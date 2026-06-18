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4 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من شريحة الجبن

مجموعة من الأطعمة التي توفر كمية أكبر من الكالسيوم في الحصة الواحدة مقارنة بشريحة الجبن (بيكسلز)
مجموعة من الأطعمة التي توفر كمية أكبر من الكالسيوم في الحصة الواحدة مقارنة بشريحة الجبن (بيكسلز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

4 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من شريحة الجبن

مجموعة من الأطعمة التي توفر كمية أكبر من الكالسيوم في الحصة الواحدة مقارنة بشريحة الجبن (بيكسلز)
مجموعة من الأطعمة التي توفر كمية أكبر من الكالسيوم في الحصة الواحدة مقارنة بشريحة الجبن (بيكسلز)

يحتاج معظم البالغين إلى نحو 1000 ملغ من الكالسيوم يومياً للحفاظ على صحة العظام والأسنان. ورغم أن الجبن يُعد من أشهر مصادر الكالسيوم، فإن شريحة نموذجية من الجبن (نحو 28 غراماً) تحتوي على حوالي 155 ملغ من الكالسيوم، أي ما يعادل 15 في المائة من الاحتياج اليومي الموصى به.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي توفر كمية أكبر من الكالسيوم في الحصة الواحدة مقارنة بشريحة الجبن، وفق ما نشر موقع «فيريويل هيلث».

الزبادي... مصدر غني بالكالسيوم

كمية الكالسيوم: 415 ملغ

حجم الحصة: 8 أونصات (نحو 227 غراماً)

يُعد الزبادي من أفضل مصادر الكالسيوم، إذ يوفر نحو 40 في المائة من الاحتياج اليومي الموصى به. ويُنصح باختيار الأنواع الطبيعية قليلة الدسم للحصول على أكبر فائدة غذائية.

ويمكن إضافة الزبادي إلى العصائر أو استخدامه في وصفات مختلفة لمن لا يفضل تناوله بمفرده.

السردين... خيار ممتاز بعيداً عن الألبان

كمية الكالسيوم: 325 ملغ

حجم الحصة: 3 أونصات

يُعد السردين من أفضل المصادر غير اللبنية للكالسيوم، إذ توفر الحصة الواحدة منه نحو ثلث الاحتياج اليومي تقريباً.

كما يتميز بغناه بأحماض «أوميغا 3» الدهنية المفيدة لصحة القلب.

عصير البرتقال المدعوم بالكالسيوم

كمية الكالسيوم: 349 ملغ

حجم الحصة: كوب واحد

لا يحتوي البرتقال بطبيعته على كميات كبيرة من الكالسيوم، لكن الكثير من أنواع عصير البرتقال تُدعّم به.

ويحتوي كوب واحد من العصير المدعوم على 349 ملغ من الكالسيوم، في حين لا يتجاوز محتوى العصير غير المدعوم عادةً 30 ملغ.

الحليب... المصدر التقليدي للكالسيوم

كمية الكالسيوم: 299 ملغ

حجم الحصة: كوب واحد

يرتبط الحليب بالكالسيوم في أذهان كثيرين، وهو بالفعل مصدر ممتاز له. فالكوب الواحد من الحليب الخالي من الدسم يوفر نحو 299 ملغ من الكالسيوم، أي ما يعادل نحو 23 في المائة من الاحتياج اليومي.

أما الحليب كامل الدسم فيحتوي على نحو 276 ملغ من الكالسيوم.

حليب الصويا وبدائل الحليب المدعومة

كمية الكالسيوم: 299 ملغ

حجم الحصة: كوب واحد

توفر بدائل الحليب المدعومة، مثل حليب الصويا، كمية من الكالسيوم مماثلة تقريباً للحليب البقري.

كما تُدعّم بعض أنواع حليب الشوفان وحليب اللوز بالكالسيوم، لذا يُنصح بالتحقق من الملصق الغذائي قبل الشراء.

التوفو الصلب... خيار مثالي للنباتيين

كمية الكالسيوم: 253 ملغ

حجم الحصة: نصف كوب

يُعد التوفو من المصادر الممتازة للكالسيوم، خصوصاً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

ويُفضل اختيار التوفو الصلب المصنوع باستخدام «كبريتات الكالسيوم»، إذ يوفر نصف كوب منه نحو ربع الاحتياج اليومي من الكالسيوم.

