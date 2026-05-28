العالم العربي المشرق العربي

تفاهم واشنطن وطهران يقترب على وقع مناوشات «هرمز»

«سنتكوم» ضربت قاعدة مسيّرات... وإيران تحتج على خرق الهدنة

  • عواصم: «الشرق الأوسط»
تقترب واشنطن وطهران من تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، فيما تتواصل مناوشات مضيق هرمز في أخطر اختبار للهدنة منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت مصادر أميركية، أمس، إن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد توصل الجانبين إلى إطار يشمل تمديد الهدنة وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز «غير مقيدة»، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات على السفن، وإزالة إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.

وجاء هذا التطور بعدما استهدف الجيش الأميركي قاعدة للمسيّرات الإيرانية في ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن قواتها اعترضت خمس طائرات مسيّرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت.

واحتجت وزارة الخارجية الإيرانية على ما وصفته بـ«خرق الهدنة»، ووصفت إطلاق الصاروخ على الكويت بأنه «رد مناسب» على الهجوم الأميركي. وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن الجيش الأميركي «انتهك وقف إطلاق النار» بإطلاق عدة صواريخ على مناطق خالية في مطار بندر عباس، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن طهران «لن تسمح» بأن تؤدي التحركات العسكرية الأميركية إلى أي خطوة من شأنها إضعاف ما وصفه بـ«سيادة إيران على مضيق هرمز».

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تقديره لأعمال منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية وقطاعات الدولة في خدمة الحجاج

اليمن يودع الرئيس السابق هادي

ودّع اليمن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة امتدت 8 عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

إسرائيل تواصل استهداف قيادات «القسام»

أعلنت إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء استهداف شخصيتين مركزيتين في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لـ«حماس»،

إسرائيل تتشدد ميدانياً قبل المفاوضات مع لبنان

وسّعت إسرائيل نطاق غاراتها في لبنان، من الجنوب إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، في تشدد ميداني يستبق الاجتماع العسكري المرتقب في واشنطن.

الصدر يدمج جناحه العسكري في الدولة العراقية

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس (الأربعاء)، دمج جناحه العسكري «سرايا السلام» في الدولة، داعياً فصائل «الحشد الشعبي» إلى تسليم سلاحها.

ودّع اليمن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة امتدت 8 عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

وُلد عبد ربه منصور عام 1945 في قرية ذكين بمديرية الوضيع بمحافظة أبين، وانخرط مبكراً في العمل العسكري، ليتدرج في المؤسسة العسكرية بجنوب اليمن قبل الوحدة، ثم أصبح من أبرز القيادات العسكرية التي انتقلت للعمل ضمن مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة بعد عام 1990. وخلال حرب صيف 1994 بين شريكي الوحدة، انحاز هادي إلى الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وفي نفس العام، عيّن نائباً للرئيس، وظل يشغل هذا المنصب لما يقارب 18 عاماً.

وجاءت اللحظة الأبرز في مسيرته السياسية مع احتجاجات عام 2011 ضد نظام صالح، حين دخل اليمن في أزمة سياسية حادة انتهت بتوقيع «المبادرة الخليجية» التي نقلت السلطة بصورة سلمية إلى هادي بوصفه رئيساً توافقياً للمرحلة الانتقالية.

إسرائيل تواصل استهداف قيادات «القسام»

  • غزة: «الشرق الأوسط»
أعلنت إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء استهداف شخصيتين مركزيتين في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لـ«حماس»، وتحدّثت المعلومات بشكل مباشر عن استهداف القائد الجديد لـ«لواء الشمال» عز الدين البيك، ونائب قائد «لواء غزة»، عماد اسليم.

وبينما أكدت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، اغتيال اسليم، قالت مصادر أخرى إن البيك أصيب من دون أن تُحدد مدى خطورة إصابته، فيما ذكرت مصادر منفصلة أنه لم يكن في المكان المستهدف، وبذلك يكون قد نجا.

ووقع الهجوم إثر قصف طائرات حربية شقة سكنية في بناية تقع بمحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال.

ويعدّ المستهدفان في عملية الاغتيال من أبرز القيادات الميدانية في «كتائب القسام» على مستوى قطاع غزة، خصوصاً المنطقة الشمالية منه.

إسرائيل تتشدد ميدانياً قبل المفاوضات مع لبنان

  • بيروت: «الشرق الأوسط»
وسّعت إسرائيل نطاق غاراتها في لبنان، من الجنوب إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، في تشدد ميداني يستبق الاجتماع العسكري المرتقب في واشنطن.

وشنت القوات الإسرائيلية غارة على شقة سكنية في منطقة الشويفات، في ثاني استهداف لمحيط الضاحية منذ دخول وقف النار حيّز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وترافقت الغارات مع توسيع أوامر الإخلاء جنوباً، وسط سقوط قتلى وجرحى في بلدات عدة. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية - الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن تل أبيب حاولت عبر واشنطن تأجيل الاجتماع العسكري مع لبنان، لكنها لم تلقَ تجاوباً، وأُبلغت بأن الاجتماع سيُعقد في موعده المحدد. وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على لبنان قبيل انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن اتصالاتها لمنع توسع المواجهة وتثبيت الهدنة.

