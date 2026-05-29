التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز طالما أن الكمية متوافرة (أ.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
مونديال 2026: فيفا يطرح دفعة جديدة من التذاكر
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل 14 يوما من صافرة الانطلاق، دفعة جديدة من تذاكر المباريات الـ104 لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 حزيران/يونيو في أميركا الشمالية، وفق ما أعلن الخميس.
وأفادت الهيئة الكروية العليا في حساب النهائيات على منصة أكس بأن "التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز، طالما أن الكمية متوافرة"، مشيرة إلى أن البيع سيبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش عبر الموقع الرسمي.
وأعلن فيفا في نيسان/أبريل أن تذاكر البطولة ستُطرح بشكل منتظم على موقعه الرسمي حتى المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو.
وبحسب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، فقد بيع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين تذكرة من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة.
ويتوقع فيفا تحطيم الرقم القياسي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994.
وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104 تُقام 78 منها على الأراضي الأميركية.
وأثارت مسألة بيع التذاكر جدلا واسعا بعدما وُجهت إلى فيفا اتهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قُدمت عند منح حق استضافة البطولة للدول الثلاث.
وفي نيويورك ونيوجيرزي، فُتح الأربعاء تحقيق قضائي "في ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر"، لاسيما للمباريات الثماني المقررة على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، بينها النهائي.
وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومنظمة "يوروكونسومرز"، الممثلة لمستهلكي القارة، في أواخر آذار/مارس عن رفع دعوى ضد فيفا أمام المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استغلال وضع مهيمن، مع مطالبته بتخليه عن إجراءات "غامضة وغير عادلة".
ودافع فيفا عن أسعار تذاكر المونديال، معتبرا أنها تحدد وفق طلب "هائل" ونظام تسعير متغير بحسب أهمية المباراة، وفق ما قال إنفانتينو.
وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس في مطلع أيار/مايو "تغطي استراتيجية التسعير لدى فيفا نطاقا واسعا من مستويات الأسعار والفئات، بما يعكس طلب السوق على كل مباراة".
ميسي في كأس العالم للمرة السادسة… واستبعاد ماستانتونو وغارناتشو من قائمة الأرجنتين
ميسي يقبل كأس العالم 2022 (رويترز)
أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، القائمة النهائية المكونة من 25 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026، يتقدمها القائد ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته، فيما شهدت القائمة استبعاد عدد من الأسماء البارزة يتقدمها فرانكو ماستانتونو وأليخاندرو غارناتشو وجيانلوكا بريستياني وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.
وكان بريستياني (20 عاماً) لاعب بنفيكا البرتغالي، وماستانتونو (18 عاماً) لاعب ريال مدريد، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 55 لاعباً وأُعلنت في 11 مايو (أيار)، لكنهما لم ينجحا في حجز مكان ضمن القائمة النهائية لحاملة اللقب.
وجاء استبعاد بريستياني بعد أشهر مثيرة للجدل، إذ تعرض في أبريل (نيسان) الماضي لعقوبة إيقاف ست مباريات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سلوك اعتُبر معادياً للمثليين خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما كان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد اتهمه آنذاك بتوجيه إساءة عنصرية له، وهو الاتهام الذي نفاه اللاعب الأرجنتيني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع نطاق العقوبة لتصبح عالمية، ما كان سيحرمه من المشاركة في أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم أمام الجزائر والنمسا حتى لو تم استدعاؤه. وتضم المجموعة العاشرة أيضاً منتخب الأردن.
أما ميسي (38 عاماً)، فسيصبح أحد القلائل في تاريخ اللعبة الذين شاركوا في ست نسخ من كأس العالم. وكان قائد إنتر ميامي قد أثار بعض القلق بعد خروجه مصاباً خلال آخر مباريات فريقه في الدوري الأميركي قبل البطولة.
ولم يصدر إنتر ميامي تشخيصاً رسمياً في البداية، لكن المدرب المؤقت غييرمو أويوس قلل من خطورة الإصابة، قبل أن يؤكد النادي لاحقاً أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، دون تحديد موعد واضح لعودته الكاملة.
ويحمل ميسي ذكريات استثنائية من مونديال 2022، حين سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى في مسيرته الشخصية، كما أصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم مرتين.
دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صفقة قد تتحول إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل أروقة النادي الكاتالوني هذا الصيف.