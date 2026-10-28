قبل 237 مليون عام... برمائي تحدّى ملوحة المحيطات

أفاد علماء بالعثور على دليل أحفوري على أول برمائي بحري بالكامل، وذلك في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس، وجامعة بكين، ومتحف الجيولوجيا في غويتشو. والبرمائي المكتشف كائن محيطي مغطّى بدروع عظمية ويعيش في القاع، ويماثل في حجمه السلمندر العملاق، وقد أطلق عليه الباحثون اسم «غيروثوراكس ماريتيموس».

وتستند الدراسة، المنشورة في دورية «نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن»، إلى تحليل هيكلين عظميين شبه كاملين يعودان إلى العصر الترياسي المتأخّر، قبل نحو 237 مليون عام. وقد عُثر على الأحفوريتين في منطقة من مقاطعة غويتشو الصينية كانت مغمورة بالمحيط في الماضي، وتقع على بُعد مئات الأميال من الكتل اليابسة الكبيرة.

وقال المؤلّف المراسل للدراسة، الأستاذ في قسم علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، رايوسوكي موتاني: «هذه المنطقة جزء من منظومة بيئية ظللنا ندرسها ونحاول إعادة بنائها. كنا ندرس في الغالب الزواحف البحريّة والأسماك التي عاشت في هذا المكان، لكن لدينا الآن هذا البرمائي أيضاً، وهو عضو غير مألوف إلى حدّ بعيد في سلالته».

ومن بين أكثر من 8 آلاف نوع من البرمائيات الحديثة، لم يُعرف أنّ أياً منها يعيش في بيئات بحرية بالكامل، ولا تتجاوز نسبة الأنواع التي تُظهر درجةً ما من تحمّل الملوحة 2 في المائة فقط. وهذا أمر غريب، إذ إنّ سائر الحيوانات ذات الأطراف الأربعة، ومنها الثدييات والزواحف والطيور، تضمّ أنواعاً قادرة على البقاء من دون الاعتماد على الغذاء أو الماء من اليابسة. كما لا يوجد في السجل الأحفوري أي دليل على كائن برمائي بحري بالكامل. حتى الآن.

كيف كان يبدو «غيروثوراكس ماريتيموس»؟

بفضل الحالة الممتازة التي حُفظت بها العينات الهيكلية، تمكّن الباحثون من إعادة بناء هيئة «غيروثوراكس ماريتيموس» وطريقة عيشه في بيئته البحرية.

ومن اللافت أنّ هذا الكائن البرمائي كان يتميّز بجسم مفلطح مغطّى بدروع عظمية، قد تكون بمثابة آلية دفاعية في مواجهة المفترسات مثل «الإكثيوصورات». وبلغ طول الحيوان نحو 3 أقدام، وكان جسمه يأخذ شكل القرص.

وقال موتاني: «إذا فكّرنا في البرمائيات الموجودة اليوم، فإن هذا الحيوان غير مألوف لأنه كبير الحجم. فهو على الأرجح يماثل السلمندر العملاق لجهة كتلة الجسم، لكن الفرق أنّ السلمندر العملاق ذو جسم مستطيل، أما هذا الحيوان فجسمه ممتلئ وضخم حقاً».

واستناداً إلى الدرع العظمي لدى «غيروثوراكس ماريتيموس» وشكل جمجمته، يفترض الباحثون أن هذا الكائن كان يعيش في القاع ويتغذّى بالامتصاص.

وقال موتاني: «على الأرجح كان ينتظر في القاع، وعندما تقترب فريسة، يُباشر بامتصاصها». ولفت موتاني إلى أن أسلوب التغذية هذا يشبه أسلوب سمك «الووبيغونغ»، وهو من أسماك القرش السجادية الحالية التي تعيش في القاع.

لماذا لا تستطيع البرمائيات الحالية العيش في المياه المالحة؟

ولا تستطيع البرمائيات الحالية العيش في البيئات البحرية بسبب جلدها الذي لا يتحمّل الملوحة. وقال موتاني: «جلد هذه الكائنات نفّاذ للماء، مما يتيح لها استخدامه لأغراض متعدّدة. فهي تستخدمه في التنفّس وامتصاص الماء، ولذلك لا تشرب البرمائيات ولا تتنفّس عبر الفم، لأنها تستطيع القيام بالأمرين عبر الجلد».

وتفرض هذه الوظائف البيولوجية على البرمائيات أن تعيش في بيئات المياه العذبة أو بالقرب منها. ومع أن بعض الأنواع الحديثة، مثل الضفدع آكل السرطانات، تُظهر درجات من تحمُّل الملوحة، فإنها تفقد وزنها في المياه قليلة الملوحة وتحتاج إلى التعافي في المياه العذبة.

ويقترح الباحثون أنّ «غيروثوراكس ماريتيموس» تغلّب على هذه العقبة بفضل درعه العظمي وخصائصه البيولوجية الأقرب إلى الأسماك. فقد كان الدرع سيمنع امتصاص الماء عبر الجلد، ما يستلزم أن يشرب البرمائي الماء المالح عن طريق الفم، على أن يمتصّه عبر جهازه الهضمي. أما الخياشيم التي يتميّز بها جنس «غيروثوراكس»، فكانت ستتيح له التخلّص من الأملاح.

كيف حدّد الباحثون أن «غيروثوراكس ماريتيموس» عاش في المحيط؟

إلى جانب العثور على الأحفوريات في رواسب أعماق البحار، قال موتاني إن كون العينات هياكل عظمية شبه كاملة قاد الباحثين إلى الاعتقاد بأن «غيروثوراكس ماريتيموس» كان يعيش في المحيط.

وتابع: «الجثث في البحر، ما لم تغرق إلى القاع فوراً، تميل إلى الجفاف وفقدان أطرافها قبل أن تستقرّ في القاع. لكن أصابع هذه الحيوانات كانت محفوظة، وهذا يعني أنها على الأرجح نفقت قرب المكان الذي عاشت فيه».

كما أجرى الباحثون تحاليل كيميائية جيولوجية للأحفوريات، كشفت عن أن نسبة نظائر السترونتيوم فيها تشبه إلى حدّ بعيد النسبة التي كانت موجودة في محيطات العصر الترياسي المتأخّر.