بيار خضرا لـ«الشرق الأوسط»: ظاهرة «الترند» تقترب من نهايتها

لا يحصر المخرج بيار خضرا موهبته في حدود الصورة، بل يوظّف خلفيته الفنية المتنوعة لصياغة لغة بصرية تحمل بصمته الخاصة. ففي كليباته، تتلاقى عين المخرج مع حسّ مصمم الرقص وخبرة الفنان المتمرّس، لتولد رؤية إخراجية توظّف عناصر متعددة في خدمة العمل وتمنحه طابعاً متفرّداً.

تجلّى ذلك أخيراً في كليبي أغنيتي «اشتقتلّك» و«تك تك» لنجوى كرم، إذ قدّم صاحبة لقب «شمس الأغنية اللبنانية» بقالب بصري لافت، متحرّراً من القوالب الإخراجية التقليدية.

خضرا حرص على تقدّيم الفنانة نجوى كرم في قالب يشبه شخصيتها الحقيقية (حسابه على إنستغرام)

في الكليب الأول، أدخل خضرا نجوى كرم عالم الدراما، مقدّماً إياها بأزياء بسيطة وإطلالة غير مبالغ فيها، مختلفة عن صورتها على المسرح. أما في الثاني، فأعادها إلى المساحة الفنية التي تنتمي إليها، على حدّ قوله لـ«الشرق الأوسط»: «أحببت أن يرى الناس نجوى التي يعرفونها، فجعلت من بساطة المشهد عنصراً أساسياً في العمل. واستحضرت المائدة اللبنانية ولمّة العائلة حولها، لكن ضمن قالب يواكب عصرنا».

في الماضي القريب، كانت الكليبات اللامعة والفخمة تستقطب الجمهور، أما اليوم فتبدّلت المعايير وتغيّرت الأذواق. ويقول خضرا: «أتابع دائماً تعليقات الناس على الأعمال التي أنجزها، وفي أحدثها لمست ميلاً نحو الأعمال الغنية بالإحساس. في هذين الكليبين، أعدت نجوى إلى الصورة التي عرفها الجمهور بها سابقاً مع سعيد الماروق، وأضفت إليها لمسة من الحداثة. في تلك المرحلة، كانت تُرصد ميزانيات ضخمة لإنتاج الكليبات، لكن هذا الواقع تغيّر. لم أقدّم نجوى بصورة غريبة عنها، بل أعدتها إلى المساحة الفنية التي اعتادها الناس فيها، مع الحفاظ على روح العصر».

مشهد من كليب أغنية «تك تك» الذي يحمل توقيع خضرا (حسابه على إنستغرام)

ويشير خضرا إلى أنه استند في كليب «اشتقتلّك» إلى فكرة قديمة، واختار أيمن قيسوني لمشاركة نجوى التمثيل، مستفيداً من خبرته المهنية. ويعلّق: «كان الكليب بمثابة تذكير بعالم الكليبات الجميل، لكن برسالة أقدّمها بصورة جديدة إلى الجيل الشاب. كنت أرغب في إحداث تغيير ملحوظ، لا سيما أنني لمست سابقاً الجانب التمثيلي لدى نجوى».

أما في كليب «تك تك»، فكان المرح وخفّة الظل أساسي الرؤية الإخراجية. ويوضح: «لم يكن مناسباً تقديم الأغنية في قالب معقّد، فأخذت نجوى في رحلة تذكّرنا بشخصيتها المرحة التي عرفناها بها في (أرابس غوت تالنت). وأردت أيضاً تذكير الناس بعفويتها. لذلك، أجلستها إلى مائدة طعام محاطة بأفراد العائلة. فهي معروفة بحبّها لتحضير التبولة. الناس يحبون رؤية نجوى على طبيعتها، وكل ما قدّمته استوحيتُه من شخصيتها الحقيقية».

قبل «تك تك» قدّمت نجوى «دم دم تك تك» فهل تشكّل امتداداً للعمل السابق؟ يردّ بيار خضرا: «حرصت نجوى على التذكير بها في مقدمة العمل، منعاً لأي تداخل ممكن بين الأغنيتين. وهو ما يعكس ذكاء نجوى وفطنتها، لأنها استبقت التعليقات والانتقادات المحتملة بشأن التشابه بين الأغنيتين».

الثقة ركيزة أساسية في علاقة بيار خضرا مع نجوى كرم (حسابه على إنستغرام)

ويثني المخرج على التزام نجوى بعملها وحرصها على إنجاح كل تجربة تخوضها. ويكشف أن نقاشاً دار بينهما حول الكليب الأول «اشتقتلّك»؛ نظراً إلى اضطرارها للتمثيل فيه. ويوضح: «لم تكن ترغب في الإقدام على خطوة غير واثقة منها. تردّدت في البداية، ثم اقتنعت بالفكرة، لذلك استعنت بممثل رفيع المستوى لتشعر بالراحة».

ويروي الكليب قصة امرأة متزوجة ترفض السفر مع زوجها لأنها لا تريد ترك والدها المريض وحيداً. واعتمد خضرا على الأداء التمثيلي لنجوى كرم وأيمن قيسوني، بعيداً عن تحريك الشفاه تزامناً مع كلمات الأغنية (ليبسينغ). فجاء العمل أقرب إلى فيلم قصير يتميز بالمشاهد التمثيلية.

