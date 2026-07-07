ما المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم لعام 2026؟

في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تبقى جودة الحياة في المدن معياراً أساسياً يقيس مدى قدرة المجتمعات على توفير بيئة مستقرة وآمنة ومزدهرة لسكانها. ولهذا يحظى التصنيف السنوي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) باهتمام واسع، كونه يقدم تقييماً شاملاً لأفضل المدن العالمية من حيث ملاءمتها للعيش، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات والاستقرار والبنية التحتية وجودة الحياة بشكل عام.
وللعام الثاني على التوالي، احتفظت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بصدارة قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، وفقاً للتصنيف السنوي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمجموعة «الإيكونوميست»، والذي نشرته شبكة «سي إن إن».
وتفوقت كوبنهاغن مجدداً على العاصمة النمساوية فيينا، التي كانت قد تصدرت التصنيف لمدة ثلاثة أعوام متتالية قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.
وشمل التصنيف هذا العام تقييم 173 مدينة حول العالم، استناداً إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، من بينها الاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والثقافة والبيئة، بما يوفر صورة شاملة عن مستوى جودة الحياة في كل مدينة.
وحصلت كوبنهاغن على تقييم «ممتاز» في ثلاث فئات رئيسية، هي: الاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم، وهو ما عزز احتفاظها بالمركز الأول عالمياً.
خدمات عامة عالية الجودة
وعلى صعيد المدن الأميركية، سجلت نيويورك تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الـ66 عالمياً، مستفيدةً من تحسن واضح في مؤشر الاستقرار، نتيجة انخفاض معدلات الجريمة وتراجع المخاطر المتوقعة للهجمات الإرهابية.
ورغم هذا التقدم، بقيت هونولولو المدينة الأميركية الأعلى تصنيفاً، على الرغم من تراجعها مركزين، لتستقر في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً.
أما في أميركا الشمالية، فكانت فانكوفر الكندية المدينة الوحيدة التي نجحت في دخول قائمة أفضل عشر مدن في العالم، بعدما جاءت في المركز التاسع.
وأرجع متحدث باسم وحدة المعلومات الاقتصادية استمرار كوبنهاغن في صدارة التصنيف إلى «المزيج المتميز الذي يجمع بين الأداء القوي في مجالي الاستقرار والبنية التحتية، إلى جانب الثقافة والبيئة المتميزتين، وارتفاع جودة الخدمات العامة».
وشهدت المدن الأسترالية أداءً لافتاً أيضاً، إذ تقدمت ملبورن مركزاً واحداً لتحل في المرتبة الثالثة عالمياً، فيما قفزت سيدني من المركز السادس إلى الرابع.
في المقابل، تراجعت مدينة زيوريخ السويسرية، التي كانت قد تقاسمت المركز الثاني مع فيينا في تصنيف العام الماضي، ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة الخامسة، بينما جاءت جنيف في المركز السادس.
وحافظت مدينة أوساكا اليابانية على المركز السابع، فيما حلت أديلايد الأسترالية في المرتبة الثامنة، وجاءت طوكيو في المركز العاشر.
تحسن في مؤشرات الرعاية الصحية
واصلت أوروبا الغربية تصدرها قائمة المناطق الأفضل من حيث جودة الحياة، إلا أن متوسط نقاطها البالغ 91.7 سجل انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بعام 2025.
في المقابل، ارتفع متوسط نقاط المدن الآسيوية بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 73.9، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الرعاية الصحية، لا سيما في المدن الصينية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك مدينة فوتشو، الواقعة جنوب شرقي الصين، والتي تقدمت سبعة مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة والتسعين عالمياً.
المدن العشر الأكثر ملاءمة للعيش في العالم لعام 2026:
1. كوبنهاغن - الدنمارك.
2. فيينا - النمسا.
3. ملبورن - أستراليا.
4. سيدني - أستراليا.
5. زيوريخ - سويسرا.
6. جنيف - سويسرا.
7. أوساكا - اليابان.
8. أديلايد - أستراليا.
9. فانكوفر - كندا.
10. طوكيو - اليابان.