكنك محاولة الاستيقاظ قبل موعدك المعتاد بـ15 دقيقة كل صباح على مدار أسبوع.

ما الذي يؤدي إلى اضطراب الإيقاعات اليوماوية؟

يمكن لبعض التغيرات البسيطة في عاداتك اليومية أن تؤثر في انتظام ساعتك البيولوجية، ومن أبرزها:

1. النوم لساعات أطول من المعتاد

تعمل ساعتك البيولوجية بكفاءة أكبر عندما تلتزم بجدول نوم منتظم.

ومن الناحية المثالية، يُفضل الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في أوقات متقاربة يومياً، بحيث لا يتجاوز الاختلاف نحو نصف ساعة، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

2. السفر عبر مناطق زمنية مختلفة

عندما تسافر إلى منطقة ذات توقيت مختلف، يمكنك بسهولة ضبط ساعتك اليدوية على التوقيت الجديد، لكن ساعتك البيولوجية لا تتكيف بالسرعة نفسها.

فقد تستمر في العمل وفق توقيت بلدك الأصلي؛ وهو ما يؤدي إلى الحالة المعروفة باسم «اضطراب الرحلات الجوية الطويلة» (Jet Lag).

وكلما زاد عدد المناطق الزمنية التي تعبرها خلال رحلتك، زاد احتمال شعورك باختلال التوازن بين مواعيد النوم والاستيقاظ.

ومع مرور الوقت، تتكيف ساعتك البيولوجية مع التوقيت الجديد، لكن هذه العملية قد تستغرق بضعة أيام.

3. استخدام الشاشات قبل النوم

يرسل التعرض للضوء إشارات إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للاستيقاظ والبقاء في حالة يقظة، وينطبق ذلك أيضاً على الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز.

وللحصول على نوم جيد ليلاً، يُنصح بالتوقف عن استخدام جميع الشاشات قبل موعد النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

كما يمكن لمصادر الإضاءة الاصطناعية الأخرى أن تؤثر بالطريقة نفسها في ساعتك البيولوجية.

ولذلك؛ احرص على إطفاء أضواء الممرات، وإبعاد واجهة ساعة المنبّه عن مجال رؤيتك أثناء النوم.

وإذا كان الضوء المتسلل من خارج المنزل يزعجك، فيمكنك استخدام ستائر معتمة أو ارتداء قناع مخصص للعينين أثناء النوم.

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يوميات الشرق

حادث مأساوي أمام حضانة... وفاة رضيع إثر سقوط ثمرة أفوكادو على رأسه

شجرة تحمل ثمار الأفوكادو (بيكسلز)
شجرة تحمل ثمار الأفوكادو (بيكسلز)
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حادث مأساوي أمام حضانة... وفاة رضيع إثر سقوط ثمرة أفوكادو على رأسه

شجرة تحمل ثمار الأفوكادو (بيكسلز)
شجرة تحمل ثمار الأفوكادو (بيكسلز)

كشفت أمّ في الأرجنتين عن وفاة طفلها الرضيع إثر سقوط ثمرة أفوكادو من شجرة على رأسه في حين كان بين ذراعيها، متهمةً المجلس البلدي بتجاهل تحذيرات متكررة طالبت بإزالة الشجرة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وحسب وسائل إعلام محلية، كان الرضيع لوكاس يبلغ من العمر 12 يوماً فقط عندما سقطت الثمرة على رأسه خارج دار حضانة في مدينة كيلمس بمقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، الخميس الماضي.

وكانت والدته، جوليانا غوميز (30 عاماً)، تصطحب ابنها البالغ من العمر خمس سنوات إلى دار الحضانة الواقعة في شارع «كالي كونيسا»، وتحمل رضيعها بين ذراعيها، عندما سقطت ثمرة الأفوكادو على رأسه، متسببةً في إصابته بكسور متعددة في الجمجمة.

وقال شاهد لم يُكشف عن هويته، في تصريحات لوسيلة إعلام محلية، إن سيارة الإسعاف لم تصل إلى المكان إلا بعد 20 دقيقة، مشيراً إلى أنها لم تكن مجهزة بالمعدات اللازمة لعلاج الرضيع.

وأضاف: «لم يكن لوكاس ينزف، لكنه كان يتلوى، ثم بدأ فجأة في البكاء. عندها أدركت والدته ما حدث، وكادت أن يُغمى عليها. واضطررتُ إلى حمل الرضيع».

وخضع لوكاس لعملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات، نُقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة، لكنه فارق الحياة بعد أربعة أيام من الحادث، وتحديداً يوم الأحد.

وحمّلت غوميز المجلس البلدي مسؤولية المأساة، مشيرةً إلى أن السكان طالبوا المسؤولين، على مدى أكثر من عام، بتقليم الأشجار الثلاث الموجودة بالقرب من دار الحضانة، من دون أن تلقى مطالباتهم أي استجابة.

وقالت: «لم يأتوا لتقليم الشجرة مسبقاً لتجنب وقوع هذا الحادث. لقد كانوا يطالبون بإزالتها منذ عام 2025»، موضحةً أن ثمار الأفوكادو كانت تتساقط بالفعل عند مدخل دار الحضانة ومخرجها.

من جانبه، قال عم الطفل لوسائل إعلام محلية: «لدينا سجلات مدرسية تعود إلى العام الماضي، تتضمن مطالبات للبلدية بقطع الشجرة».

