الذكاء الاصطناعي وتخطيط علاج السرطان... من ساعات إلى دقائق

عند علاج السرطان، قد تتوقف دقة الجلسة الإشعاعية على تفاصيل لا تتجاوز بضعة مليمترات. فالهدف ليس توجيه الإشعاع نحو الورم فحسب، بل تجنب الأنسجة السليمة المحيطة به، خصوصاً عندما يقع الورم بالقرب من الرئتين أو القلب أو أعضاء حساسة أخرى.

لكن إعداد الخطة العلاجية يتطلب أحياناً ساعات من العمل بين الأطباء والفيزيائيين الطبيين، فماذا لو استطاع الذكاء الاصطناعي اختصار هذه المهمة إلى دقائق، مع المحافظة على جودة الخطة؟ وتقدم دراسة علمية مثالاً عملياً على هذا التحول، وتثير سؤالاً أوسع: لماذا لا تصل الابتكارات التي تحقق نتائج واعدة في المختبر، إلى المرضى بالسرعة نفسها؟

تخطيط أسرع ودقة استهداف أعلى

• من ساعات للتخطيط إلى ثماني دقائق. في الدراسة التي نشرتها مجلة «برَكتيكال رادييشن أونكولوجي» (Practical Radiation Oncology) في 16 سبتمبر (أيلول) 2026، اختبر باحثون نظاماً آلياً لتخطيط العلاج الإشعاعي لسرطان الرئة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وصور توضح المناطق الرئوية الأكثر كفاءة وظيفياً. وشملت الدراسة بيانات 33 مريضاً بسرطان الرئة، وقارنت الخطط التي أنشأها النظام تلقائياً مع خطط أعدها متخصصون.

وكانت النتيجة اللافتة اختصار زمن التخطيط من ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى نحو ثماني دقائق. ولم يقتصر التقييم على السرعة؛ إذ اعتبر ثلاثة أطباء، في مراجعة لم يكونوا يعرفون خلالها مصدر كل خطة، أن 87.9 في المئة من الخطط الآلية مقبولة سريرياً دون تعديل. لكن هذه النتائج تقيس جودة التخطيط وكفاءته، ولا تثبت وحدها تحسناً في بقاء المرضى أو انخفاض المضاعفات الفعلية.

• حماية الرئة السليمة. تكمن أهمية الدراسة في أنها لم تتعامل مع الرئة بوصفها عضواً متجانساً. فبعض مناطق الرئة تؤدي وظيفة تنفسية أفضل من غيرها، خصوصاً لدى المرضى الذين يعانون أمراضاً رئوية مصاحبة. وقد استخدم النظام صوراً وظيفية للمساعدة في توجيه الجرعات بعيداً عن المناطق الأعلى كفاءة، مع الاستمرار في استهداف الورم. وأظهرت المقارنة انخفاض متوسط الجرعة الإشعاعية التي تتلقاها المناطق الرئوية عالية الوظيفة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالتخطيط التقليدي اليدوي.

كما أشارت الحسابات إلى انخفاض متوقع في احتمال حدوث التهاب رئوي إشعاعي متوسط الشدة أو أشد، لدى المرضى الذين يُرجح استفادتهم من هذا الأسلوب. وهنا يجب التمييز بين انخفاض الخطر المتوقع بواسطة نموذج حسابي، وإثبات انخفاض المضاعفات لدى المرضى بعد العلاج والمتابعة.

طبيب يراجع الصور الطبية أثناء تخطيط جرعات العلاج الإشعاعي

• لماذا لا يكفي نجاح الخوارزمية؟ في 24 سبتمبر(أيلول) 2026، نشرت مجلة «نيتشر ريفيوز كلينيكال أونكولوجي» (Nature Reviews Clinical Oncology) مراجعة علمية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلاج الإشعاعي. وأوضحت المراجعة أن التطبيقات لم تعد مقتصرة على رسم حدود الأورام، بل امتدت إلى حساب الجرعات، وتعديل الخطط وفق تغير التشريح، وفحص الجودة، وتوقع بعض النتائج العلاجية.

