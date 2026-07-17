هل يحمي فيتامين «سي» قلبك؟... فوائد صحية قد لا تعرفها

يرتبط اسم فيتامين «سي» غالباً بتقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد، إلا أن دوره قد يمتد إلى دعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتشير دراسات علمية إلى أن الحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين قد يساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل بعض العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لموقع «هيلس».

ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد الأطباء أن فيتامين «سي» ليس بديلاً عن الأدوية أو نمط الحياة الصحي، بل يمكن أن يكون جزءاً من منظومة متكاملة للحفاظ على صحة القلب.

دعم صحة الأوعية الدموية

يُسهم فيتامين «سي» في تعزيز صحة الأوعية الدموية من خلال زيادة إنتاج ونشاط أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية وتوسّعها، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل، ويخفّف الجهد الذي يبذله القلب لضخ الدم إلى أنحاء الجسم.

كما يحتاج الجسم إلى فيتامين «سي» لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يحافظ على قوة ومرونة جدران الأوعية الدموية، مما يساعد في دعم صحة القلب على المدى الطويل.

المساعدة في ضبط ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات فيتامين «سي» قد يرتبط بانخفاض ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

لكن الخبراء يشددون على أن فيتامين «سي» لا يمكن أن يحل مكان أدوية ضغط الدم الموصوفة من الطبيب، بل قد يكون عاملاً مساعداً إلى جانب العلاج، والغذاء المتوازن، والنشاط البدني المنتظم.

يعدّ البرتقال أحد أبرز مصادر فيتامين «سي» (أ.ف.ب)

تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي

يلعب الالتهاب المزمن دوراً في تطور أمراض القلب؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتراكم الترسبات داخل الشرايين.

ويعمل فيتامين «سي» بوصفه مضاداً للأكسدة، حيث يساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، كما يدعم دفاعات الجسم الطبيعية، وقد يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

دور محتمل في حماية القلب من الجلطات

تشير بعض الأبحاث إلى أن فيتامين «سي» قد يساعد الجسم في عملية تحلل الفيبرين، وهي الآلية الطبيعية التي يستخدمها الجسم للتخلص من الجلطات بعد تكوّنها.

وقد أظهرت بعض الدراسات تأثيراً إيجابياً لدى أشخاص يعانون من مرض الشريان التاجي أو السكري من النوع الثاني، إلا أن الباحثين يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة.

الفراولة مصدر ممتاز للألياف الغذائية والفيتامينات (بكسلز)

كيف تحصل على فيتامين «سي»؟

أفضل طريقة للحصول على فيتامين «سي» هي من المصادر الطبيعية، مثل البرتقال والليمون، والفراولة، والتوت، والفلفل الحلو، والبروكلي والخضراوات الغنية بالفيتامينات.

أما تناول المكملات فيُنصح باستشارة الطبيب، خصوصاً لمن يعانون أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

في النهاية، قد يكون فيتامين «سي» حليفاً مهماً لصحة القلب، لكنه ليس الحل الوحيد. فالقلب الصحي يحتاج إلى مجموعة من العادات اليومية، تبدأ بالغذاء المتوازن، والنشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، والالتزام بالتوجيهات الطبية.

فصحة القلب لا تُبنى على عنصر واحد، بل على اختيارات صغيرة تتراكم لتصنع فرقاً كبيراً مع مرور الوقت.