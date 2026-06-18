الوقت ليس كافياً؟ 7 حيل ذكية للحصول على البروتين يومياً

وسط نمط الحياة السريع وكثرة الالتزامات اليومية بين العمل والدراسة والتنقل، قد يصبح الالتزام بتناول الكمية الكافية من البروتين تحدياً حقيقياً. ومع ذلك، لا يتطلب الأمر خططاً غذائية معقدة أو تغييرات جذرية، بل يمكن تحقيق احتياجات الجسم من البروتين من خلال عادات بسيطة ومتكررة تُدمج بسهولة في الروتين اليومي. وتوزيع استهلاك البروتين على مدار اليوم، بدلاً من حصره في وجبة واحدة، يساعد على تحسين الشبع، ودعم صحة العضلات، والحفاظ على مستويات طاقة مستقرة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

فيما يلي سبع طرق عملية وبسيطة تساعدك على تحقيق أهدافك من البروتين حتى في أكثر الأيام ازدحاماً:

1. وزَِّع استهلاكك من البروتين على مدار اليوم

تناوُل الكمية اليومية الكاملة من البروتين في وجبة واحدة كبيرة لا يُعد الخيار الأمثل، إذ تشير الأبحاث إلى أن الجسم يستفيد من البروتين بشكل أكثر كفاءة عند توزيعه على عدة وجبات أو فترات تغذية خلال اليوم. يساعد هذا التوزيع المتوازن على تحسين عملية بناء وإصلاح العضلات، كما يُسهم في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة وتقليل الشعور بالجوع المفاجئ. وعند دمج البروتين مع الكربوهيدرات والدهون الصحية بكميات معتدلة في الوجبات المختلفة، يصبح التحكم في الشهية أسهل، خصوصاً خلال أيام العمل أو الدراسة المزدحمة.

2. استبدل بالزبادي العادي الزبادي اليوناني أو الجبن القريش

يُعد استبدال الزبادي اليوناني بالزبادي العادي خطوة بسيطة لكنها فعّالة لزيادة كمية البروتين اليومية. تتميز منتجات الألبان المُصفّاة مثل الزبادي اليوناني والجبن القريش، بكونها مصادر غنية بالبروتين وسهلة الاستخدام في مختلف الوجبات، سواء في الإفطار أو كوجبات خفيفة أو حتى في الصلصات. يحتوي كوب واحد من الزبادي اليوناني قليل الدسم على نحو 24 غراماً من البروتين، بينما يحتوي الجبن القريش على نحو 28.5 غرام. وجود هذه الخيارات في الثلاجة يوفّر مصدراً سريعاً ومباشراً للبروتين في اللحظات التي لا يتوفر فيها وقت للطهي.

3. أضف مسحوق البروتين إلى وجبات الإفطار

إضافة ملعقة من مسحوق البروتين إلى وجبة الإفطار اليومية تُعد وسيلة سهلة لرفع كمية البروتين دون تغيير كبير في الروتين. لا يشترط الاعتماد على مخفوقات البروتين بشكل دائم، إذ يمكن إضافة بروتين مصل اللبن أو البروتين النباتي إلى أطعمة بسيطة مثل دقيق الشوفان أو القهوة أو عجينة الفطائر. هذه الإضافة وحدها يمكن أن توفر ما بين 25 و30 غراماً من البروتين، مما يجعل وجبة الإفطار أكثر توازناً وإشباعاً دون جهد إضافي يُذكر.

4. امزج بياض البيض السائل مع بيضة كاملة

الجمع بين بيضة كاملة وبياض البيض السائل يُعد طريقة ذكية لزيادة محتوى البروتين مع الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية. يمنح الصفار نكهة غنية ومغذيات مهمة، بينما يرفع بياض البيض من نسبة البروتين الكلي في الوجبة. هذا المزيج يُعد خياراً عملياً لتحضير وجبة إفطار سريعة مثل الأومليت، خصوصاً في الصباحات المزدحمة، كما يوفر بروتيناً عالي الجودة وسهل الامتصاص لبدء اليوم بطاقة أفضل.

5. حضّر وجبات غداء سريعة باستخدام المأكولات البحرية المعلبة

تُعد الأسماك المعلبة خياراً عملياً وسريعاً للحصول على البروتين دون الحاجة إلى التبريد أو التحضير المعقد. وجود التونة أو السلمون أو السردين المعلب في مكان العمل أو المنزل يتيح تحضير وجبة غداء غنية بالبروتين خلال دقائق. تحتوي العلبة الواحدة عادةً على نحو 25 غراماً من البروتين، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب. ولأن بعض الأنواع قد تكون ذات رائحة قوية، يُفضَّل اختيار الأنواع الأقل رائحة مثل التونة البيضاء الصلبة، أو تناولها في أماكن جيدة التهوية لتجنب الإزعاج في بيئات العمل المشتركة.

6. حضّر وجبات خفيفة غنية بالبروتين مسبقاً يوم الإجازة

تحضير الوجبات الخفيفة مسبقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع يُعد خطوة فعالة لضمان توفر مصادر البروتين طوال أيام الأسبوع المزدحمة. عندما يكون الجدول اليومي مليئاً بالاجتماعات أو الالتزامات، يصبح من السهل اللجوء إلى خيارات غذائية عشوائية إذا لم تتوفر بدائل صحية جاهزة. لذلك، يساعد تخصيص وقت بسيط لتحضير وجبات خفيفة غنية بالبروتين على تقليل التوتر الغذائي، ودعم الالتزام بالأهداف الصحية حتى في أكثر الأيام انشغالاً.

7. احتفظ بألواح بروتين جاهزة للتخزين

تُعد ألواح البروتين خياراً عملياً وسريعاً يمكن الاعتماد عليه في أي وقت، خصوصاً عند غياب الوقت أو عدم توفر الطعام. الاحتفاظ بعلبة من ألواح البروتين في درج المكتب أو الحقيبة يوفر حلاً فورياً عند حدوث انشغالات مفاجئة مثل الاجتماعات الطويلة أو المواعيد المتداخلة. يُنصح باختيار ألواح تحتوي على 15 إلى 20 غراماً من البروتين على الأقل، مع تقليل نسبة السكر المضاف، للحصول على طاقة مستقرة وشعور بالشبع دون الحاجة إلى تحضيرات إضافية أو أدوات خاصة.

ولا يتطلب تحقيق أهداف البروتين اليومية تغييرات معقدة، بل يعتمد بشكل أساسي على تنظيم العادات الغذائية واختيار خيارات ذكية وسهلة التطبيق. من خلال هذه الاستراتيجيات البسيطة، يمكن الحفاظ على تغذية متوازنة تدعم الصحة والطاقة حتى في أكثر الأيام ازدحاماً.