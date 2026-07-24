«عَشاء الطائر المبكر» يجتاح «تيك توك»... هل يُحسّن النوم حقاً؟

يروّج مؤثرون على منصة «تيك توك» ومواقع التواصل الاجتماعي لفكرة تناول العشاء في وقت مبكر، مشيرين إلى أن هذه العادة قد تُحسّن جودة النوم وتُعزز صحة التمثيل الغذائي.

ووفق تقرير نشره موقع «هيلث لاين»، يعتمد هذا التوجه، المعروف باسم «عشاء الطائر المبكر» (Early Bird Dinner)، على تناول الوجبة الأخيرة من اليوم نحو الساعة الخامسة مساءً، أو قبل النوم بـ4 إلى 5 ساعات، بهدف تعزيز النوم العميق. ويقول بعض المؤيدين إن تناول الطعام في وقت مبكر قد يُساعد أيضاً في تقليل ارتفاع هرمون الكورتيزول خلال الليل والحد من الارتجاع الحمضي صباحاً.

هل يُساعد العشاء المبكر على تحسين جودة النوم؟

في هذا المجال، قال أليكس ديميتريو، اختصاصي الطب النفسي وطب النوم، إن تناول العشاء في وقت مبكر قد يقدم فوائد حقيقية، موضحاً أن هذه من الحالات النادرة التي تتوافق فيها إحدى صيحات «تيك توك» مع أسس علم الأحياء.

وأضاف أن تناول الطعام مبكراً يُقلل من نشاط الجهاز الهضمي أثناء النوم، ويحد من الارتجاع الحمضي، وهما عاملان قد يسببان اضطراب النوم.

من جانبه، أوضح ساراثي بهاتاشاريا، اختصاصي أمراض الرئة وطب النوم، أن تناول الطعام أو المشروبات في وقت متأخر، خصوصاً تلك التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، قد يؤثر سلباً في النوم، وينصح بتجنب الأكل والشرب قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

فوائد صحية محتملة لتناول العشاء في وقت مبكر

تُشير دراسات عدة إلى أن تناول العشاء مبكراً قد يوفر فوائد تتجاوز تحسين النوم. فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن تناول العشاء عند الساعة السادسة مساءً بدلاً من التاسعة يُحسّن مستويات سكر الدم، ويزيد كفاءة حرق الكربوهيدرات والدهون لإنتاج الطاقة.

كما خلصت مراجعة علمية نُشرت عام 2023 إلى أن النوم بعد فترة قصيرة من تناول الطعام قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم، في حين قد يُساعد تقديم موعد العشاء على تجنب ذلك.

وأشارت دراسة أخرى نُشرت في عام 2023 إلى أن الأشخاص الذين تناولوا آخر وجبة بعد الساعة التاسعة مساءً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 28 في المائة، مقارنة بمن تناولوا العشاء قبل الثامنة مساءً.

كما وجدت الدراسة أن تأخير وجبة الإفطار ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يحدث لدى الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر، ثم يتخطون الإفطار في اليوم التالي.

هل هناك مخاطر للعشاء المبكر؟

يرى الخبراء أن تناول العشاء قبل النوم بـ4 إلى 5 ساعات يُعدّ آمناً لمعظم الأشخاص.

لكن ديميتريو شدد على أن مرضى السكري أو مَن يعانون انخفاضاً في مستويات السكر بالدم ينبغي أن يستشيروا الطبيب قبل إجراء أي تغيير في مواعيد الوجبات.

وأضاف أن الوجبات الغنية بالبروتينات الثقيلة قد تؤثر في جودة النوم؛ لأنها تتطلب جهداً أكبر من الجهاز الهضمي، في حين يؤثر الكحول سلباً في مراحل النوم العميق ونوم حركة العين السريعة (REM)، وهما مرحلتان أساسيتان للحصول على نوم مريح.