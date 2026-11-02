«مغربي ريتايل» تستحوذ على «نظارات دبي» لتعزيز حضورها في الإمارات

أعلنت مجموعة «مغربي ريتايل»، أكبر سلسلة لمتاجر بيع النظارات في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصص شركة «نظارات دبي»، إحدى أعرق شركات بيع النظارات بالتجزئة في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المجموعة في السوق الإماراتية، وتوسيع أعمالها ضمن استراتيجية النمو الإقليمي طويلة الأجل.

وتُمثل الاتفاقية رابع صفقة رئيسية للمجموعة في مجال الاندماج والاستحواذ خلال عامين، في إطار توجهها نحو الاستثمار في العلامات التجارية المحلية الراسخة، وتعزيز حصتها في أسواق التجزئة ذات الأولوية.

وأوضحت المجموعة أن إتمام الصفقة لا يزال مشروطاً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجراءات المعتادة، بما في ذلك الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الإماراتية بشأن التركز الاقتصادي.

وتأسست شركة «نظارات دبي» عام 1978، وتُعد من الشركات الرائدة في قطاع بيع النظارات بالتجزئة المنظم في الإمارات، حيث رسخت حضورها على مدى ما يقارب خمسة عقود، خصوصاً في فئة النظارات المتميزة.

وتدير الشركة حالياً 19 متجراً تحت علامتَي «نظارات دبي» و«أوبتيفيجن»، موزعة على أربع إمارات، هي دبي والشارقة والفجيرة وعجمان. وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «مغربي ريتايل» على المتاجر الخمسة عشر التي تعمل تحت علامة «نظارات دبي» فقط.

وتتوقع المجموعة أن يسهم الاستحواذ في تحقيق تكامل تجاري وتشغيلي بين أعمال الشركتين، من خلال الاستفادة من اتفاقيات «مغربي ريتايل» العالمية، وخبراتها في إدارة عمليات البيع بالتجزئة، ومعاييرها في خدمات رعاية العيون، بما يدعم تطوير أعمال العلامة التجارية المستحوذ عليها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مغربي ريتايل»، إن «نظارات دبي» تمثل إضافة مناسبة لمحفظة المجموعة، باعتبارها علامة تجارية موثوقة تتمتع بتاريخ طويل ومكانة قوية في فئة النظارات المتميزة، إلى جانب حضورها الراسخ في عدد من أبرز وجهات التسوق بالإمارات.

وأوضح أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على زيادة حجم أعمالها، بل ترتكز على الاستثمار في شركات محلية قوية تتمتع بهويات تجارية مميزة، وتزويدها بالإمكانات والموارد اللازمة لدعم توسعها وانتقالها إلى مراحل جديدة من النمو.

وأضاف طاهر أن المجموعة ترى فرصاً كبيرة لتطوير أعمال «نظارات دبي»، من خلال البناء على قوة علامتها التجارية والاستفادة من خبرة «مغربي» الممتدة لما يقارب مائة عام في مجال رعاية العيون، مع المحافظة على المقوِّمات التي أسهمت في ترسيخ ثقة العملاء بالشركة على مدى عقود.

من جانبه، قال ما شاء الله يونسي، الشريك الإداري في «نظارات دبي»، إن الشركة نجحت منذ تأسيسها في بناء سمعة قوية في السوق الإماراتية، استناداً إلى جودة منتجاتها وخدماتها والعلاقات طويلة الأمد التي تربطها بعملائها.

وأشار إلى أن «مغربي ريتايل» تمتلك الحضور الإقليمي والخبرات التشغيلية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من تطور العلامة التجارية، مع المحافظة على إرثها الذي يعود إلى عام 1978، معرباً عن ثقته في قدرة المجموعة على مواصلة تنمية أعمال «نظارات دبي» وتعزيز مكانتها في السوق.

بدوره، أكد أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة «مغربي ريتايل»، أن الاستحواذ يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المجموعة في عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تقوم على اتباع نهج استثماري منضبط يستهدف الشركات الراسخة القادرة على تعميق حضور المجموعة في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير قيمة مضافة لمحفظة أعمالها.

وأوضح أن «نظارات دبي» تتوافق مع هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى تاريخها الطويل ومكانتها في قطاع النظارات المتميزة، فضلاً عن شبكة متاجرها وعلاقاتها الراسخة مع المستهلكين في الإمارات.

وشدد مغربي على أن المملكة العربية السعودية ستظل محوراً رئيسياً في هوية المجموعة واستراتيجيتها طويلة الأجل، باعتبارها السوق التي انطلقت منها أعمالها، مؤكداً في الوقت ذاته الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية ضمن خطط التوسع الإقليمي.

وقال إن الإمارات تُعد إحدى أهم أسواق المنطقة في قطاعات تجارة التجزئة والسياحة واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن المقوِّمات الاقتصادية القوية للدولة واستمرار تعافيها يعززان ثقة المجموعة في آفاق النمو طويلة الأجل لقطاع بيع النظارات بالتجزئة.

وأضاف أن الاستحواذ يعكس هذه الثقة، ويؤكد توجُّه المجموعة نحو الاستثمار في علامات تجارية اكتسبت مكانة قوية لدى المستهلكين، وفي مقدمتها «نظارات دبي»، التي حافظت على علاقاتها مع عملائها طوال ما يقارب خمسة عقود.

وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ التي نفذتها أو أعلنت عنها «مغربي ريتايل» خلال العامين الماضيين، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في قطاع بيع النظارات بالتجزئة في المنطقة.

وشملت هذه التحركات صفقات تتعلق بأعمال بيع النظارات بالتجزئة لدى «ريفولي» و«نظارات كيفان»، إلى جانب اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «بركة للبصريات» في مصر، التي لا تزال خاضعة لاستكمال الموافقات التنظيمية المعتادة، بما في ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

وتشكل هذه الاستحواذات توجُّه المجموعة نحو بناء منصة إقليمية أوسع في قطاع النظارات، من خلال الجمع بين خبراتها التشغيلية وشبكات المتاجر والعلامات التجارية المحلية القائمة، مع المحافظة على هوياتها التجارية والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الرئيسية بالمنطقة.