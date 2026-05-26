كم ساعة يمكن ترك الحليب خارج الثلاجة قبل أن يفسد؟

يُعد الحليب من المواد الغذائية الحساسة التي تتأثر بسرعة بالظروف المحيطة، خصوصاً درجة الحرارة. ومع أن كثيرين قد يتركونه خارج الثلاجة لفترة دون انتباه، فإن ذلك قد يؤدي إلى فساده نتيجة نمو البكتيريا. لذا، من المهم فهم المدة الآمنة لترك الحليب دون تبريد، ومعرفة الإرشادات الصحيحة لتخزينه، لتقليل خطر تلفه والحفاظ على سلامته للاستهلاك. ووفقاً لما أورده موقع «فيري ويل هيلث»، فإن التعامل الصحيح مع الحليب يلعب دوراً أساسياً في الوقاية من مخاطره الصحية.

ما إرشادات تخزين الحليب؟

هناك مجموعة من التوصيات التي تساعد في الحفاظ على جودة الحليب وتقليل احتمالية فساده، من أبرزها:

- عدم ترك الحليب في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، لأن البكتيريا تبدأ في التكاثر بسرعة بعد هذه المدة.

- في الأجواء الحارة، مثل أثناء التنزه أو تناول الطعام في الهواء الطلق، قد يفسد الحليب بوتيرة أسرع، لذلك يجب الحرص على إبقائه بارداً قدر الإمكان.

- حفظ الحليب في الثلاجة عند درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية، وهي الدرجة المثالية لإبطاء نمو البكتيريا.

- الانتباه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة، وعدم استهلاك الحليب بعد تجاوزه.

- عادةً ما يحتفظ الحليب بطعمه الجيد لمدة تصل إلى نحو 7 أيام بعد فتحه، بشرط ألا يكون قد انتهت صلاحيته.

عند ملاحظة أي علامات تدل على فساد الحليب، يجب التخلص منه فوراً، حتى وإن تم الالتزام بجميع إرشادات التخزين.

ماذا يحدث عند شرب الحليب الفاسد؟

يتغير شكل الحليب الفاسد ورائحته وطعمه بشكل واضح، نتيجة نمو البكتيريا فيه. وغالباً ما تُعد هذه التغيرات بمثابة إشارات تحذيرية تدفع الأشخاص إلى تجنب استهلاكه.

وفي حال تناول الحليب الفاسد، فقد تظهر مجموعة من الأعراض، منها:

- اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، والقيء، والإسهال، نتيجة تأثير البكتيريا.

- فقدان السوائل (الجفاف)، وهو ما قد يستدعي في بعض الحالات الحصول على رعاية طبية.

وفي حالات أقل شيوعاً، قد تتطور الأعراض لتشمل:

- الحمى

- آلام في الجسم

- بعض الاضطرابات العصبية

وتزداد خطورة هذه التأثيرات الصحية لدى فئات معينة، مثل الرضع، والنساء الحوامل، والأطفال، وكبار السن، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض مزمنة.