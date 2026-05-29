الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: فيفا يطرح دفعة جديدة من التذاكر

التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز طالما أن الكمية متوافرة (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل 14 يوما من صافرة الانطلاق، دفعة جديدة من تذاكر المباريات الـ104 لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 حزيران/يونيو في أميركا الشمالية، وفق ما أعلن الخميس.

وأفادت الهيئة الكروية العليا في حساب النهائيات على منصة أكس بأن "التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز، طالما أن الكمية متوافرة"، مشيرة إلى أن البيع سيبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش عبر الموقع الرسمي.

وأعلن فيفا في نيسان/أبريل أن تذاكر البطولة ستُطرح بشكل منتظم على موقعه الرسمي حتى المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو.

وبحسب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، فقد بيع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين تذكرة من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة.

ويتوقع فيفا تحطيم الرقم القياسي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104 تُقام 78 منها على الأراضي الأميركية.

وأثارت مسألة بيع التذاكر جدلا واسعا بعدما وُجهت إلى فيفا اتهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قُدمت عند منح حق استضافة البطولة للدول الثلاث.

وفي نيويورك ونيوجيرزي، فُتح الأربعاء تحقيق قضائي "في ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر"، لاسيما للمباريات الثماني المقررة على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، بينها النهائي.

وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومنظمة "يوروكونسومرز"، الممثلة لمستهلكي القارة، في أواخر آذار/مارس عن رفع دعوى ضد فيفا أمام المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استغلال وضع مهيمن، مع مطالبته بتخليه عن إجراءات "غامضة وغير عادلة".

ودافع فيفا عن أسعار تذاكر المونديال، معتبرا أنها تحدد وفق طلب "هائل" ونظام تسعير متغير بحسب أهمية المباراة، وفق ما قال إنفانتينو.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس في مطلع أيار/مايو "تغطي استراتيجية التسعير لدى فيفا نطاقا واسعا من مستويات الأسعار والفئات، بما يعكس طلب السوق على كل مباراة".

ميسي في كأس العالم للمرة السادسة… واستبعاد ماستانتونو وغارناتشو من قائمة الأرجنتين

ميسي يقبل كأس العالم 2022 (رويترز)
أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، القائمة النهائية المكونة من 25 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026، يتقدمها القائد ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته، فيما شهدت القائمة استبعاد عدد من الأسماء البارزة يتقدمها فرانكو ماستانتونو وأليخاندرو غارناتشو وجيانلوكا بريستياني وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وكان بريستياني (20 عاماً) لاعب بنفيكا البرتغالي، وماستانتونو (18 عاماً) لاعب ريال مدريد، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 55 لاعباً وأُعلنت في 11 مايو (أيار)، لكنهما لم ينجحا في حجز مكان ضمن القائمة النهائية لحاملة اللقب.

وجاء استبعاد بريستياني بعد أشهر مثيرة للجدل، إذ تعرض في أبريل (نيسان) الماضي لعقوبة إيقاف ست مباريات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سلوك اعتُبر معادياً للمثليين خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما كان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اتهمه آنذاك بتوجيه إساءة عنصرية له، وهو الاتهام الذي نفاه اللاعب الأرجنتيني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع نطاق العقوبة لتصبح عالمية، ما كان سيحرمه من المشاركة في أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم أمام الجزائر والنمسا حتى لو تم استدعاؤه. وتضم المجموعة العاشرة أيضاً منتخب الأردن.

أما ميسي (38 عاماً)، فسيصبح أحد القلائل في تاريخ اللعبة الذين شاركوا في ست نسخ من كأس العالم. وكان قائد إنتر ميامي قد أثار بعض القلق بعد خروجه مصاباً خلال آخر مباريات فريقه في الدوري الأميركي قبل البطولة.

ولم يصدر إنتر ميامي تشخيصاً رسمياً في البداية، لكن المدرب المؤقت غييرمو أويوس قلل من خطورة الإصابة، قبل أن يؤكد النادي لاحقاً أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، دون تحديد موعد واضح لعودته الكاملة.

ويحمل ميسي ذكريات استثنائية من مونديال 2022، حين سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى في مسيرته الشخصية، كما أصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم مرتين.

سكالوني يريد لقبا ثانيا له ولميسي (أ.ف.ب)

قائمة الأرجنتين النهائية لكأس العالم 2026

وفي حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد).

وفي الدفاع: غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، نيكولاس تاليافيكو (ليون).

وفي الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، إكسيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، فالنتين باركو (ستراسبورغ).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكو باز (كومو)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد).

يُعد استبعاد فرانكو ماستانتونو المفاجأة الأكبر في القائمة (أ.ف.ب)

ماستانتونو أبرز الغائبين

يُعد استبعاد فرانكو ماستانتونو المفاجأة الأكبر في القائمة، رغم أن تراجع مستواه في الدوري الإسباني وقلة مشاركاته مع ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة لعبا دوراً مهماً في القرار.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قد انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير، بلغت قيمتها الإجمالية 63.2 مليون يورو بحسب ريفر بليت.

