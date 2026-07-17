الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الفائزين في نهائي كأس العالم الذي سيقام، يوم الأحد المقبل، بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم البطولة، بالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، في محاكاة لتقليد رياضي أميركي سيطبق على درة تاج البطولات التي ينظمها «الفيفا».

وأوضح «الفيفا» أنه سيتم تقديم 30 خاتماً مصنوعاً تحديداً للفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام في استاد نيويورك نيوجيرسي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخاً مؤقتة فور انتهاء المباراة.

وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.

وسيظهر على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.

وستشكل خواتم اللاعبين جزءاً من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسمياً.

وتعد خواتم البطولة تقليداً عريقاً في الرياضات الكبرى في أميركا الشمالية، بما في ذلك دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي ودوري البيسبول الأميركي للمحترفين ودوري هوكي الجليد، لكنها لم تُمنح من قبل في أي مسابقة أو بطولة تابعة لـ«الفيفا».