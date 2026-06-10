مفقودان بعد تعرض ناقلة لضربة قبالة عمان

قال مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية إن اثنين من أفراد طاقم ناقلة فُقدا وأُصيب ثالث، الأربعاء، بعد ضربة صاروخية يشتبه بأنها أميركية استهدفت ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان، في أحدث حادث بحري مرتبط بالتصعيد المتواصل حول مضيق هرمز والحصار البحري المفروض على إيران.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية لأمن الملاحة إن تقييمها الأوَّلي يشير إلى أن الحادث «نجم على الأرجح عن عمليات أميركية مرتبطة بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية». وأضافت أن حوادث مشابهة «كانت تُسبق عادةً بتحذيرات توجَّه إلى أطقم السفن» على ما أفادت به وكالة «رويترز».
ورجّح مصدر أمني ثانٍ في قطاع الملاحة البحرية أن تكون الناقلة قد تعرضت لضربة بصاروخ أميركي، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة كيماويات ومنتجات نفطية ترفع علم بالاو أبلغت عن اندلاع حريق داخل غرفة المحركات، في أثناء وجودها على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء صحار العُماني.
وقالت شركة «فانغارد» البريطانية المتخصصة في إدارة مخاطر الملاحة إن الناقلة هي «سيتيبيللو»، مضيفةً أن البحرية العُمانية استجابت لنداء استغاثة صادر عنها.
وأظهرت بيانات منصة «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن آخر إشارة للناقلة سُجلت قبالة سواحل سلطنة عُمان في الأول من يونيو (حزيران)، وكانت تحمل شحنة جزئية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة المشغِّلة للسفينة، ومقرها الهند.
يأتي الحادث في ظل التوتر البحري المتصاعد منذ فرض الولايات المتحدة، في 13 أبريل (نيسان)، حصاراً بحرياً على حركة الشحن المرتبطة بإيران، بعدما عطلت طهران عملياً معظم حركة العبور عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في الثامن من يونيو، إن قواتها أعادت توجيه 134 سفينة، وعطلت سبع سفن أخرى «لم تمتثل للأوامر»، كما سمحت بعبور 42 سفينة لأغراض إنسانية، من دون الإبلاغ عن سقوط قتلى في تلك العمليات.
كان الجيش الأميركي قد أعلن، الاثنين، تعطيل ناقلة النفط غير المحملة «ماريفيكس» في خليج عُمان، بعد محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني رغم الحصار المفروض.
ويشمل نطاق الاستهداف الأميركي سفناً إيرانية وناقلات تابعة لما يعرف بـ«أسطول الظل»، وهي سفن قديمة غالباً ما تعمل من دون تغطية تأمينية غربية، وتُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات عبر أعلام وواجهات تسجيل مختلفة لإخفاء ملكية الشحنات ومساراتها.