السلمون المعلب بالعظام

كمية الكالسيوم: 181 ملغ

حجم الحصة: 3 أونصات

يُشكل السلمون المعلب الذي يحتوي على العظام مصدراً جيداً للكالسيوم، إذ توفر الحصة الواحدة 181 ملغ منه.

وتكمن أهمية العظام في أنها ترفع محتوى الكالسيوم بشكل ملحوظ، مقارنة بفيليه السلمون الطازج الذي يحتوي على كميات محدودة منه.

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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

مخلل الملفوف... حمية يقبل عليها أعضاء إدارة ترمب لإنقاص أوزانهم

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف تقلل الالتهابات لدى السيدات (جامعة أريزونا)
الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف تقلل الالتهابات لدى السيدات (جامعة أريزونا)

لجأ أعضاء كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظام غذائي جديد يعتمد على مخلل الملفوف في مسعى لإنقاص أوزانهم، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضحت الصحيفة أن كلاً من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الصحة روبرت إف كينيدي الابن، ووزير النقل شون دافي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، يعتمدون على تلك الحمية رغم «الروائح الكبريتية» الناجمة عنها، التي «تسببت في بعض الاحتكاكات الداخلية» داخل البيت الأبيض.

ووفقاً للصحيفة، فهم يتبعون نصيحة دكتور التغذية شون أومارا، الذي يوصي مرضاه بإعطاء الأولوية للأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف إلى جانب شرائح اللحم (الستيك) المستمدة من أبقار تتغذى على العشب. كما ينصح الطبيب مرضاه بالابتعاد عن الكحول والأطعمة السكرية، ويُقال إن هذا النظام الغذائي يساعد في تقليل الدهون الحشوية ودعم عملية الهضم.

ورفض أومارا مناقشة حالات مرضاه في مقابلة مع الصحيفة، إلا أن أشخاصاً مطلعين على الأمر أخبروا الصحيفة بأن كينيدي ولوتنيك ودفي قد تلقوا جميعاً العلاج على يد هذا الطبيب.

وتبلغ تكلفة الاستشارة المباشرة مع أومارا 18 ألف دولار، في حين تبدأ تكلفة «خطط تحسين الأداء الصحي» في عيادته من 8 آلاف دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتشير التقارير إلى أن كينيدي -الذي جرب العديد من الحميات الغذائية الرائجة على مر السنين- كان أول من تبنى طريقة تلك الحمية قبل عام، في حين التزم بها فانس خلال فترة الصوم الكبير لكنه استمر في اتباعها بعد ذلك.

وكان وزير الصحة قد زعم سابقاً أنه فقد نحو 9 كيلوغرامات في 20 يوماً بفضل نظام غذائي تضمن الزبادي و«الكيمتشي» الذي يعتمد على الخضروات ومخلل الملفو،ف وهو ما دفع خبراء التغذية إلى إبداء الحذر والتحفظ.

مخلل الملفوف التقليدي يُعد من الأطعمة المخمرة التي تحتوي على أنواع متعددة من بكتيريا حمض اللاكتيك (بيكسلز)

ورغم أن كينيدي كان «ينفر أحياناً من المذاق اللاذع والقوي» لـ«مخلل الملفوف»، فإنه نسب الفضل لهذا النظام الغذائي في إنقاص وزنه وتخفيف الآلام والأوجاع، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن لكل مسؤول في إدارة ترمب طريقته الخاصة لضمان الحصول على حصته من «مخلل الملفوف».

فقد كشفت شيريل هاينز، زوجة كينيدي، في برنامج «بودكاست» مع كاتي ميلر العام الماضي، أن زوجها يستيقظ مبكراً كل صباح لطهي شريحة لحم وتناول مخلل الملفوف، الذي يُعد طبقاً أساسياً في ألمانيا وأوروبا الوسطى.

وقالت هاينز: «كان يناولني كيساً من مخلل الملفوف ويقول: هل يمكنك وضعه في حقيبتك؟ فأرد عليه: في الواقع، لا أستطيع».

أما فانس، فيتناول «مخلل الملفوف» غالباً في وجبة الغداء، إلى جانب البيض والمخللات والتوت. وفي العشاء، يتناول لحم البقر أو الضأن مع «مخلل الملفوف»، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال» التي لفتت إلى أنه من المعروف أن نائب الرئيس الأميركي يتناول وجبات خفيفة مثل شرائح لحم البقر المجفف المستمد من ماشية تغذت على العشب على متن طائرة «إير فورس تو»، أو يتناول شطيرة «هامبرغر» بدون خبز مع طبق جانبي من الخضروات المخمرة، وبدلاً من الذهاب إلى متجر البقالة، تشير التقارير إلى أن لوتنيك يُعِدّ الخضروات المخمرة بنفسه في المنزل.

