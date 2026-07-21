مقتل إطفائيَّيْن أثناء مكافحة حريق قرب مطار بوردو بفرنسا... وتعطّل جزئي لحركة الطيران

لقي رجُلا إطفاء حتفهما، الثلاثاء، في حريق اندلع جنوب غربي فرنسا، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نبأ الوفاة أمام أعضاء الجمعية الوطنية قائلاً إن رجُلَيْ الإطفاء كانا يكافحان حريقاً في مبنى بمدينة ميرينياك، وهي إحدى ضواحي بوردو حيث يقع مطار المدينة. وأضاف نونيز أنه ينتظر المزيد من التفاصيل.

ووفقاً لصحيفة «سود أويست» الإقليمية، اندلع الحريق في البداية في أرض مجاورة لمنطقة وقوف السيارات البعيدة في المطار.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منطقة جيروند، وعاصمتها بوردو، تخضع حالياً لأعلى مستوى من تحذيرات حرائق الغابات، وهو المستوى الأحمر، بسبب الخطر الشديد لنشوب حرائق الغابات.

وتعطلت عمليات الطيران في مطار بوردو جزئياً، حيث أوقفت إقلاع الطائرات مؤقتاً. ومع ذلك، استمر السماح بالهبوط، وكان من المتوقع أن تعمل رحلة مسائية كان من المقرر أن تغادر إلى ميونيخ كما هو مخطط لها.

وأفادت صحيفة «سود أويست» بأن وحدة الإطفاء الخاصة بالمطار قدّمت المساعدة لخدمة الإطفاء المحلية. كما تم نشر طائرة لمكافحة الحرائق للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وارتفعت أعمدة ضخمة من الدخان، يمكن رؤيتها من مدينة بوردو نفسها، في السماء بينما كانت طواقم الطوارئ تعمل على السيطرة على الحريق.