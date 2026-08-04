ملحقات «يوغرين نيكسود إير» و«ماغفلو إير»: طاقة مبهرة لأجهزة «أبل» في جيبك

أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة «أبل»، مثل الهواتف الجوالة والكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية التنقل بسلاسة بسبب تقديم شواحن محمولة منخفضة السماكة وخفيفة الوزن من «يوغرين» UGreen من خلال سلسلتي الملحقات «نيكسود إير» Nexode Air و«ماغفلو إير» MagFlow Air.

شواحن صغيرة الحجم

وتجمع هذه الإصدارات بين التصاميم فائقة الصغر التي يسهل وضعها في الجيب أو الحقيبة والأداء الفعال الذي يوفر شحناً سريعاً بقدرات تصل إلى 65 واط للكمبيوترات والهواتف الذكية، إلى جانب الاعتماد على تقنيات حماية متطورة للتحكم بدرجات الحرارة.

واختبرت «الشرق الأوسط» هذه الملحقات قبل إطلاقها في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.

شاحن «نيسكود إير» صغير الحجم

* شاحن «نيسكود إير» Nexode Air

- استخدامات متعددة: يجمع هذا الشاحن بين الحجم المدمج والأداء الفائق ليقدم حلاً مثالياً لمستخدمي كمبيوترات «ماكبوك إير» وهواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» اللوحية وسماعات «إيربودز»، وغيرها من أجهزة «أبل»، ليكون ملحقاً مريحاً متعدد الاستخدامات يلبي احتياجات العمل والسفر.

- قدرة الشحن: يوفر الشاحن قدرة شحن سريعة ومستقرة تصل إلى 65 واط.

- كفاءة الطاقة في حجم صغير: يستخدم الشاحن تقنية GaN «نيتريد الغاليوم» المتقدمة التي تتيح تحقيق كفاءة طاقة عالية وتصغير الحجم بشكل ملحوظ دون التأثير على استقرار الأداء، ليصبح حجم الشاحن أصغر من شاحن «أبل» بنحو 74 في المائة.

- دعم بروتوكولات الشحن: يتميز الشاحن بدعمه الواسع لبروتوكولات الشحن السريع الحديثة، مثل USB Power Delivery 3.2 وProgrammable Power Supply PPS، إلى جانب التوافق مع معايير Quick Charge وAFC؛ ما يجعله شاحناً شاملاً لمختلف الأجهزة الذكية.

- إدارة الحرارة تحت الضغط: يحافظ نظام الحماية على استقرار الأداء تماماً عند العمل تحت أحمال قصوى مستمرة ولفترات طويلة.

- الملحقات المرفقة: يُرفق مع الشاحن كابل عالي الجودة يدعم نقل الطاقة لغاية 100 واط مع حزام تثبيت لتسهيل التنقل.

- السعر والتوافر في المنطقة العربية: يبلغ سعر الشاحن 129 ريالاً سعودياً (نحو 34 دولاراً أميركياً)، وهو متوفر في المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

شاحن «نيسكود إير سليم» فائق النحافة

شاحن «نيكسود إير سليم» Nexode Air Slim

- قدرات شحن متقدمة: ولمن يبحث عن حجم أصغر، نذكر شاحن «نيكسود إير سليم» بقدرة 65 واط الذي يمثل خياراً فائق النحافة وسهل الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد؛ ليمنح المستخدم المزيد من المرونة والراحة أثناء التنقل.

- كفاءة المساحة وتوزيع المنفذ: الحجم الصغير لهذا الشاحن يناسب المقابس الجدارية المزدحمة والأماكن الضيقة خلف الأثاث ومكاتب العمل، متفوقاً على الشواحن التقليدية الضخمة.

- تجربة السفر والمرونة: يمثل هذا الشاحن حلاً مريحاً للمسافرين كثيري التنقل الذين يحتاجون إلى التخلص من الأعباء الإضافية؛ وذلك بفضل دمج مزايا الشحن المتعددة في هيكل انسيابي خفيف الوزن للغاية يسهل الانزلاق داخل أصغر جيوب الحقائب.

- السعر والتوافر في المنطقة العربية: يبلغ سعر هذا الشاحن النحيف 159 ريالاً سعودياً (نحو 42 دولاراً أميركياً)، وهو متوفر في المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاحنين مزودان بتقنية «ثيرمال غارد» Thermal Guard للتحكم الذكي بدرجة الحرارة خلال عملية الشحن، كما يتمتعان بتوافق واسع مع مختلف أجهزة «أبل» بما يضمن شحناً آمناً وموثوقاً في تصميم مدمج وسهل الحمل.

بطارية «ماغفلو إير» المغناطيسية

بطارية مغناطيسية بتصميم نحيف

توفر البطارية المحمولة المغناطيسية «ماغفلو إير» MagFlow Air بشحنة تبلغ 10,000 ملي أمبير - ساعة وقدرة 15 واط تجربة شحن سلسة أثناء التنقل. وتتيح تقنية الشحن المغناطيسي المعتمدة وفق معيار «كاي2» Qi2 بقدرة 15 واط سهولة في الاستخدام، بينما توفر وصلة «يو إس بي تايب-سي» المدمجة، إلى جانب منفذ «يو إس بي تايب-سي» إضافي، مرونة أكبر لتلبية مختلف احتياجات الشحن. ويعتمد هذا الملحق على خلايا بطاريات «إيه تي إل» ATL عالية الجودة بهدف تعزيز مستويات الأمان وضمان تقديم أداء موثوق.

- جودة التصميم والمواد الخارجية: البطارية مصممة بعناية فائقة، حيث تجمع بين مادة السيليكون ذات الملمس الناعم والمعدني المتين لحماية الهواتف من الخدوش أثناء التثبيت المغناطيسي.

- الشحن التمريري Passthrough Charging: تدعم البطارية ميزة الشحن المزدوج أو التمريري؛ ما يتيح للمستخدم شحن البطارية والهاتف المتصل بها عبر الوصلة المدمجة أو المنفذ الإضافي في الوقت نفسه؛ بهدف توفير الوقت.

- جودة الكابل المدمج: يخضع الكابل المدمج لاختبارات قاسية تشمل آلاف عمليات الثني بما يتوافق مع المعايير العالية؛ ما يضمن عدم تلفها خلال الاستخدام اليومي المكثف أثناء الحركة والترحال.

- السعر والتوافر في المنطقة العربية: ويبلغ سعر البطارية المغناطيسية 289 ريالاً سعودياً (نحو 77 دولاراً أميركياً)، وهي متوفرة في المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.