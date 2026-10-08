«مطلوب عائلياً»... عودة «غير مقنعة» لكريم عبد العزيز إلى الكوميديا

يعود الفنان المصري كريم عبد العزيز إلى الكوميديا الاجتماعية عبر فيلمه الجديد «مطلوب عائلياً»، والذي انطلق عرضه في الصالات المصرية والعربية، وهو الفيلم الثاني له هذا العام بعد فيلم «7 دوجز»، الذي تصدّر شباك التذاكر بمصر والوطن العربي خلال موسم الصيف السينمائي.

ويراهن كريم في الفيلم، الذي كتبه شريف الليثي، وشاركته بطولته ياسمين صبري مع مصطفى خاطر وأخرجه معتز التوني، على العودة لأفلام الكوميديا الاجتماعية، من خلال شخصية «فاروق» الأب المشغول عن أبنائه بعمله مديراً لأحد محال التسوق الكبرى، فيما تكون زوجته «مي»، التي تقوم بدورها ياسمين صبري، مسؤولة عن أبنائهما بشكل كامل.

وفيما ينخرط «فاروق» في عمله بشكل مكثف، ساعياً إلى تحقيق نجاحات مستمرة، فإن علاقته مع أبنائه يشوبها نوع من التوتر المستمر غير المباشر بسبب انشغاله عنهم واكتفائه بالتركيز على تلبية مطالبهم المادية من دون الاهتمام بالأنشطة والتمارين الرياضية التي يشتركون فيها.

كريم عبد العزيز في العرض الخاص للفيلم (الشركة المنتجة)

ولا تتجاوز أحداث الفيلم 90 دقيقة، وتنحصر في استعراض انشغال «فاروق» بعمله وحياته اليومية، قبل أن تنقلب أوضاعه رأساً على عقب مع انتقال «جلال»، شقيق زوجته الذي يُجسد دوره مصطفى خاطر، للإقامة معه. وتتفاقم الأحداث عندما يجد «جلال» نفسه متورطاً في أزمة خطيرة، ما يدفع «فاروق» إلى محاولة إنقاذ نفسه وعائلته من قبضة عصابة تجبره على تنفيذ مهمة خلال مهلة زمنية محددة. ومع تعثر محاولاته لإبعاد عائلته عن الخطر، تصل العصابة إليهم قبل أن يتمكن من حمايتهم، لتنطلق سلسلة من المواقف والمطاردات التي تشكل محور الفيلم.

ويُمثل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد فيلم «المشروع إكس»، الذي شاركهما بطولته إياد نصار. وصُوّرت أحداث «مطلوب عائلياً» بين مصر وماليزيا، التي شكّلت موقعاً رئيسياً للنصف الثاني من أحداث الفيلم.

وقال الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن فيلم «مطلوب عائلياً» ينتمي إلى نوعية الأفلام العائلية الكوميدية التي يجيدها كريم عبد العزيز، لكنه افتقد كثيراً من عناصر الجذب السينمائي، موضحاً أن تقديم فيلم كوميدي خفيف لا يقلل من ضرورة الاهتمام بجودة عناصره، وأن قدرة النجم على إضحاك الجمهور تحتاج إلى عمل متكامل يساندها.

وأضاف عبد الرحمن أن التصوير في ماليزيا لم يكن مقنعاً من الناحية الدرامية، إذ لم يُوظَّف المكان بصورة جيدة في السيناريو، ولم يظهر مبرر درامي مقنع لاختياره، مشيراً إلى أن الاستفادة من مواقع التصوير تحتاج إلى ارتباط واضح بالحكاية وتطور أحداثها، حتى تصبح جزءاً مؤثراً في التجربة السينمائية وتضيف إليها، بدلاً من الاكتفاء بحضورها بوصفها خلفية للأحداث.

وهو ما يؤكده الناقد علي الكشوطي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود كريم عبد العزيز في عمل سينمائي يُمثل في حد ذاته عامل جذب مهماً للجمهور لمشاهدة الفيلم، ورغم الجهد الكبير الذي بذله في العمل فإنه كان بحاجة إلى عناصر مساندة أكثر قوة من صناع العمل، تمنح أداءه إطاراً درامياً يساعده على تقديم تجربة سينمائية أكثر اكتمالاً».

وأضاف الكشوطي لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم ينطلق من فكرة جيدة، لكن المعالجة جاءت مفككة، ولم تنجح في بناء حبكة درامية متماسكة تستثمر إمكانات هذه الحكاية، محملاً مؤلف الفيلم شريف الليثي جانباً كبيراً من مسؤولية ضعف البناء الدرامي، لأن تطوير الفكرة كان يحتاج إلى اهتمام أكبر بترابط الأحداث ودوافع الشخصيات، حتى تصبح المواقف الكوميدية جزءاً من الحكاية وتسهم في دفعها إلى الأمام.

الملصق الترويجي للفيلم (الشركة المنتجة)

وأشار إلى أن «الفيلم لم يحسم هويته الدرامية، إذ يقدم نفسه بوصفه عملاً كوميدياً، في حين يطمح أيضاً إلى أن يكون فيلماً عائلياً واجتماعياً يحمل رسالة عن دور الأب»، مؤكداً أن «الخطوط الدرامية تبعثرت نتيجة ذلك في كثير من الأحيان، مع الانتقال من موقف كوميدي إلى آخر داخل بناء غير مكتمل، مع افتقار بعض تحولاته إلى المبررات الكافية».

ولفت الكشوطي إلى أن «ياسمين صبري تمتلك حضوراً لافتاً على الشاشة، لكنها تحتاج إلى تحدٍّ جديد يكشف إمكاناتها بصفتها ممثلة، ويتجاوز الاعتماد على حضورها الجمالي»، معتبراً أن «ثبات تعبيرات وجهها في المشهد الذي تعتقد فيه أن والدها توفي يكشف عن حاجة أدائها إلى تنوع أكبر، وقدرة أوضح على التعبير عن الانفعالات التي تفرضها المواقف الدرامية المختلفة».

وأضاف أن «مصطفى خاطر كان يحتاج إلى دراسة أعمق لدوره، حتى تتضح ملامح الشخصية المستهترة ولا تختلط بشخصية مراهقة غير ناضجة،» مؤكداً أن «هذه الملاحظات لا تنفي تقديم الفيلم جرعة من الكوميديا».