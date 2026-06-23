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العالم أوروبا

الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند

جنود يشاركون في تدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)
جنود يشاركون في تدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
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  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
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الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند

جنود يشاركون في تدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)
جنود يشاركون في تدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

أعلن وزير دفاع الدنمارك، الثلاثاء، أن حكومته ستبدأ نشر مجنّدين في غرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي والذي سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السيطرة عليه.

وكتب يِبّه بروس رداً على سؤال برلماني «في غرينلاند، سيُنشر مجنّدون جنبا إلى جنب مع الجنود المحترفين وسيشاركون في كل المهمات».

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الجيش يدرس نشر مجندين في غرينلاند اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، حيث عزز وجوده في مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة.

وفي العام 2025، اتهم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الدنمارك بإهمال أمن إقليمها.

ومطلع العام 2026، رفض دونالد ترمب استبعاد استخدام القوة «للاستحواذ» على الجزيرة القطبية الشمالية، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف عن ذلك.

وعقب الحرب في أوكرانيا، مددت الدنمارك مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا ووسعت نطاقها لتشمل النساء.

وأوضح بروس وقتها أن هذا الإجراء سيسمح «بتدريب المجندين بطريقة تمكّنهم من المشاركة في تنفيذ مهمات القوات المسلحة» بطريقة عملياتية.

ولم يحدد موعد وصول المجندين ولا عددهم ولا المهمات التي سيقومون بها.

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العالم أوروبا

موسكو تتهم واشنطن بالانحراف عن «الوسيط المحايد» في أوكرانيا

أم تدفع عربة أطفال أمام مبنى متضرر ومغطى برسومات فنية في كييف الاثنين (أ.ب)
أم تدفع عربة أطفال أمام مبنى متضرر ومغطى برسومات فنية في كييف الاثنين (أ.ب)
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موسكو تتهم واشنطن بالانحراف عن «الوسيط المحايد» في أوكرانيا

أم تدفع عربة أطفال أمام مبنى متضرر ومغطى برسومات فنية في كييف الاثنين (أ.ب)
أم تدفع عربة أطفال أمام مبنى متضرر ومغطى برسومات فنية في كييف الاثنين (أ.ب)

اتهمت موسكو، أمس (الثلاثاء)، واشنطن بالانحراف عن دور «الوسيط المحايد» في حرب أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام سفراء أجانب في موسكو: «في ما يتعلق بالولايات المتحدة، إذا حكمنا على أفعالها، فيبدو أنها تتخلى عن أي ادعاء بالقيام بدور الوسيط المحايد، وتتبع بدلاً من ذلك نهجاً يتمثل في تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا».

كما رأى أن أوروبا، من خلال دعمها العسكري لأوكرانيا، «تتحول مجدداً إلى التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين».

واتفق قادة «مجموعة السبع»، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أخيراً، على تكثيف الضغط على «اقتصاد الحرب» الروسي من خلال تعزيز العقوبات، ومنها تلك التي تستهدف إيرادات موسكو من المحروقات.

وفي تصريحات منفصلة، أدلى بها أمس (الثلاثاء)، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا بالاستعداد «علانية» للحرب من خلال برنامجها الضخم لإعادة التسلح الذي يحثّها ترمب على المضي قدماً فيه.

وقال بوتين: «يصرحون في الغرب الآن علناً أنهم يستعدون لحرب معنا، ويعملون على زيادة ميزانياتهم العسكرية والهجومية»، مضيفاً أنه لا يرى مبرراً لعقد ‌محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب هجمات كييف على أهداف مدنية.

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​روسيا تتهم واشنطن بالانحراف عن دور «الوسيط المحايد» في الحرب

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حرب روسيا وأوكرانيا أولى أوكرانيا
العالم أوروبا

حزب «البديل» الألماني يأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) تلقي كلمة للإعلام قبل بدء اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني 23 يونيو 2026 (د.ب.أ)
أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) تلقي كلمة للإعلام قبل بدء اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني 23 يونيو 2026 (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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حزب «البديل» الألماني يأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) تلقي كلمة للإعلام قبل بدء اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني 23 يونيو 2026 (د.ب.أ)
أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) تلقي كلمة للإعلام قبل بدء اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني 23 يونيو 2026 (د.ب.أ)

أعلن حزب «البديل من أجل ألمانيا» أنه لا يزال يشعر بالأسف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بعد مرور عشر سنوات على هذا الحدث.

