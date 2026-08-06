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تكنولوجيا

«تيك توك» يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة

ميزة جديدة تعزز التواصل بين المستخدمين وتدفع المنصة خطوة إضافية نحو منافسة تطبيقات المراسلة

وصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن المرحلة التجريبية «تيك توك»
وصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن المرحلة التجريبية «تيك توك»
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«تيك توك» يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة

وصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن المرحلة التجريبية «تيك توك»
وصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن المرحلة التجريبية «تيك توك»

يواصل تطبيق «تيك توك» توسيع خدماته الاجتماعية، بعدما بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مباشرة من داخل الرسائل الخاصة (Direct Messages)، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تحويل التطبيق من منصة لمشاهدة الفيديوهات القصيرة إلى منصة متكاملة تجمع بين صناعة المحتوى والتواصل الفوري.

ووصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن الاختبارات الأولية، حيث ظهرت أيقونة اتصال صوتي داخل المحادثات الخاصة، إلى جانب واجهة مخصصة لاستقبال وإجراء المكالمات، ما يشير إلى أن الشركة وصلت إلى مرحلة متقدمة من اختبار الخدمة قبل طرحها على نطاق أوسع.

ستسمح الميزة للمستخدمين بإجراء مكالمة صوتية مباشرة من داخل نافذة المحادثة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر، في تجربة تشبه ما توفره تطبيقات، مثل: «إنستغرام» و«سناب شات» و«واتساب».

«تيك توك» يتيح إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الرسائل الخاصة

للأصدقاء فقط

وتشير النسخة الحالية من الاختبارات إلى أن المكالمات ستكون متاحة بين المستخدمين الذين تجمعهم علاقة «أصدقاء» داخل التطبيق، أي أن يتابع كل منهما الآخر، وهو ما يقلل احتمالية تلقي اتصالات غير مرغوب فيها من الحسابات المجهولة.

كما أضافت الشركة خياراً جديداً ضمن إعدادات الرسائل الخاصة يسمح بكتم أو تعطيل المكالمات الصوتية بالكامل، ليمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الخصوصية وإدارة الإشعارات، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الرسائل الخاصة داخل التطبيق.

تطور متسارع للرسائل الخاصة

ولا تمثل المكالمات الصوتية تحديثاً منفصلاً، بل تأتي امتداداً لسلسلة من التحسينات التي أجرتها «تيك توك» على نظام الرسائل خلال العامين الماضيين؛

فبعد أن كانت الرسائل الخاصة تقتصر على المحادثات النصية، أضافت الشركة تدريجياً دعماً للرسائل الصوتية، وإرسال الصور، ومقاطع الفيديو، والمحادثات الجماعية، وقنوات البث، بالإضافة إلى ميزة «سلسلة التواصل» (DM Streaks) التي تشجّع المستخدمين على استمرار التفاعل اليومي، في محاولة لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق.

ويبدو أن المكالمات الصوتية تمثل المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية؛ إذ تمنح المستخدمين إمكانية الانتقال من مشاركة مقطع فيديو إلى مناقشته مباشرة عبر اتصال صوتي دون مغادرة المنصة.

«تيك توك» توفر إعدادات للتحكم في استقبال المكالمات أو تعطيلها

لا موعد للإطلاق

ورغم ظهور الميزة لدى عدد محدود من المستخدمين، فإن «تيك توك» لم يعلن رسمياً عن موعد إطلاقها عالمياً، كما لم يؤكد ما إذا كانت ستتوفر لجميع الحسابات عند الإطلاق أو ستبدأ في أسواق محددة قبل تعميمها.

وكما هو الحال مع كثير من المزايا التجريبية، قد تُجري الشركة تعديلات إضافية على الخدمة قبل إطلاقها النهائي، أو توسع نطاق الاختبارات تدريجياً بناءً على ملاحظات المستخدمين ونتائج المرحلة الحالية.

وفي حال اعتماد الميزة رسمياً، فإنها ستكون واحدة من أبرز الإضافات التي يشهدها تطبيق «تيك توك» هذا العام، وستعزز من حضوره في سوق تطبيقات التواصل، التي تشهد منافسة متزايدة بين المنصات الكبرى لتقديم تجربة تجمع بين المحتوى والتواصل في مكان واحد.

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