ورغم ظهوره بشكل جيد إلى جانب ميسي خلال بعض مباريات التصفيات، فإنه فقد مكانه تدريجياً في حسابات سكالوني، الذي لا يزال يرى فيه أحد أهم عناصر مستقبل المنتخب الأرجنتيني.

كما فضّل المدرب الأرجنتيني الاعتماد على خبرة المدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي بدلاً من استدعاء ماركوس سينيسي مدافع بورنموث الإنجليزي.

في المقابل، يمنح وجود فالنتين باركو (21 عاماً) ونيكو باز (21 عاماً) بعض الحيوية والشباب لتشكيلة يتقدمها عدد من اللاعبين المخضرمين، بينما خرج إيميليانو بوينديا من الحسابات رغم موسمه الجيد في إنجلترا.

ويبرز أيضاً اسم خوسيه مانويل لوبيز مهاجم بالميراس البالغ من العمر 25 عاماً، الذي يملك ثلاث مباريات دولية فقط، لكنه نجح في خطف مكان له بالقائمة وسيخوض أول كأس عالم في مسيرته.

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)
دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صفقة قد تتحول إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل أروقة النادي الكاتالوني هذا الصيف. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى في ألفاريز الخيار المثالي لقيادة المشروع الهجومي الجديد، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب سواء مع أتلتيكو مدريد أو مع منتخب الأرجنتين، إلا أن العقبات الاقتصادية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الأرجنتيني لا يخفي إعجابه بفكرة ارتداء قميص برشلونة، وهو ما يمنح النادي دفعة مهمة في أي مفاوضات مستقبلية، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار نجمه، واعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع المدرب دييغو سيميوني. وأكدت «آس» أن أتلتيكو لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً رسمياً من برشلونة، لكن الاتصالات غير المباشرة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع وكيل اللاعب بمسؤولي النادي الكاتالوني في مدينة برشلونة، وفق ما أشار إليه الصحافي الإيطالي «فابريزيو رومانو». وترى الصحيفة الإسبانية أن الصفقة قد تتجاوز حاجز 100 مليون يورو، وهو ما يضع إدارة برشلونة أمام معادلة مالية شديدة التعقيد في ظل قيود اللعب المالي النظيف، والحاجة إلى توفير سيولة ضخمة قبل الدخول رسمياً في المفاوضات. وفي هذا السياق، بدأت أسماء بارزة داخل الفريق تظهر كخيارات محتملة للبيع، ويأتي البرازيلي رافينيا على رأس تلك القائمة، بسبب قيمته السوقية المرتفعة وقدرته على توفير جزء كبير من التمويل المطلوب لإتمام الصفقة. وكان اسم رافينيا قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بعروض من الدوري السعودي، قبل أن يؤكد اللاعب أكثر من مرة رغبته في الاستمرار داخل برشلونة، لكن التطورات الأخيرة قد تعيد فتح الملف من جديد، خاصة مع اقتراب النادي من حسم صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، إلى جانب التحرك القوي نحو ألفاريز. ويملك خوليان ألفاريز، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة حافلة رغم صغر سنه، إذ بدأ تألقه مع ريفر بليت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث حقق كل الألقاب الممكنة تقريباً تحت قيادة بيب غوارديولا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. كما كان أحد العناصر المهمة في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة الصيف الماضي. وخلال الموسم الحالي، واصل ألفاريز تقديم أرقام مميزة، بعدما سجل عدداً كبيراً من الأهداف وصنع العديد من الفرص الحاسمة، ليؤكد مكانته كواحد من أكثر المهاجمين اكتمالاً في الكرة الأوروبية حالياً، بفضل قدرته على اللعب كرأس حربة أو مهاجم متحرك أو حتى جناح هجومي. لكن رغم الحلم الكاتالوني، تدرك إدارة برشلونة أن الوصول إلى ألفاريز لن يكون ممكناً دون تضحيات مؤلمة، قد تبدأ ببيع أحد أبرز نجوم الفريق، وربما يكون رافينيا هو الاسم الذي سيدفع ثمن الصفقة الكبرى في مشروع البارسا الجديد.

«رولان غاروس»: الإيطالي دارديري ينضم لركب المتأهلين للدور الثالث

الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
تأهل الإيطالي لوتشيانو دارديري المصنف السابع عشر عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إحدى بطولات الغراند سلام الأربعة، بعد فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.

وحقق دارديري، الذي وصل لنصف نهائي بطولة روما للتنس في وقت سابق من هذا الشهر، فوزاً مثيراً على كوميسانا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين ليواصل التقدم في البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح دارديري 6 - 7 (5 - 7) و6 - 4 و4 - 6 و6 - 2 و4 - 6.

وكان لوتشيانو دارديري قد تغلب على النمساوي سيباستيان أوفنر بثلاث مجموعات نظيفة في الجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى واصل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف السادس عالمياً، تقدمه في البطولة حيث فاز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا بثلاث مجموعات لواحدة وبنتائج أشواط 4 - 6 و6 - صفر و7 - 5 و6 - 1.

