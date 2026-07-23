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يوميات الشرق

أبناء براد بيت يواصلون التخلي عن لقبه في أسمائهم... وفيفيان أحدث المنضمين

براد بيت وأنجلينا جولي يصلان مع أطفالهما نوكس (بجانب بيت) وفيفيان (يمين) وباكس (وسط) إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو عام 2013 (رويترز)
براد بيت وأنجلينا جولي يصلان مع أطفالهما نوكس (بجانب بيت) وفيفيان (يمين) وباكس (وسط) إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو عام 2013 (رويترز)
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أبناء براد بيت يواصلون التخلي عن لقبه في أسمائهم... وفيفيان أحدث المنضمين

براد بيت وأنجلينا جولي يصلان مع أطفالهما نوكس (بجانب بيت) وفيفيان (يمين) وباكس (وسط) إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو عام 2013 (رويترز)
براد بيت وأنجلينا جولي يصلان مع أطفالهما نوكس (بجانب بيت) وفيفيان (يمين) وباكس (وسط) إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو عام 2013 (رويترز)

يتواصل الخلاف العائلي بين النجمين الأميركيين براد بيت وأنجلينا جولي بإلقاء ظلاله على أبنائهما، إذ انضمت فيفيان، الابنة الصغرى للثنائي السابق، إلى أشقائها الذين قرروا التخلي عن لقب «بيت» من أسمائهم الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها عدد من أبناء الزوجين خلال الفترة الماضية، في مؤشر جديد على استمرار التوتر داخل الأسرة بعد سنوات من انفصال والديهما.

تقدمت فيفيان، الابنة الصغرى لبراد بيت وأنجلينا جولي، بطلب رسمي لتغيير اسم عائلتها وحذف لقب «بيت»، لتصبح بذلك رابع أبناء الثنائي الذي يسعى إلى التخلي عن لقب والده، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وبعد أسبوع واحد من بلوغها الثامنة عشرة، قدّمت فيفيان مارشلين جولي-بيت التماساً إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس، وحددت المحكمة الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً للنظر في الطلب.

وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن السبب الوارد في وثائق المحكمة لتغيير الاسم صُنّف على أنه «سبب شخصي»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت شيلوه، الراقصة والابنة البيولوجية الأولى للزوجين السابقين، أول من غيَّر اسمه رسمياً بعد بلوغها الثامنة عشرة عام 2024، وأصبحت تُعرف منذ ذلك الحين باسم شيلوه جولي.

الممثلة أنجلينا جولي تظهر برفقة أطفالها أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «ماليفيسنت: سيدة الشر» في لندن عام 2019 (رويترز)

ويأتي طلب فيفيان بعد خطوات مماثلة اتخذها كل من مادوكس، البالغ من العمر 24 عاماً، وزهرة، البالغة 21 عاماً، إذ نشرا إعلانات قانونية في الصحف تمهيداً لإزالة لقب «بيت» من اسميهما في وقت سابق من هذا الشهر.

ويُعد نشر إعلان عام أحد المتطلبات القانونية في ولاية كاليفورنيا لإتمام إجراءات تغيير الاسم. وكشفت وثائق المحكمة، التي اطلعت عليها وسائل إعلام، أن مادوكس وزهرة نشرا هذا الإعلان أربع مرات أسبوعياً طوال شهر يونيو (حزيران)، امتثالاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما تضمَّن الإعلان دعوةً إلى أي شخص يرغب في الاعتراض على طلب تغيير الاسم لتقديم اعتراض خطي قبل موعد الجلسة النهائية المقررة في سبتمبر (أيلول). وفي حال عدم تقديم أي اعتراض، يُتوقع أن يصدر القاضي حكماً بالموافقة على الطلب.

وكانت أنجلينا جولي، البالغة من العمر 51 عاماً، وبراد بيت، البالغ 62 عاماً، قد انفصلا عام 2016 بعد علاقة استمرت أكثر من عقد من الزمن، ولهما ستة أبناء هم: مادوكس (24 عاماً)، وباكس (22 عاماً)، وزهرة (21 عاماً)، وشيلوه (20 عاماً)، والتوأمان نوكس وفيفيان (18 عاماً).

وتعود جذور الخلاف العائلي إلى حادثة وقعت على متن طائرة خاصة عام 2016، إذ يُزعم أن براد بيت دخل في مشادة حادة مع زوجته آنذاك وأبنائه.

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقاً في مزاعم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال على خلفية تلك الحادثة، قبل أن يُبرّأ براد بيت من جميع التهم. غير أن تفاصيل ما يُزعم أنه وقع على متن الطائرة الخاصة ظهرت لاحقاً ضمن إجراءات طلاق الزوجين التي كُشف عنها عام 2022.

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