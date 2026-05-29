مونديال 2026: فيفا يطرح دفعة جديدة من التذاكر

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل 14 يوما من صافرة الانطلاق، دفعة جديدة من تذاكر المباريات الـ104 لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 حزيران/يونيو في أميركا الشمالية، وفق ما أعلن الخميس.

وأفادت الهيئة الكروية العليا في حساب النهائيات على منصة أكس بأن "التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز، طالما أن الكمية متوافرة"، مشيرة إلى أن البيع سيبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش عبر الموقع الرسمي.

وأعلن فيفا في نيسان/أبريل أن تذاكر البطولة ستُطرح بشكل منتظم على موقعه الرسمي حتى المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو.

وبحسب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، فقد بيع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين تذكرة من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة.

ويتوقع فيفا تحطيم الرقم القياسي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104 تُقام 78 منها على الأراضي الأميركية.

وأثارت مسألة بيع التذاكر جدلا واسعا بعدما وُجهت إلى فيفا اتهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قُدمت عند منح حق استضافة البطولة للدول الثلاث.

وفي نيويورك ونيوجيرزي، فُتح الأربعاء تحقيق قضائي "في ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر"، لاسيما للمباريات الثماني المقررة على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، بينها النهائي.

وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومنظمة "يوروكونسومرز"، الممثلة لمستهلكي القارة، في أواخر آذار/مارس عن رفع دعوى ضد فيفا أمام المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استغلال وضع مهيمن، مع مطالبته بتخليه عن إجراءات "غامضة وغير عادلة".

ودافع فيفا عن أسعار تذاكر المونديال، معتبرا أنها تحدد وفق طلب "هائل" ونظام تسعير متغير بحسب أهمية المباراة، وفق ما قال إنفانتينو.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس في مطلع أيار/مايو "تغطي استراتيجية التسعير لدى فيفا نطاقا واسعا من مستويات الأسعار والفئات، بما يعكس طلب السوق على كل مباراة".