إيران ولبنان: جبهتان مترابطتان في صراع الشرق الأوسط

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فصل مساري المفاوضات مع إيران ولبنان محقّقة نجاحاً محدوداً على هذا الصعيد حتى الآن، في حين تصرّ طهران على ربطهما، مما يعقِّد الجهود الرامية إلى احتواء الصراع المتشابك، بحسب محللين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واندلعت الحرب مع إيران إثر هجوم أميركي إسرائيلي مشترك في 28 فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يشنّ «حزب الله» اللبناني هجمات على إسرائيل، مما أدى إلى رد عسكري إسرائيلي واسع في لبنان.

ويعمل الرئيس الأميركي على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومنع توسع الحرب الإقليمية، واستقرار أسواق الطاقة، واحتواء التوتر في مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان.

في المقابل، تطالب طهران بإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتجددت المواجهات بين إيران وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن بشكل محدود، بعد دخول وقف إطلاق نار هش حيّز التنفيذ في 8 أبريل (نيسان)، إذ قالت طهران إنها ردَّت على ضربات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله».

وكان ترمب قد حضَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الرد، في محاولة لتفادي تقويض جهود وقف الحرب التي قال في الأيام الماضية إنها باتت قريبة، غير أن إسرائيل شنت ضربات مضادة.

وانخرط لبنان في الحرب الإقليمية في الثاني من مارس (آذار)، حين أطلق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل حملة قصف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 3600 شخص في لبنان، إضافة إلى احتلال أجزاء واسعة من جنوب البلاد.

وقالت إليسا إيويرز من مجلس العلاقات الخارجية إن محاولة ترمب فصل المسارين «لم تكن ناجحة إلى حد كبير».

وأشارت إلى أن «إيران تختبر مدى ثبات الرئيس ترمب عبر استمرارها في المطالبة بأن يكون لبنان جزءاً من أي مفاوضات أولية»، و«تختبر أيضاً ما إذا كان ترمب سيواصل دعمه للضربات الإسرائيلية».

وأضافت أن طهران تسعى أيضاً إلى «الحفاظ على قدرات (حزب الله) إلى أقصى حد ممكن».

«مفارقة»

واستضافت واشنطن أربع جولات من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، في أول مفاوضات مباشرة بين البلدين منذ عقود.

وتصر واشنطن منذ البداية على إبقاء المسارين منفصلين، غير أن المحادثات لم تنجح حتى الآن في وقف الحرب، رغم إعلان اتفاقات وقف إطلاق نار سرعان ما يتم خرقها أو رفضها.

ويرى طوسي أن طهران تسعى إلى إثبات أن «الاستقرار الإقليمي لا يمكن فصله عن أمن إيران وحلفائها».

في المقابل، تتزايد التوترات بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مع تباين أولويات الجانبين.

ويرى الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس وجود «مفارقة» في المشهد، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب قد يؤدي إلى شرخ بين واشنطن وتل أبيب.

أما منى يعقوبيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فرجّحت أن يستمر كل من المسارين اللبناني والإيراني بشكل منفصل، رغم ترابطهما.

وأضافت أن هذا الترابط قد يؤدي إلى «تصعيدات غير متوقعة تنتقل من ساحة إلى أخرى، أكثر من أن ينتج عنه خفض متبادل للتوتر».