القاهرة ضمن قائمة لأجمل مدن العالم تاريخياً وسياحياً

جاءت العاصمة المصرية القاهرة في المركز الرابع ضمن أجمل 12 مدينة على مستوى العالم عام 2026؛ وفقاً لتصنيف مجلة «سيفيتاتس».

وأرجعت المجلة هذا الاختيار لتاريخ القاهرة الذي يعود إلى عصور موغلة في القدم، مؤكدة أنه يكفي إلقاء نظرة واحدة على هرم الجيزة الأكبر، من عجائب الدنيا السبع القديمة، لنفهم لماذا تعد القاهرة واحدة من أجمل مدن العالم.

وتأسست القاهرة، على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي عام 969م. وتحتوي القاهرة على كثير من المواقع والمعالم الأثرية من العصور المختلفة. وتم تسجيل بعض مواقعها الأثرية بقائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو» في عام 1979، من بينها الفسطاط، التي تشمل مقياس النيل في جزيرة الروضة، ومسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، ومعبد بن عزرا، ومسجد ابن طولون والقلعة والمنشآت الفاطمية بالقاهرة ومقابرها ومقام الإمام الشافعي ومقام السيدة نفيسة وضريح قايتباي. فيما يعرف بالقاهرة التاريخية؛ وفق الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.

المتحف المصري بوسط القاهرة (وزارة السياحة والآثار)

وأشارت المجلة إلى أن القاهرة تقدم لزوارها باقة متنوعة من المعالم السياحية من المتحف المصري الأكثر اكتمالاً في العالم وثروته من القطع الأثرية، إلى الأسواق الشعبية النابضة بالحياة، مؤكدة أن هناك كثيراً من الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في القاهرة؛ إلا أنه من بين الأنشطة المفضلة بشكل خاص، رحلة عشاء ورحلة نيلية؛ حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وتعد مجلة «سيفيتاتس» منصة رائدة عبر الإنترنت ومتخصصة في حجز الأنشطة السياحية، والجولات المصحوبة بمرشدين، والرحلات اليومية في أشهر الوجهات السياحية حول العالم، مع تركيز خاص على السوق الناطقة بالإسبانية. وتقدم المنصة أنشطة في أكثر من 4290 وجهة، وقدمت خدماتها حتى الآن لأكثر من 30 مليون عميل.

ويصف الخبير السياحي المصري، محمد كارم، مدينة القاهرة بأنها «متحف مفتوح»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المتحف يجمع بين عصور مختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة (الفرعونية) والقبطية والإسلامية والحديثة، بالإضافة إلى أن منطقة الأهرامات وحدها تمثل رمزاً عالمياً للحضارة، كما أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم».

وتسعى مصر إلى تعزيز التجربة السياحية في القاهرة التاريخية عبر خطوات عدَّة، من بينها ترميم مسارات الزيارة وتطويرها لهذه المنطقة المفتوحة، التي تشمل القاهرة الفاطمية، وصحراء المماليك، والفسطاط، وفق تصريحات لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، في بداية مايو (أيار) الحالي، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة روبرت سيلفرمان.

ويتابع كارم: «هناك أيضاً السياحة النيلية التي تشهد إقبالاً لافتاً، من السائحين الأجانب ومن السياحة الداخلية، وكذلك الأسواق الشعبية التراثية مثل خان الخليلي وغير ذلك من المعالم المميزة للمدينة»، وعدّ أن «التصنيف العالمي للقاهرة بوصفها رابع مدينة ضمن أجمل 12 مدينة حول العالم يعكس نجاح مصر خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية السياحية، وإحياء القاهرة التاريخية، وتحسين تجربة السائح، وتطوير وسائل النقل والخدمات السياحية».

القاهرة الإسلامية من المسارات السياحية الرائجة (وزارة السياحة والآثار)

وتراهن مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، من خلال التنوع في مقاصدها السياحية، وتعزيز حضور القاهرة بوصفها وجهة سياحية تستقطب عدداً كبيراً من الزائرين، خصوصاً مع وجود كثير من المعالم السياحية بها، مثل المتحف المصري في ميدان التحرير، والمتحف المصري الكبير بالجيزة ضمن نطاق القاهرة الكبرى، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمساجد والمواقع التاريخية والأثرية، فضلاً عن دعم سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والترفيهية والنيلية بوصفها أنماطاً متنوعة لجذب السائحين.

وأكد كارم أن «تصنيف القاهرة بوصفها رابع أجمل مدينة في العالم منح مصر دعاية سياحية مجانية ذات أهمية كبيرة للغاية، لأن السائح الأجنبي يبحث عن المدن المميزة في مثل هذه المنصات العالمية»، وأشار إلى أن «القاهرة لا يكفيها يوم لزيارتها، بل تحتاج على الأقل أسبوعاً، حتى يتمكن السائح من زيارة معالمها، وفي الوقت نفسه يخوض تجارب حياتية، مثل الأكل والحياة الشعبية والنزهات النيلية، وغيرها من الأنماط الحياتية الراسخة والممتدة في الأحياء الشعبية التي تعطي للمدينة طابعاً مميزاً»، على حد تعبيره.