ومع ذلك، فإن انتشار هذه الأدوات في الممارسة السريرية لا يزال أبطأ من إمكاناتها التقنية. والسبب أن الخطة التي تنجح في بيئة بحثية مضبوطة قد تواجه ظروفاً مختلفة داخل المستشفى، مثل اختلاف أجهزة التصوير، وبرامج التخطيط، وطبيعة الحالات، وطرق عمل الفرق الطبية. وهذا يفسر لماذا لا يمكن تحويل نتيجة بحثية واعدة مباشرة إلى خدمة علاجية واسعة النطاق.

• تجربة إيطالية تكشف عقبة مختلفة. قدمت دراسة وطنية إيطالية، نُشرت في أغسطس (آب) 2026 في مجلة «فيزيكا ميديكا» (Physica Medica)، منظوراً آخر للمشكلة. ورصدت الدراسة مدى استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج التي تنفذ بعض المهام تلقائياً في أقسام العلاج الإشعاعي، مثل تحديد حدود الورم والأعضاء السليمة على الصور، وإعداد خطط العلاج، وتعديلها مع تغيّر حجم الورم أو وضع الأعضاء.

وأشارت نتائجها إلى أن توافر الأجهزة والتقنيات ليس دائماً العقبة الرئيسية. فقد تتمتع المؤسسات بالمعدات اللازمة، لكنها تواجه صعوبات في دمج الأدوات ضمن العمل اليومي، وضبط الجودة، وتنظيم المسؤوليات بين أعضاء الفريق. وهكذا تصبح قدرة المستشفى على استيعاب التقنية عاملاً لا يقل أهمية عن تطور التقنية نفسها.

نتائج العلاج الناجح

• من الخطة المحسوبة إلى النتيجة العلاجية. تُقاس جودة الخطط الإشعاعية بمؤشرات متعددة، منها تغطية الورم بالجرعة المطلوبة وتقليل تعرض الأعضاء السليمة. لكن المريض يهتم في النهاية بأسئلة أكثر مباشرة: هل نجح العلاج في السيطرة على الورم؟ هل انخفضت المضاعفات؟ وهل تحسنت جودة حياته؟ وهذه النتائج تحتاج إلى متابعة سريرية، وقد تتطلب دراسات مستقبلية تقارن العلاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالأساليب المعتادة.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية اختصار الوقت؛ فقد يتيح تسريع التخطيط للفرق الطبية التعامل مع أعداد أكبر من الحالات، ويخفف بعض الأعباء التشغيلية. لكن مقدار هذه الفائدة يحتاج إلى إثبات في ظروف العمل الفعلية.

• مستقبل العلاج ليس خوارزمية واحدة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن دور الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على إنجاز خطوة واحدة، بل قد يمتد إلى مساعدة الفريق الطبي في مراحل العلاج المختلفة... من تحليل الصور وتخطيط الجرعات إلى متابعة استجابة المريض.

ومن بين الاتجاهات البحثية الناشئة ما يعرف بـ«التوأم الرقمي» (Digital Twin)، الذي يسعى إلى إنشاء تمثيل حاسوبي لحالة المريض يمكن استخدامه لمحاكاة سيناريوهات علاجية مختلفة. لكن هذه الإمكانات لا تزال متفاوتة النضج، ولا يجوز الخلط بين التطبيقات المتاحة سريرياً والتصورات المستقبلية.

إن التحول الحقيقي لن يحدث عندما تستطيع الخوارزمية إعداد خطة أسرع فحسب، بل عندما يصبح بالإمكان إثبات أن هذه السرعة تحافظ على جودة العلاج، وتخفف الأعباء، وتنعكس على حياة المرضى. فالفارق بين ابتكار ناجح وعلاج ناجح ليس ما تستطيع الآلة حسابه، بل ما يستفيد منه الإنسان فعلياً.