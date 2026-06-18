سرّ النوم الجيد في وجبة العشاء… كيف يقضي البوتاسيوم على الأرق؟

تشير أبحاث حديثة إلى أن جودة النوم لا تعتمد فقط على الروتين الليلي أو عدد ساعات الراحة، بل قد تتأثر أيضاً بعوامل غذائية مثل كمية البوتاسيوم التي يتم تناولها في وجبة العشاء. وتوضح دراسات علمية أن هذا المعدن الأساسي يلعب دوراً مهماً في استرخاء العضلات وتنظيم وظائف الجسم، مما قد ينعكس على تحسين النوم والحد من اضطراباته، في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلات النوم المزمنة.

ويعرض تقرير نشره «فري ويل هيلث»، أبرز ما توصلت إليه الدراسات حول العلاقة بين تناول البوتاسيوم في وجبة العشاء وجودة النوم، وكيف يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على الراحة الليلية.

ما الذي تقوله الدراسات؟

قالت يي مين تيو، إخصائية التغذية السريرية المعتمدة في «UCI Health»، إن البوتاسيوم يلعب دوراً مهماً في وظائف العضلات والأعصاب وتوازن السوائل وصحة القلب، وهي عوامل قد تؤثر بشكل غير مباشر على جودة النوم. كما يساعد البوتاسيوم في استرخاء الأعصاب والعضلات، مما قد يسهّل عملية النوم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن عدم كفاية تناول البوتاسيوم قد يرتبط باضطرابات النوم، بما في ذلك صعوبة الاستمرار في النوم. ووجدت دراسة يابانية حديثة أن استهلاك البوتاسيوم بشكل عام يرتبط بتحسن النوم وانخفاض معدلات الأرق عند تناوله في وجبة العشاء.

وأضافت تيو أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تحتوي أيضاً غالباً على معادن دقيقة مثل المغنيسيوم، والتي تدعم أنماط النوم الصحية. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات والبقوليات ترتبط عادةً بنتائج أفضل للنوم والصحة العامة.

وأشارت إلى أن توقيت العشاء يلعب دوراً مهماً أيضاً، حيث إن تناول وجبة متوازنة قبل النوم بساعات يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع والحموضة، مما قد يقلل من اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص.

البوتاسيوم يلعب دوراً مهماً في وظائف العضلات والأعصاب وتوازن السوائل وصحة القلب (بيكسلز)

كيف يمكن إدخال البوتاسيوم إلى وجبة العشاء؟

قالت مِندي هار، أستاذة مساعدة في معهد نيويورك للتكنولوجيا، إن أفضل طريقة لزيادة البوتاسيوم هي من خلال الطعام وليس المكملات.

وأوضحت أن العديد من الأشخاص باتوا يستبدلون بالبروتين الحيواني البقوليات مثل الفاصولياء والعدس، وهي مصادر جيدة للبوتاسيوم.

ومن أبرز مصادر البوتاسيوم:

السبانخ، والكرنب، والبطاطا الحلوة، والقرع، والموز، والحمضيات، والأفوكادو، والإدامامي، والسلمون، والمكسرات والبذور، والزبادي.

المخاطر المحتملة

حذّرت تيو من أن بعض الأشخاص قد يتعرضون لمضاعفات صحية إذا زادوا تناول البوتاسيوم بشكل كبير، خصوصاً مرضى الكلى المزمنة، وقصور القلب المتقدم، أو من يتناولون أدوية معينة مثل ACE inhibitors أو ARBs أو مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم.

وأشارت هار إلى أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب، لذلك يجب توخي الحذر.

النوم والصحة الغذائية بشكل عام

وأكدت تيو أن التركيز على نمط غذائي متوازن على المدى الطويل أكثر أهمية من التركيز على عنصر غذائي واحد فقط.

وأضافت أن تناول وجبات كبيرة وثقيلة قبل النوم مباشرةً قد يضر بجودة النوم، بينما النوم على معدة فارغة تماماً قد يسبب اضطراباً أيضاً.

كما أوضحت أن حساسية بعض الأطعمة قد تؤثر على النوم عند تناولها في المساء، مشيرةً إلى أن أفضل نهج هو تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية.

واختتمت بالقول إن مشكلات النوم غالباً ما ترتبط بعوامل متعددة مثل التوتر، والأدوية، والحالات الصحية، وليس بعامل واحد فقط، وإذا استمرت مشكلات النوم فمن الأفضل استشارة الطبيب.