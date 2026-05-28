جدة تحتضن العرض الأول لفيلم «سفن دوجز»

حقَّق فيلم الأكشن العربي والعالمي «سفن دوجز» انطلاقة جماهيرية قوية منذ يومه الأول في دور السينما السعودية والعربية، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.9 مليون دولار على مستوى الوطن العربي، فيما سجَّل أكثر من 708 آلاف و835 دولاراً في السعودية خلال أول يوم عرض، مع تحقيقه أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بأكثر من 482 ألفاً و421 دولاراً.
وجاء ذلك بالتزامن مع احتضان جدة، مساء الخميس، العرض الأول لـ«سفن دوجز»، بحضور المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وجمع واسع من نجوم العمل، والإعلاميين، وصنّاع السينما، والجمهور، في أمسية شهدت اهتماماً كبيراً بالفيلم الذي يعدّ من أضخم الإنتاجات العربية السينمائية.
وشهدت الفعالية حضور أبطال الفيلم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وتارا عماد، وساندي بيلا، فضلاً عن النجم العالمي ماكس هوانغ، والمخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، الذين حرصوا على التفاعل مع الحضور ووسائل الإعلام خلال الأمسية التي أقيمت وسط أجواء احتفالية واسعة.
واستقطب العرض الأول حضوراً لافتاً من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وعدد من الفنانين وصنّاع المحتوى والمهتمين بصناعة السينما، إلى جانب جمهور كبير توافد لمتابعة الفيلم الذي يعد من أضخم الإنتاجات العربية السينمائية بميزانية بلغت 40 مليون دولار.
ويجمع الفيلم بين الأكشن، والتشويق، والإنتاج البصري الضخم، ضمن قصة تدور حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي» الذي يدخل في مهمة سرية مع أحد أخطر المجرمين السابقين، لكشف منظمة إجرامية عالمية تُعرف باسم «سفن دوجز»، في رحلة تمتد عبر عدة مدن وعواصم حول العالم.
ويبرز «سفن دوجز» عبر حجمه الإنتاجي الكبير، واعتماده على تصوير مشاهد رئيسية داخل استوديوهات «الحصن Big Time» في الرياض، إلى جانب استخدام مواقع متعددة من بينها «بوليفارد سيتي»، والاستعانة بفريق عالمي متخصص في التصوير والمؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة، ما يمنحه جودة بصرية وحركية تضاهي كبرى إنتاجات أفلام الأكشن العالمية.
ويجمع العمل بين كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب نخبة من النجوم العرب والعالميين، في توليفة فنية تعكس الطابع الدولي للفيلم مع الحفاظ على هويته العربية.
ودخل الفيلم موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بتحقيق رقمين عالميين بمجال المؤثرات السينمائية، شملت أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام، وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد، ويعكس الإنجاز حجم الإمكانات الإنتاجية الضخمة التي وفَّرها العمل.