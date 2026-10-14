«كبسولة زمنية في قاع البحر»... اكتشاف أقدم حطام سفينة بالعالم قبالة سواحل تركيا

اكتشف علماء آثار حطام سفينة قبالة سواحل تركيا، يرجع تاريخها إلى ما بين 4400 و4700 عام، أي إلى العصر البرونزي المبكر، وهي فترة تتزامن تقريباً مع بناء الهرم الأكبر في مصر.

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، فإن الهيكل الخشبي للسفينة لم يصمد أمام مرور آلاف السنين، لكن أواني التخزين الفخارية التي كانت تحملها بقيت في قاع البحر، ولا تزال بعض هذه الأواني تحتوي، على نحو لافت، على آثار من المواد التي كانت بداخلها.

ويقول علماء الآثار الذين اكتشفوا الحطام إن طول السفينة كان يبلغ نحو 10 أمتار، وإنها كانت سفينة تجارية تنقل البضائع عبر البحر المتوسط.

ووصف البروفسور هاكان أونيز، من جامعة أكدنيز في تركيا، الذي قاد بعثة جمعية الآثار المتوسطية، حطام السفينة الذي تم اكتشافه بأنه «كبسولة زمنية في قاع البحر».

أين اكتُشف أقدم حطام سفينة في العالم؟

يقع الحطام بالقرب من شاطئ جزيرة كيكوفا في ولاية أنطاليا التركية. وتنتشر القطع الأثرية على منحدر تحت الماء، على عمق 30 متراً فقط.

وعُثر في الموقع على ثلاثة مراسٍ حجرية كبيرة، إضافة إلى أكثر من 30 إناءً فخارياً للتخزين يُعرف باسم «الأمفورات».

ولأن الهيكل الخشبي للسفينة لم يبقَ، تعذّر استخدام تقنيات مثل التأريخ بالكربون المشع، التي تقيس أحد أشكال الكربون في المواد العضوية، لتحديد عمر الحطام.

وبدلاً من ذلك، حلّل علماء الآثار أشكال الأمفورات، إذ تطورت أنماط صناعة الفخار عبر الزمن، وأصبحت أشكال معينة مرتبطة بفترات تاريخية محددة.

وتتميز الأواني المكتشفة قبالة كيكوفا بوجود مقبضين وحافة بارزة في منتصفها وقاعدة مسطحة.

وقال أونيز إن هذا التصميم يتطابق مع أوانٍ فخارية عُثر عليها في مصر والشرق الأوسط، ويُعرف أن عمرها يتراوح بين 4400 و4700 عام.

وأضاف: «بمقارنة تقنيات الزخرفة، يمكننا القول بالتأكيد إن حطام سفينتنا يعود إلى العصر البرونزي المبكر. هذا مؤكد بنسبة 100 في المائة».

بقايا داخل الأواني الفخارية تكشف أسرار الحمولة

وانتشل غواصو البعثة الأواني من قاع البحر ونقلوها إلى السطح، حيث تخضع حالياً لعمليات حفظ وترميم دقيقة، بعد بقائها آلاف السنين تحت الماء.

وفحصت الدكتورة كارين سوادا، عالمة الآثار في جامعة ماكواري الأسترالية، الأمفورات بعد انتشالها. وكان بعضها سليماً، وقد فوجئت بوجود بقايا لزجة ولامعة داخلها.

وقالت سوادا: «نظرت إلى الداخل وكدت أفقد الوعي. لم أصدق كمية البقايا التي كانت ظاهرة. لم تكن مجرد بقع... بل كانت كمية كبيرة من هذه المادة لا تزال موجودة».

ويعمل الفريق حالياً على تحديد طبيعة المواد التي كانت الأواني تحتوي عليها.

وقالت سوادا: «قد يكون زيت الزيتون، أو النبيذ، أو راتنجات الأشجار».

وأضافت أن البقايا ربما تكون ناجمة عن إعادة استخدام الأواني، موضحة: «هذه الأواني ضخمة، وليست من الأشياء التي تُشحن ثم لا يراها أحد مجدداً. كان الناس يفرغونها عند وصولها، وربما يعيدون استخدامها سنوات طويلة جداً».

ماذا يكشف الحطام عن التجارة في العالم القديم؟

ويسلط اكتشاف السفينة وحمولتها الضوء أيضاً على حركة التجارة في العالم القديم.

ويرجح علماء الآثار أن السفينة بدأت رحلتها من موقع ما على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وكانت تنقل البضائع إلى مدينة طروادة القديمة، الواقعة في شمال غربي تركيا حالياً، أو إلى جزيرة كريت، حيث عاش شعب المينويين.

وكان السفر بحراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً حول جزيرة كيكوفا، حيث تسببت التيارات البحرية القوية والرياح في غرق سفن كثيرة.

وتضم المنطقة مئات الحطام البحري، وتتخصص جمعية الآثار المتوسطية في العثور عليها ودراستها.

وقال أونيز إن أفكاره الأولى، عندما يغوص لاستكشاف الحطام، تتجه إلى الأشخاص الذين ارتبطت حياتهم بالسفينة.

وأضاف: «نحن أول بشر لمسوا هذه الأشياء بعد 5000 عام».

وتابع: «نفكر دائماً في البحارة، وفي صانعي الأمفورات، وفي الشخص الذي حملها على كتفيه إلى السفينة، وفي النساء اللواتي كن ينتظرن عودة أزواجهن، لكنهم، للأسف، لم يتمكنوا من العودة».

متى تُعرض القطع الأثرية المكتشفة في تركيا؟

يعود حطام السفينة إلى ملكية وزارة الثقافة التركية. وقال وزير الثقافة، محمد نوري إرسوي، إن القطع الأثرية التي جرى انتشالها ستُعرض في متحف الآثار تحت الماء الجديد في البحر المتوسط، في أنطاليا، عند افتتاحه خلال الأشهر المقبلة.

أقدم حطام للسفن في العالم

ويتصدر اكتشاف كيكوفا الآن قائمة أقدم حطام للسفن في العالم.

وكان الرقم القياسي السابق يعود إلى حطام سفينة قبالة جزيرة دوكوس في جنوب اليونان، ويبلغ عمره نحو 4200 عام.

أما أقدم حطام سفينة معروف احتفظ بهيكله الخشبي سليماً، فعُثر عليه في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا، ويعود تاريخه إلى نحو 2400 عام.