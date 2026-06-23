الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند

أعلن وزير دفاع الدنمارك، الثلاثاء، أن حكومته ستبدأ نشر مجنّدين في غرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي والذي سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السيطرة عليه.

وكتب يِبّه بروس رداً على سؤال برلماني «في غرينلاند، سيُنشر مجنّدون جنبا إلى جنب مع الجنود المحترفين وسيشاركون في كل المهمات».

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الجيش يدرس نشر مجندين في غرينلاند اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، حيث عزز وجوده في مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة.

وفي العام 2025، اتهم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الدنمارك بإهمال أمن إقليمها.

ومطلع العام 2026، رفض دونالد ترمب استبعاد استخدام القوة «للاستحواذ» على الجزيرة القطبية الشمالية، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف عن ذلك.

وعقب الحرب في أوكرانيا، مددت الدنمارك مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا ووسعت نطاقها لتشمل النساء.

وأوضح بروس وقتها أن هذا الإجراء سيسمح «بتدريب المجندين بطريقة تمكّنهم من المشاركة في تنفيذ مهمات القوات المسلحة» بطريقة عملياتية.

ولم يحدد موعد وصول المجندين ولا عددهم ولا المهمات التي سيقومون بها.