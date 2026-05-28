نور محمود: «التياترو» يطمح في استعادة وهج المسرح بمصر

قال الممثل المصري، نور محمود، إنَّ عودته إلى خشبة المسرح من خلال عرض «التياترو» تمثِّل خطوةً مهمةً في مسيرته الفنية، لكونها تأتي بعد تجربته السابقة في مسرحية «النقطة العميا»، مؤكداً أنَّ المسرح بالنسبة له ليس مجرد محطة عابرة، بل مساحة حقيقية لصناعة الممثل، واختباره أمام الجمهور بشكل مباشر، وهو ما يمنحه ثقةً مختلفةً لا تتوافر في السينما أو التلفزيون.

وأضاف نور محمود لـ«الشرق الأوسط» في حديثه عن العرض المُقرَّر تقديمه خلال موسم عيد الأضحى، أن العمل الجديد يمثل ثاني تعاون يجمعه بالمخرج أحمد فؤاد، وهي شراكة يشعر خلالها بقدر كبير من الراحة والثقة، لكونه يملك طريقةً مختلفةً في إدارة الممثلين وصناعة التفاصيل داخل العرض المسرحي.

مسرحية «التياترو» تُعرَض في موسم عيد الأضحى على مسرح «السلام» بوسط القاهرة بمشاركة مجموعة من الفنانين، منهم أحمد السلكاوي، عبد المنعم رياض، محسن منصور، ومن إخراج أحمد فؤاد، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي استعراضي.

وأوضح نور أنَّ شخصية «آدم» التي يجسِّدها في «التياترو» تحمل أبعاداً إنسانية وفلسفية مهمة، إذ يؤدي دور مخرج شاب موهوب يسعى لإثبات نفسه داخل الوسط الفني، رغم أنَّه معروف وسط الموهوبين، لكنه لا يمتلك الاسم الكبير أو الشهرة التي تمنحه فرصةً حقيقيةً للظهور.

نور محمود في بروفات العرض (وزارة الثقافة المصرية)

وأشار إلى أنَّ الشخصية تدخل مسابقةً مسرحيةً كبرى، وتحصل على فرصة تُغيِّر حياتها بعدما تُحقِّق نجاحاً لافتاً، لكن الأحداث تأخذ منحى مختلفاً تماماً عندما تقوده الصدفة إلى مسرح مهجور يلتقي داخله مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون للفن الحقيقي بعيداً عن الأضواء والضجيج.

وأشار إلى أنَّ المسرحية لا تعتمد فقط على الحكاية التقليدية، لكنها تطرح سؤالاً فلسفياً مهماً يتعلق بفكرة الشهرة والفن الحقيقي، فالعمل يناقش كيف يمكن أن يتحوَّل أي شخص إلى نجم سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال «الترند»، في مقابل فن حقيقي يُصنَع بعيداً عن الإمكانات الضخمة والضوء الإعلامي.

وأضاف نور محمود أنَّ العرض يترك الحكم في النهاية للجمهور؛ لأنَّ المتلقي هو صاحب القرار الحقيقي في تحديد ما الذي يريده، وما الذي يؤمن به، مؤكداً أنَّ أي فريق عمل يجتهد ويقدِّم أفضل ما لديه في النهاية ينتظر رأي الناس، فالعمل الحقيقي دائماً مع الجمهور وليس مع الضجة المؤقتة.

وأكد نور محمود أنَّ أكثر ما جذبه إلى مسرحية «التياترو» هو اختلافها الكامل عن الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدته فيها، مشيراً إلى أنَّه كان حريصاً خلال الفترة الأخيرة على الخروج من منطقة الأمان، وعدم البقاء أسيراً لنوعية معينة من الشخصيات، لا سيما بعد ارتباط اسمه لفترة طويلة بالأدوار الرومانسية، وشخصيات الضباط، مع سعيه الدائم بصفته ممثلاً إلى التنوع واكتشاف مناطق جديدة داخله، وشعوره بأنَّ المسرحية تمنحه مساحةً مختلفةً تماماً للتجريب، وتقديم أداء يحمل طاقة أخرى.

وعن الجانب الكوميدي داخل العرض، أوضح نور محمود أنَّه لا يعدُّ نفسه ممثلاً كوميدياً بالمعنى التقليدي، لكنه يرى أنَّ الكوميديا الموجودة في «التياترو» نابعة من الموقف نفسه ومن طبيعة الأحداث، وليس من خلال الإفيهات أو الاسكتشات المنفصلة، مشيراً إلى أنَّ أكثر ما تطمئنه هي قدرة المخرج على توظيف الكوميديا داخل النسيج الدرامي بشكل طبيعي، بحيث تخرج الضحكة من الحالة نفسها، وليس بشكل مفتعل.

الملصق الترويجي للمسرحية (حساب نور على «فيسبوك»)

وأكد أنَّه يحلم بأن يمتلك تاريخاً حقيقياً على خشبة المسرح، لأنه؛ من وجهة نظره، المدرسة الأهم لأي ممثل، لأن الوقوف أمام الجمهور بشكل مباشر يمنح الفنان ثقةً لا يمكن تعويضها، مع تقديمه الشخصية من دون إعادة أو تصحيح للأخطاء، وهو ما يجعل الممثل في حالة تركيز كاملة طوال الوقت وهي خبرة تنعكس لاحقاً على عمله أمام الكاميرا، لأنَّ الممثل الذي يمرُّ بتجارب مسرحية يصبح أكثر ثقة وقدرة على التحكُّم في أدواته خلال التصوير.

وعن مشروعاته المقبلة، كشف نور محمود عن أنَّه تلقَّى عرضاً للمشارَكة في مسلسل «أوف سيزون»، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، موضحاً أنَّه ما زال يدرس التفاصيل الخاصة بالعمل قبل اتخاذ القرار، كما أشار إلى وجود ترشيح آخر لتجربة تنتمي إلى نوعية «الميكرو دراما»، مؤكداً أنه مهتم بالفكرة لكنه ما زال يحاول استيعاب طبيعة هذا النوع من الأعمال وكيفية تنفيذه.