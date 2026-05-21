يجنبانك أكثر من كيلوغرام وزناً زائداً سنوياً... نظامان غذائيان بعد انقطاع الطمث

تُظهر الأبحاث أن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء يعانين من زيادة تدريجية في الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث، بمتوسط نحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام سنويّاً بدءاً من منتصف الأربعينات، وذلك نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين وهرمونات أخرى تساعد في تنظيم الشعور بالشبع خلال هذه المرحلة، وزيادة الهرمونات المحفزة للجوع، مثل هرمون الغريلين، إلى جانب هرمون التوتر الذي يُثير الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

لكن دراسة جديدة شاملة، نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تشير إلى أن هذه الزيادة في الوزن قد لا تكون حتمية؛ إذ حددت أنماطاً غذائية محددة يمكن أن تساعد في الوقاية من السمنة لدى النساء في منتصف العمر وكبار السن، دون الحاجة حتى إلى التخلي عن الكربوهيدرات.

وكشفت الدراسة، التي تابع فيها باحثون من جامعة هارفارد نحو 40 ألف امرأة على مدار 12 عاماً حول فترة انقطاع الطمث، أن نوع النظام الغذائي يلعب دوراً حاسماً في التحكم في الوزن خلال هذه المرحلة.

ووفق نتائج البحث، برز نظامان غذائيان بوصفهما الأكثر فاعلية في الحد من زيادة الوزن خلال هذه المرحلة:

النظام الغذائي النباتي المتوازن

ويعتمد هذا النمط على تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات، مع تقليل اللحوم الحمراء والسكريات والأطعمة المصنعة.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الالتزام بهذا النظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى فوائده البيئية.

النظام الغذائي منخفض التأثير على الإنسولين

يركز هذا النمط على الأطعمة التي لا تسبب ارتفاعاً حاداً في سكر الدم أو هرمون الإنسولين المسؤول عن تخزين الدهون.

ويشمل ذلك الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والدهون الصحية، والبروتينات الخفيفة، مع تقليل الحبوب المكررة والسكريات.

وأشارت النتائج إلى أن بعض الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات قد تكون مفيدة إذا اعتمدت على مصادر نباتية ودهون صحية، بينما تؤدي الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات الغنية بالدهون الحيوانية والبروتينات إلى نتائج عكسية وزيادة في الوزن.

كما حذرت الدراسة من مخاطر زيادة الدهون الحشوية في منطقة البطن خلال انقطاع الطمث، حيث تنتقل الدهون من مناطق الفخذين والأرداف إلى البطن، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان، بسبب نشاط هذه الدهون في إطلاق مواد التهابية تؤثر على الجسم.