اليمن يودع الرئيس السابق هادي

ودّع اليمن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة امتدت 8 عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

وُلد عبد ربه منصور عام 1945 في قرية ذكين بمديرية الوضيع بمحافظة أبين، وانخرط مبكراً في العمل العسكري، ليتدرج في المؤسسة العسكرية بجنوب اليمن قبل الوحدة، ثم أصبح من أبرز القيادات العسكرية التي انتقلت للعمل ضمن مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة بعد عام 1990. وخلال حرب صيف 1994 بين شريكي الوحدة، انحاز هادي إلى الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وفي نفس العام، عيّن نائباً للرئيس، وظل يشغل هذا المنصب لما يقارب 18 عاماً.

وجاءت اللحظة الأبرز في مسيرته السياسية مع احتجاجات عام 2011 ضد نظام صالح، حين دخل اليمن في أزمة سياسية حادة انتهت بتوقيع «المبادرة الخليجية» التي نقلت السلطة بصورة سلمية إلى هادي بوصفه رئيساً توافقياً للمرحلة الانتقالية.