وقال بيرند باومان، المدير البرلماني الأول لكتلة الحزب في البرلمان الألماني، في برلين الثلاثاء: «من المؤسف أننا فقدنا البريطانيين، فهم ينتمون في الأصل إلى أوروبا».

ورداً على سؤال بشأن إشادة الحزب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الماضي، أكد باومان: «نحن لم نحتفل بهذا الخروج أو بأي شيء من هذا القبيل»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتابع باومان: «نحن أكبر أصدقاء لأوروبا وبفارق كبير»، لكنه أوضح أن هناك فرقاً بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا، وأوضح: «الأول هو الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة داخل أوروبا نعتبرها غير فعالة وغير قادرة على أداء وظائفها، ونريد تغييرها جذرياً. أما الثاني فهو قارة أوروبا، أي الشعوب الأوروبية والأمم الأوروبية. نحن أوروبيون». وأضاف أن الحزب ليس معادياً لأوروبا ولا مناهضاً لها.

تجدر الإشارة إلى أن حزب «البديل» الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي باعتباره أقوى حزب في ألمانيا كان أشاد في الماضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كتبت بياتريكس فون شتورخ، التي كانت ترأس الحزب آنذاك، والتي تترأس حالياً الكتلة البرلمانية للحزب، على منصة «إكس» عقب خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020: «خروج بريطانيا هو الدليل على أن الانتخابات يمكن أن تحدث تغييراً. لقد تم الفوز باستفتاء 2016، ثم تأكد هذا الانتصار بشكل ساحق في الانتخابات البرلمانية لعام 2019، ولا يوجد قرار في السياسة الأوروبية يتمتع بشرعية ديمقراطية أقوى من ذلك. إنه انتصار للديمقراطية».

وعندما خرجت بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي مع نهاية عام 2020، أشاد ألكسندر جاولاند، أحد مؤسسي الحزب والرئيس السابق لكتلته البرلمانية والرئيس الفخري الحالي للحزب، بـ«نجاح خروج بريطانيا». وقال حينها: «لقد استعادت بريطانيا سيادتها الكاملة، ويمكنها الآن أن تثبت، في المنافسة مع الاتحاد الأوروبي الذي تزداد إعاقته بسبب البيروقراطية، أن التكتل بصيغته الحالية هو أبعد ما يكون عن أن يصبح الخيار الذي لا بديل له».

وفي نهاية عام 2019، قال تينو شروبالا، الذي كان يترأس الحزب آنذاك، والذي يشغل حالياً منصب رئيس كتلته البرلمانية؛ تعليقاً على تصويت الناخبين البريطانيين لصالح نهج رئيس الوزراء المحافظ آنذاك بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: «هذه النتيجة الانتخابية تبعث الأمل في إحياء الديمقراطيات في مختلف أنحاء أوروبا».

يُذكر أن «البديل» يمتلك ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الألماني بعد «الاتحاد المسيحي» الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس.

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العالم أوروبا

استنفار أمني واسع في فرنكفورت الألمانية عقب حادث غامض بمحطة قطارات

الشرطة تؤمِّن رصيفاً بمحطة القطار الرئيسية في فرنكفورت بألمانيا 29 يوليو 2019 (رويترز)
الشرطة تؤمِّن رصيفاً بمحطة القطار الرئيسية في فرنكفورت بألمانيا 29 يوليو 2019 (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
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  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

استنفار أمني واسع في فرنكفورت الألمانية عقب حادث غامض بمحطة قطارات

الشرطة تؤمِّن رصيفاً بمحطة القطار الرئيسية في فرنكفورت بألمانيا 29 يوليو 2019 (رويترز)
الشرطة تؤمِّن رصيفاً بمحطة القطار الرئيسية في فرنكفورت بألمانيا 29 يوليو 2019 (رويترز)

تسبَّب حادثٌ لا تزال تفاصيله غير واضحة في استنفار كبير لقوات الشرطة وفِرق الإنقاذ في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرنكفورت؛ العاصمة المالية في ألمانيا.

وأفاد مراسلون من «وكالة الأنباء الألمانية»، الثلاثاء، بأن شهود عيان سمعوا دويَّ إطلاق نار، وشُوهد رجل مستلقٍ على الأرض في الساحة الخارجية للمحطة حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية.

ولا تزال الخلفيات الدقيقة للحادث غير واضحة تماماً حتى الآن، حيث لم تُدلِ الشرطة بأي بيانات أولية حول ملابسات الواقعة. وقد توقفت حركة ترام المدينة (القطارات الخفيفة) في الساحة الخارجية مؤقتاً، وأُغلقت المنطقة تماماً وفُرض طوق أمني.

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