ويؤكد خضرا أن الثقة المتبادلة بينه وبين نجوى، تمنحه مساحة واسعة من الحرية. ويقول: «حتى عندما تشعر بالخوف من خطوة ما، تسلّمني زمام الأمر. وقد ترسّخت هذه الثقة بيننا منذ تصويري لها كليب (تعا نقعد). وأصغيت إليها باهتمام عندما اقترحت إضافة شخصية الأب إلى العمل، فاخترنا أن يكون مرضه السبب الأساسي لعدم مرافقة الزوجة زوجها في رحلته وابتعادها عنه. وهذا واقع يعيشه كثيرون، إذ يضطرون إلى تعليق عمل أو مشروع بسبب ظرف استثنائي مشابه لما ورد في القصة».

ويعترف خضرا بأن الخوف من ردود فعل الجمهور يرافقه دائماً، لكن حرصه على خلوّ أعماله من أي إساءة إلى الآداب العامة، وتقديمه الصورة البصرية بالمستوى الفني المطلوب، يمنحانه الثقة. ويضيف أن جرأته ترتبط بهذين العنصرين، شرط أن تحمل أعماله هوية خاصة تميّزها عن غيرها.

لا يتوقف خضرا عن البحث غير المتوقع، معتبراً أن ذلك نابع من شخصيته وينعكس على أعماله. فهو يحرص على استقطاب الفنان إلى عالمه، لا العكس، ما يمنح كليباته طابعاً مميزاً يجعل المشاهد يتعرّف إلى صاحب الرؤية من خلف الكاميرا. ويقول: «إذا كان العمل المصوّر لا يترك أثراً لدى المشاهد ولا يضيف بُعداً فنياً إلى الأغنية، فأفضّل عدم إنجازه من الأساس».

وعن واقع الكليبات الغنائية، يرى خضرا أنها لم تتقدّم أو تتراجع، بل دخل عليها عنصراً جديداً هو وسائل التواصل الاجتماعي، التي أتاحت للجميع إمكانية تصوير كليب. ويضيف أن عالم الفن بات يرزح تحت ضغط الترند ونسب المشاهدة، لكنه يعتقد أن هذه الظاهرة تقترب من نهايتها، مع عودة الجودة إلى الواجهة. فبعدما بات تحقيق الانتشار الواسع متاحاً للجميع، أصبح الكليب الجميل هو العنصر المميّز.

ويؤكد أن الاعتقاد بانتهاء زمن الكليبات غير صحيح. فهي لا تزال تمثّل الصورة الأساسية للفنان وأغنيته، وقد يؤثر إخفاق الكليب سلباً في الأغنية نفسها.

أما عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال، فيقول: «أعدّه حجة يتسلّح بها من لا يملك الميزانية اللازمة لإنجاز عمل بالمستوى المطلوب. كأننا نكذب على أنفسنا ونصدّق الكذبة. صحيح أنه يخفّض الكلفة ويختصر وقت التنفيذ، لكنه قد يشير إلى كسل المخرج، لا سيما أن الإحساس يغيب عن كليبات الذكاء الاصطناعي». ولا يستبعد أن تتطور هذه التقنية مستقبلاً وتتيح أساليب أفضل، لكنه لا يلجأ إليها إلا لرسم صورة معينة قد يستغرق تنفيذها بالكاميرا وقتاً أطول، رافضاً استخدامها في صناعة كليب يحمل توقيعه.

ويشير إلى أنه يحاول كسر الحواجز بينه وبين الناس، بعيداً عن الابتذال، انطلاقاً من احترامه خصوصية كل مجتمع. ومهما ابتعدت الفكرة عن المألوف، يحرص على إبقائها ضمن حدود لا تؤذي أحداً.

وسبق لخضرا أن قدّم الفنان الشامي في كليبي «بي بي» و«بعدك» بقالب حديث. ويوضح: «أعمل دائماً وفق استراتيجية يوحي بها إلى الفنان الذي أتعاون معه. وعندما أستمع إلى أغنية، أتبع الإحساس الذي تمنحني إياه. وهذا ما حصل مع الشامي، إذ رأيت أن إدخال الممثلة جنيفر عازار إلى جانبه أضفى على العمل نضجاً انعكس على الأغنية».

ويؤكد أنه يعيش اليوم أفضل مراحل حياته المهنية، إذ يتعاون مع فنانين كبار وآخرين من الجيل الجديد. ويقول: «أقف في الوسط بين جيلين عظيمين؛ أرتقي مع الموهبة الجديدة، وأذهب نحو الحداثة مع الجيل القديم».

ويختم بالكشف عن تحضير مشاريع جديدة مع نجوى كرم، مشيراً إلى أنه يفضّل أخذ استراحة بين عمل وآخر كي تتبلور أفكاره. أما العنوان العريض الذي يختصر به رؤيته للكليب اليوم، فهو «الذوق السليم». ويقول: «لدينا نقص في الذوق العام، لناحية اختيار عناصر فنية منسجمة تستند إلى حسّ جمالي. ولو توافرت لدينا نسبة أكبر من الذوق في أعمالنا المصوّرة، لاستطعنا تقديم الأفضل».