وأضاف: «بعد وفاة لوكاس، قطعوا الشجرة سراً. وكانت هناك شكوى سابقة من أب فقد وعيه بعدما أصابته ثمرة أفوكادو، كما كاد أطفال آخرون أن يتعرضوا للإصابة بسبب تساقط الثمار».

وذكرت غوميز أن البلدية أتاحت لها، عقب وفاة طفلها، التواصل مع اختصاصي نفسي، لكنها قالت إنه «سأل عن حال ابني، رغم أنه كان قد فارق الحياة بالفعل».

وأضافت: «لم يتصل بي أحد غيره. عليهم أن يتحملوا المسؤولية».

وأفادت تقارير صحافية، نقلاً عن مصادر أمنية محلية، بأن مكتب المدعي العام رقم 9 في كيلمس يتولى التحقيق في القضية، التي صُنّفت في البداية على أنها وفاة ناجمة عن «إصابة بسبب الإهمال».

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حوادث الأطفال أرجنتين
يوميات الشرق

توجيهات جديدة للجنود البريطانيين: استراحات من الشاشات واستخدام «الإيموجي» لتخفيف التوتر

أفراد القوات البريطانية طُلب منهم استبدال الرسائل المطوّلة بتحديثات موجزة تتضمن رموزاً تعبيرية (رويترز)
أفراد القوات البريطانية طُلب منهم استبدال الرسائل المطوّلة بتحديثات موجزة تتضمن رموزاً تعبيرية (رويترز)
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توجيهات جديدة للجنود البريطانيين: استراحات من الشاشات واستخدام «الإيموجي» لتخفيف التوتر

أفراد القوات البريطانية طُلب منهم استبدال الرسائل المطوّلة بتحديثات موجزة تتضمن رموزاً تعبيرية (رويترز)
أفراد القوات البريطانية طُلب منهم استبدال الرسائل المطوّلة بتحديثات موجزة تتضمن رموزاً تعبيرية (رويترز)

أفاد تقرير بأن وزارة الدفاع البريطانية أصدرت توجيهات جديدة بشأن الصحة والسلامة، تحث الجنود على الابتعاد عن الشاشات لمدة 10 دقائق كل ساعة، واستخدام الرموز التعبيرية «الإيموجي» في المراسلات الداخلية، بهدف تخفيف التوتر، وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن هذه السياسات تشمل العسكريين والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع داخل المملكة المتحدة، بمن فيهم العاملون في تشغيل الطائرات المسيّرة والدفاع السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية.

ووجّه القادة العسكريون بتطبيق هذه الإجراءات للحد من «الإجهاد البصري والضغط الذهني»، كما أصدروا تعليمات للمديرين بالتدخل مباشرة إذا لم يلتزم الموظفون بأخذ فترات راحة بعيداً عن أماكن عملهم، على أن تكون هذه الاستراحات إضافية إلى فترات الغداء المعتادة.

وطُلب من أفراد القوات أيضاً استبدال تحديثات موجزة تتضمن رموزاً تعبيرية بالرسائل المطوّلة، بهدف تخفيف الضغط.

ووفقاً للائحة الداخلية الجديدة التي عُممت على الموظفين، يتعين على مستخدمي أجهزة العرض المرئي، مثل شاشات الحاسوب، أخذ استراحات قصيرة بعيداً عن مكاتبهم، بدلاً من تجميعها في فترة راحة واحدة طويلة.

وتنص الوثيقة على أنه «ينبغي تخصيص فترات راحة قصيرة ومنتظمة، مدتها عشر دقائق كل ساعة، بعيداً عن شاشة العرض».

وتضيف: «يجب أخذ استراحة تتراوح مدتها بين خمس وعشر دقائق كل ساعة، ولا ينبغي تجميع هذه الاستراحات في فترة راحة واحدة طويلة، مثل أخذ استراحة لمدة 30 دقيقة بعد أربع ساعات من العمل. وفي حال عدم التزام الموظف بأخذ فترات راحة منتظمة، يتعين على المدير توضيح أهمية ذلك والتأكد من التزامه بهذه الاستراحات».

وتتضمن التوجيهات أيضاً نصائح مفصلة بشأن الممارسات اليومية في بيئة العمل، إذ يُنصح الموظفون بتجنب وضع ساق فوق الأخرى أو تقاطع الكاحلين، تفادياً للمشكلات المرتبطة بوضعية الجسم، مع الحرص على إبقاء القدمين مستويتين على الأرض.

كذلك، يُحث الموظفون على اتباع قاعدة «20-20-20» للحفاظ على صحة العينين، والتي تقوم على النظر إلى جسم يبعد مسافة سبعة أمتار، أي نحو 20 قدماً، لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

وإلى جانب الإرشادات المتعلقة بتنظيم أماكن العمل، تنص القواعد الجديدة على تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء المشي، للحد من مخاطر الانزلاق أو التعثر أو السقوط.

وتحذر التوجيهات أيضاً من شحن الأجهزة الكهربائية باستخدام أسلاك التمديد أو وصلات الكهرباء، نظراً إلى ما قد ينجم عن ذلك من مخاطر اندلاع الحرائق.

كما تشترط إجراء تقييمات رسمية للمخاطر قبل إدخال أي أجهزة كهربائية إلى مرافق وزارة الدفاع، بما في ذلك غلايات المياه ومحمصات الخبز وآلات صنع القهوة والمراوح المكتبية.

وقد أثارت هذه التوجيهات المفصلة انتقادات حادة من جانب عسكريين سابقين، شككوا في أسلوب صياغتها وأولوياتها.

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