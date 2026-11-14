تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

قد تُسهم بعض العادات اليومية، مثل الجلوس لفترات طويلة أو عدم الحصول على نوم جيد، في زيادة الالتهابات في الجسم بصورة تدريجية وغير ملحوظة، ما يرفع خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ويساعد فهم تأثير هذه العادات على إجراء تغييرات بسيطة لحماية الصحة على المدى الطويل، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. الجلوس لفترات طويلة

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة الالتهابات المزمنة؛ إذ يؤدي الجلوس لفترات طويلة، سواء خلف مكتب العمل أو أثناء التنقل، إلى إبطاء الدورة الدموية وتحفيز إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما قد يؤدي الخمول إلى اضطراب عمليات معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ما يُسهم بمرور الوقت في تفاقم الالتهابات.

وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يومياً في الجلوس غالباً ما تكون لديهم مستويات أعلى من مؤشرات الالتهاب مقارنة بمن يتحركون بانتظام.

لذلك، قد يساعد النهوض للمشي لفترات قصيرة أو ممارسة تمارين التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة على الحد من هذه الالتهابات.

2. وضعية الجسم غير الصحيحة

قد يؤدي اتخاذ وضعيات غير صحيحة للجسم، مثل الانحناء أو التراخي أثناء الجلوس خلف المكتب، إلى إجهاد العضلات والمفاصل، ما قد يُسبب التهابات طفيفة وآلاماً مستمرة مع مرور الوقت، حتى في المفاصل السليمة.

كما أن البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة يحد من الحركة، ويؤدي إلى اختلال التوازن العضلي؛ إذ قد تصبح بعض العضلات مشدودة ومجهدة بصورة مفرطة، في حين تضعف عضلات أخرى.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المفاصل والأنسجة، ما قد يسهم في حدوث التهابات مزمنة وآلام، خصوصاً في الرقبة والكتفين والظهر.

3. عدم الحصول على نوم كافٍ

يؤدي النوم دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي، إذ يمنح الجسم فرصة للتعافي وتنظيم مستويات الالتهاب.

ومن العادات التي قد تؤثر سلباً في جودة النوم:

- عدم انتظام مواعيد النوم.

- استخدام الشاشات في ساعات متأخرة من الليل.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

وقد يؤدي الحرمان المتكرر من النوم الكافي إلى زيادة إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب، فضلاً عن ارتفاع مستويات هرمون «الكورتيزول»، المعروف بهرمون التوتر، والمرتبط بالالتهابات.

وتُظهر الدراسات أن البالغين الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً غالباً ما تكون لديهم مستويات مرتفعة من «البروتين المتفاعل» (C-reactive protein - CRP)، وهو أحد المؤشرات الشائعة لوجود التهاب في الجسم.

النوم يؤدي دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي (بيكسلز)

4. التوتر المزمن

قد يؤدي التوتر المستمر، سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية أم المشكلات المالية، إلى زيادة الالتهابات في الجسم.

فالتوتر المزمن ينشّط استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response)، ما يؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول. ومع مرور الوقت، قد تؤدي المستويات المرتفعة من هذا الهرمون إلى إضعاف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات.

ورغم أن الجميع يشعرون بالتوتر من وقت إلى آخر، فإن استمراره لفترات طويلة قد يؤثر سلباً في الحياة اليومية ويضر بالصحة.

ومن أبرز علامات التوتر المزمن:

- آلام وأوجاع في الجسم.

- تغيرات في الشهية أو أنماط النوم.

- صداع متكرر.

5. الإفراط في تناول السكر

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى زيادة الالتهابات؛ إذ يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، ما يحفّز على إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما أن الارتفاعات المتكررة في مستويات السكر في الدم قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، وكلاهما يرتبط بالالتهابات.

ومن أبرز المصادر الشائعة للسكر المضاف:

- المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والقهوة المحلّاة.

- الوجبات الخفيفة والحلويات المعلّبة.

- حبوب الإفطار المحلّاة.

وقد يؤدي الإفراط في استهلاك السكر أيضاً إلى اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ما يسهم بدوره في زيادة الالتهابات.

استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات (بيكسلز)

6. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة

غالباً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كربوهيدرات مكررة وسكريات مضافة ودهون غير صحية ومواد مضافة صناعية.

وعادةً ما تكون هذه الأطعمة فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات.

وقد تؤدي الكربوهيدرات المكررة وبعض أنواع الدهون، مثل الدهون المتحولة وبعض الدهون المشبعة، إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم وإضعاف استجابة الجسم للإنسولين، ما يُسهم في حدوث التهابات مزمنة منخفضة الدرجة.

كما قد تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة سلباً في صحة الأمعاء، من خلال تقليل أعداد البكتيريا النافعة وإضعاف الحاجز المعوي، ما يسهّل تسرب المواد الضارة إلى مجرى الدم ويحفّز حدوث الالتهابات.