إسرائيل تواصل استهداف قيادات «القسام»

أعلنت إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء استهداف شخصيتين مركزيتين في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لـ«حماس»، وتحدّثت المعلومات بشكل مباشر عن استهداف القائد الجديد لـ«لواء الشمال» عز الدين البيك، ونائب قائد «لواء غزة»، عماد اسليم.

وبينما أكدت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، اغتيال اسليم، قالت مصادر أخرى إن البيك أصيب من دون أن تُحدد مدى خطورة إصابته، فيما ذكرت مصادر منفصلة أنه لم يكن في المكان المستهدف، وبذلك يكون قد نجا.

ووقع الهجوم إثر قصف طائرات حربية شقة سكنية في بناية تقع بمحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال.

ويعدّ المستهدفان في عملية الاغتيال من أبرز القيادات الميدانية في «كتائب القسام» على مستوى قطاع غزة، خصوصاً المنطقة الشمالية منه.