ولم يتضح ما إذا كان ترمب نفسه موافقاً على هذا النظام الصحي؛ فقد أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أنه «قاوم في بعض الأحيان فكرة التخلي عن الأطعمة غير الصحية»، وذكرت أنه شوهد في وقت سابق من هذا الشهر خلال نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في نيويورك وهو يتناول البطاطس المقلية والبيتزا ومشروبه المفضل «دايت كوك».

وفي الفحص الطبي الأخير لترمب، صرح طبيب البيت الأبيض الدكتور شون باربابيلا بأنه قدّم المشورة له بشأن إنقاص الوزن، موصياً بزيادة النشاط البدني وتغيير النظام الغذائي.

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أطعمة صحية دونالد ترمب أميركا
صحتك

ما أفضل وقت للاستيقاظ بعد سن الستين؟

مع التقدم في السن يميل الأفراد غالباً إلى النوم والاستيقاظ في وقت أبكر (بيكسلز)
مع التقدم في السن يميل الأفراد غالباً إلى النوم والاستيقاظ في وقت أبكر (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما أفضل وقت للاستيقاظ بعد سن الستين؟

مع التقدم في السن يميل الأفراد غالباً إلى النوم والاستيقاظ في وقت أبكر (بيكسلز)
مع التقدم في السن يميل الأفراد غالباً إلى النوم والاستيقاظ في وقت أبكر (بيكسلز)

مع التقدم في العمر، تطرأ تغيرات طبيعية على الساعة البيولوجية وأنماط النوم، فتتحول عادات كانت مألوفة في مرحلة الشباب، مثل السهر حتى ساعات متأخرة، إلى سلوكيات أقل شيوعاً. ويجد كثير من كبار السن أنفسهم يميلون إلى النوم مبكراً والاستيقاظ في ساعات الفجر الأولى، وأحياناً قبل ذلك بكثير. هذا التحول يثير تساؤلاً مهماً: هل الاستيقاظ المبكر جداً أمر طبيعي بعد الستين، أم أنه مؤشر يستدعي القلق؟ وهل يوجد وقت مثالي للاستيقاظ في هذه المرحلة العمرية؟

تقول الدكتورة بريين مينر، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة ييل والمتخصصة في طب الشيخوخة وطب النوم: «لا أحد يحب الاستيقاظ في الثالثة أو الرابعة صباحاً، ولكن هذا هو الوقت الذي يستيقظ فيه بعض كبار السن»، وذلك وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

متى يجب الاستيقاظ بعد الستين؟

تتغير أنماط النوم بشكل واضح مع التقدم في السن، وليس دائماً نحو الأفضل. فكثير من كبار السن يواجهون صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه. كما تشير الدراسات إلى أنهم قد يحصلون على نوم أقل عمقاً وراحة، بل وأقل إجمالاً مقارنة بالشباب. ومن اللافت أن بعض الأبحاث تشير أيضاً إلى أن كبار السن قد يكونون أكثر قدرة على تحمل قلة النوم مقارنة بالفئات الأصغر سناً.

ويقول جوزيف دزيرزيفسكي، نائب الرئيس الأول للبحوث والشؤون العلمية في المؤسسة الوطنية للنوم (NSF): «هناك العديد من العوامل المختلفة التي قد تساهم في هذه التغيرات»، مشيراً إلى أن من أبرزها التبدلات في الساعة البيولوجية، وتغيرات نمط الحياة، إضافة إلى الحالات الصحية الكامنة.

إلى جانب هذه التحديات، قد يجد بعض من تجاوزوا سن الستين أنفسهم يستيقظون في وقت أبكر بكثير مما اعتادوا عليه سابقاً، وربما أبكر مما يرغبون. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا الأمر بالضرورة مدعاة للقلق.

تؤكد مينر أن «الاستيقاظ المبكر ليس مشكلة، طالما أن الشخص يحصل على قسط كافٍ من النوم». وتوصي المؤسسة الوطنية للنوم بأن يحصل البالغون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلاً، وهي مدة لا تختلف كثيراً عن التوصيات الخاصة بالبالغين الأصغر سناً. وحتى الاستيقاظ في وقت مبكر يصل إلى الساعة الثالثة صباحاً لا يُعد مشكلة بحد ذاته، طالما أن الشخص ينام مبكراً بما يتناسب مع ذلك.

