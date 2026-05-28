«إذما»... دراما إنسانية عن أزمة منتصف العمر

انضم الفيلم المصري «إذما» لعروض أفلام عيد الأضحى التي تشهد منافسة ساخنة بين عدة أفلام مهمة، من بينها «أسد» و«7DOGS».

وأُقيم عرض خاص للفيلم الاثنين الماضي، بحضور طاقم الفيلم الذي يضم أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، بمشاركة الفنانين سوسن بدر، ومحمد محمود، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، ومن إنتاج هاني أسامة. ويرتبط عنوان الفيلم «إذما» بجملة شرطية «إذا ما»، وهي ترتبط بحدثين على غرار «إذا ما يحلم يجدني» التي ترد على لسان أبطاله.

ويَعرض الفيلم لقصة «عيسى الشواف»، الذي يواجه أزمة منتصف العمر، ويدخل في مواجهة مستميتة مع الحياة التي هزمته، وهي مواجهة تقوده لإعادة اكتشاف الذات، واستعادة الشغف الذي فقده بعد زيجة غير موفقة.

في عيد ميلاده السادس والثلاثين، يتلقّى عيسى الشواف -الذي يؤدي دوره أحمد داود- اتصالاً من صديقة طفولته وزميلة دراسته «سيرا» -التي تؤدي دورها سلمى أبو ضيف- لتفاجئه بهدية غير متوقعة داخل صندوق يضم شرائط فيديو قديمة سجّلها لنفسه حين كان في الثامنة عشرة من عمره. ويؤدي الممثل حمزة دياب شخصية عيسى في مرحلة الشباب، فيما تجسد جيسيكا حسام الدين شخصية سيرا في مرحلة المراهقة. يشاهد عيسى وسيرا، التي حققت حلمها بأن تصبح ممثلة، تلك الشرائط التي كانت شاهدة على مرحلة مهمة من حياتهما، لتكشف له أحلامه التي لم تتحقق، وكيف أبعدته أزماته الخاصة عنها. كما تتضمن لعبة «إذما»، التي تدفعه إلى مواجهة ماضيه، وإعادة اكتشاف نفسه، ومحاولة إنقاذ حياته.

ولكي يحقق ذلك يكون أمامه 9 أوامر حتى يحصل البطل بموجبها على 9 كنوز، ومع كل كنز يحصل عليه يقترب من استعادة ذاته، ويشرع في تحقيق حلمه بإخراج فيلم تسجيلي.

الفيلم مأخوذ عن رواية «إذما» للمؤلف محمد صادق، التي تصدرت أعلى المبيعات منذ طرحها عام 2020، ويُعد أول فيلم يخرجه بعدما تحولت أغلب رواياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «هيبتا» التي قدمت في فيلمين، و«بضع ساعات في يوم ما» ورواية «طه الغريب» التي انتهى الفنان حسن الرداد من تصوير فيلم مأخوذ عنها أخيراً.

الملصق الترويجي لفيلم «إذما» (الشركة المنتجة)

وقال المخرج محمد صادق إن حلم الإخراج السينمائي كان يراوده منذ صغره إلى جانب الكتابة، وأنه كان يكتب مشاهد ويطلب من زملائه تمثيلها، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه بدأ مسيرته بالكتابة لأن الرواية هو الذي يتحكم فيها أكثر، كما أن تعقيداتها أقل من الإخراج، كاشفاً أنه انتظم في دراسة السينما لمدة 6 سنوات، وقام بعمل أكثر من فيلم قصير لتدريب نفسه على الإخراج، وأنه بطبيعته لا يدخل أي مشروع إلا بعد دراسته جيداً؛ لذلك كتب 13 رواية غير منشورة قبل أن يصدر روايته الأولى.

وعن اختياره رواية «إذما» تحديداً لتكون أول أفلامه بصفته مخرجاً، يقول: «منذ البداية وقبل أن أكتبها نصاً أدبياً فكرت فيها فيلماً سينمائياً تمنيت أن أخرجه؛ لأن لها علاقة بالشغف والحلم، وكيف يحارب الإنسان نفسه لتحقيقه، بالإضافة إلى إحساس القصة الذي أحببت أن أنقله للفيلم مثل الرواية، رغم أن اللغة البصرية في السينما تختلف عن الرواية». وأضاف أن «التجربة مهمة جداً بالنسبة له، مشيداً بالمخرجين الذين قدموا أفلامه مثل عثمان أبولبن، وهادي الباجوري».

وتغني المطربة رحمة محسن مع المطرب نوردو أغنية الفيلم «سر وجعنا»، كما تقدم المطربة غفران أغنية «عندي أمل»، ضمن أحداث الفيلم التي تعكس مشاعر أبطاله. وتبدو شخصية «عيسى الشواف» مليئة بالتفاصيل، فهو عاشق لأشعار صلاح جاهين، ومغرم بشخصية البطل «عرفة الشواف» في مسرحية «وجهة نظر»؛ ولذا أطلق عليه عيسى الشواف.

ويرى الناقد أندرو محسن أن هناك بعض الإجادات في العناصر الفنية بالفيلم، مثل أداء الممثلين، لا سيما سلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام، كما أن اختيار الأغاني والموسيقى من العناصر المتميزة.

أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتوسطان طاقم الفيلم على «الرد كاربت» في العرض الافتتاحي (حساب أحمد داود على «فيسبوك»)

وأضاف محسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن السيناريو كان يجب أن يمنحنا مزيداً عن شخصيات أبطاله ليكون هناك ترابط أو تعاطف معهما، فهناك غموض بين شخصياتهم في الماضي والحاضر كانت تحتاج إلى بعض التوضيح، كما رأى أن «الفصل الأخير من الفيلم كان يسير بشكل متوقع أكثر من اللازم».

وعن تجربة محمد صادق مخرجاً، يقول أندرو: «أرى أنه بصفته مخرجاً لديه طموح، لكنه يحتاج إلى التركيز على تفكيك الشخصيات بشكل أكبر وعلى مشاعرها أكثر من فكرة الحبكة نفسها؛ لأن المشاعر المؤثرة هي ما يبقى مع المشاهد، لافتاً إلى أن بعض اللقطات كانت تتطلب العمل عليها أكثر».

ويؤكد محسن أن عرض الفيلم في موسم الأضحى قد يجعل موقفه صعباً، وأنه كان من الأفضل أن يُعرض في موسم أقل منافسة؛ نظراً لطبيعة الفيلم وموضوعه.