هل هناك وقت مثالي للاستيقاظ؟

تشير مينر إلى أنه لا يوجد ما يمكن اعتباره وقتاً «مثالياً» للاستيقاظ ينطبق على الجميع، مؤكدة أن الأفضل هو الانتباه إلى إشارات الجسم الطبيعية وتنظيم مواعيد النوم وفقها.

ويتفق دزيرزيفسكي مع هذا الرأي، موضحاً أن العامل الأهم ليس توقيت الاستيقاظ بحد ذاته، بل انتظام نمط النوم. ويقول: «لا يوجد جدول مثالي واحد يناسب جميع كبار السن، ولكن هناك نمط مثالي، وهو النمط الثابت».

ويضيف أنه من الأفضل، قدر الإمكان، الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يومياً، مشيراً إلى أن «أفضل جدول للنوم هو ذلك الذي يمكنك الالتزام به بشكل يومي».

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تحتوي حبة أفوكادو كاملة على نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف ما يجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الاستهلاك اليومي من الألياف (بيكسباي)
تحتوي حبة أفوكادو كاملة على نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف ما يجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الاستهلاك اليومي من الألياف (بيكسباي)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

أطعمة غنية بالألياف تستحق إضافتها إلى نظامك الغذائي

تحتوي حبة أفوكادو كاملة على نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف ما يجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الاستهلاك اليومي من الألياف (بيكسباي)
تحتوي حبة أفوكادو كاملة على نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف ما يجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الاستهلاك اليومي من الألياف (بيكسباي)

تُعدّ الألياف الغذائية من العناصر الأساسية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع والمساهمة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. ويوصي الخبراء بأن يستهلك البالغون نحو 14 غراماً من الألياف لكل ألف سعرة حرارية يومياً، أي ما يقارب 25 غراماً للنساء و38 غراماً للرجال. ورغم أن الفاصولياء تُعرف بأنها من أبرز مصادر الألياف، فإن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي توفر كميات مماثلة أو كبيرة من هذا العنصر الغذائي المهم، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

الأفوكادو

تحتوي حبة أفوكادو كاملة على نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف، ما يجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الاستهلاك اليومي من الألياف. ويمكن إضافتها إلى الخبز الكامل أو السلطات أو أطباق الخضار المختلفة.

التوت والفواكه الغنية بالألياف

يتميز التوت الأحمر والأسود بمحتواه المرتفع من الألياف، إذ يوفر نصف كوب من التوت الأحمر نحو 4 غرامات، بينما يحتوي التوت الأسود على 3.8 غرامات. كما تُعد فواكه أخرى مثل فاكهة «باشن فروت»، والجوافة، والرمان، والإجاص، والتفاح، والموز، والبرتقال مصادر جيدة للألياف وسهلة التناول كوجبات خفيفة.

يتميز التوت الأحمر والأسود بمحتواه المرتفع من الألياف (بيكسباي)

العدس

يوفر نصف كوب من العدس نحو 7.8 غرامات من الألياف، إضافة إلى كونه مصدراً مهماً للبروتين النباتي. ويمكن استخدامه في الحساء والسلطات أو إضافته إلى الصلصات المختلفة.

المكسرات والبذور

تحتوي اللوز والفستق وجوز البقان على كميات جيدة من الألياف، بينما تتصدر بذور الشيا القائمة بما يقارب 10 غرامات من الألياف لكل أونصة (الأونصة تساوي 28 غراماً). كما تُعد بذور دوار الشمس واليقطين خيارات مفيدة يمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان أو السلطات.

تحتوي أنواع عديدة من الخضروات على كميات مهمة من الألياف (بيكسباي)

الخضراوات والحبوب الكاملة

تُعد البازلاء الخضراء من أغنى الخضراوات بالألياف، إلى جانب كرنب بروكسل والبروكلي. كما توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا وخبز الحبوب الكاملة كميات مهمة من الألياف يمكن دمجها بسهولة في الوجبات اليومية.

كيف تزيد استهلاك الألياف؟

ينصح الخبراء بزيادة الألياف تدريجياً لتجنب الانتفاخ والغازات، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء. كما يُفضل التنويع بين مصادر الألياف المختلفة وقراءة الملصقات الغذائية لمعرفة محتوى المنتجات من هذا العنصر الغذائي المهم.

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